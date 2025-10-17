Advertisement
रजनीश यादव Vs प्रवीण कुशवाहा: कहलगांव विधानसभा सीट पर कांग्रेस और राजद आपस में ही भिड़ गए

Bihar Chunav 2025: भागलपुर की कहलगांव विधानसभा सीट पर कांग्रेस और राजद के बीच महामुकाबला होने जा रहा है. राजद ने रजनीश यादव को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने प्रवीण सिंह कुशवाहा को टिकट थमा दिया. दोनों महागठबंधन पार्टियों के बीच फ्रेंडली फाइट के रूप में सामने आएंगे. जदयू के शुभानंद मुकेश भी इस सीट पर मुकाबले में हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 17, 2025, 08:07 PM IST

Bihar Chunav 2025: भागलपुर के कहलगांव विधानसभा सीट पर कांग्रेस और राजद के प्रत्याशियों में महामुकाबला होने वाला है. पहले तेजस्वी यादव ने झारखंड सरकार में मंत्री संजय यादव के बेटे रजनीश यादव को इस सीट से सिंबल दे दिया तो शुक्रवार को कांग्रेस ने प्रवीण सिंह कुशवाहा को भी इसी सीट से टिकट थमा दिया. शुक्रवार को रजनीश यादव ने नामांकन दाखिल कर लिया तो प्रवीण सिंह कुशवाहा 20 अक्टूबर को नामांकन भरने वाले हैं. 

प्रवीण सिंह कुशवाहा इससे पहले पटना साहिब विधानसभा सीट से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़े थे. उसके बाद 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें कहलगांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने का आश्वासन दिया था. इस बीच लगातार यह चर्चा चल रही थी कि संजय यादव के बेटे रजनीश यादव को तेजस्वी यादव कहलगांव से प्रत्याशी बना सकते हैं. 

विधानसभा चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद 8 अक्टूबर को तेजस्वी यादव कहलगांव पहुंचे थे और वही पर आयोजित एक सभा में लोगों से रजनीश यादव को आशीर्वाद देने की अपील कर दी थी. इसके बाद प्रवीण सिंह कुशवाहा कांग्रेस के बड़े नेताओं के पास पहुंचे. इधर कल देर रात लालू यादव व तेजस्वी यादव ने जैसे ही रजनीश यादव को सिम्बल थमाया, कांग्रेस ने भी प्रवीण सिंह कुशवाहा को टिकट थमा दिया. 

ये भी पढ़ें: घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम के सोमेश सोरेन और भाजपा के बाबूलाल सोरेन ने भरा नामांकन

इसके साथ ही कहलगांव सीट पर अब महागठबंधन के दो पार्टियों में फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगा. इधर प्रवीण सिंह को टिकट मिलने के सवाल पर राजद प्रत्याशी रजनीश यादव ने कहा कि मैदान में उतर गए हैं तो अब सामने कोई भी आ जाए, फर्क नहीं पड़ता. पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता. हमने आज नामांकन कर दिया है.

इधर, महागठबंधन के समर्थकों में ऊहापोह की स्थिति है कि किस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करें. इन दोनों का मुकाबला जदयू प्रत्याशी शुभानंद मुकेश से होगा. प्रवीण सिंह कुशवाहा को सिंबल मिलने के बाद बिहार कांग्रेस ने सोशल मीडिया हैंडल पर तस्वीर जारी कर इसकी सूचना दी. वहीं पप्पू यादव ने भी प्रवीण सिंह कुशवाहा को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दीं. अब 14 नवंबर को देखना होगा कि कहलगांव सीट किसकी झोली में गई.

रिपोर्ट: अश्वनी कुमार, भागलपुर

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

bihar chunav 2025

