'बिहार की जनता करेगी राजद का पिंडदान' पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बयान पर राजीव रंजन का पलटवार

Bihar Chunav 2025: जनता दल यूनाइटेड (JDU) नेता राजीव रंजन ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बयान पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि बिहार की जनता इस बार राजद का पिंडदान करेगी. लालू यादव ने पीएम मोदी के बिहार आगमन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी आज गया में नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आ रहे हैं.

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बयान पर राजीव रंजन ने कहा कि बिहार की जनता इस बार विधानसभा चुनाव में राजद और उनके सहयोगी इंडी गठबंधन का पिंडदान करेगी. उन्होंने दावा किया कि गया में एनडीए जनता के प्रति आभार प्रकट करने और तर्पण करने जा रही है. उन्होंने दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम पहले से ही स्पष्ट हैं, और जनता ने राजद का पूरी तरह सफाया करने का मन बना लिया है.राजीव रंजन ने कहा कि बिहार की जनता राजद की ताबूत में आखिरी कील ठोकने को तैयार है.

भारत-चीन संबंधों पर उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते अब एक नई दिशा में बढ़ रहे हैं. लंबे समय से चली आ रही तनावपूर्ण स्थिति में सुधार के लिए दोनों पक्षों से प्रयास हो रहे हैं. अमेरिकी ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ के मुद्दे पर राजीव रंजन ने कहा कि यह सुनामी किसी भी देश को अछूता नहीं छोड़ रही है. इसीलिए, जो संभावनाएं हैं, विकल्प हैं, हर देश तलाशने के लिए स्वतंत्र है. भारत-चीन और भारत-ब्राजील गर्मजोशी के साथ नए रिश्तों को तलाश रहे हैं. इसे देखा जाना चाहिए.

पीएम मोदी के बिहार आगमन को लेकर उन्होंने दोनों दिग्गजों के नेतृत्व और उपलब्धियों पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि मोदी और नीतीश की जोड़ी ने देश और बिहार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और उनकी यात्राओं से बिहार को कई विकास परियोजनाओं की सौगात मिली है.

उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की 'वोटर अधिकार यात्रा' को विफल करार दिया है. दावा किया कि जनता अब विपक्ष को गंभीरता से नहीं लेती.

इनपुट: आईएएनएस

