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राज्यसभा चुनाव 2026: राजद का साथ देने के लिए मजबूर है AIMIM, जानिए कैसे?

AIMIM Will Be Support RJD: राज्यसभा चुनाव में 5 विधायकों वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM किंगमेकर बनकर उभरी है. सियासी जानकारों के मुताबिक, राजद का समर्थन करने के अलावा AIMIM के सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है. अगर वे चुनाव का बॉयकॉट भी करेंगे, तो एनडीए उम्मीदवार का फायदा हो सकता है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 14, 2026, 12:12 PM IST

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असदुद्दीन ओवैसी-तेजस्वी यादव (फाइल फोटो)
असदुद्दीन ओवैसी-तेजस्वी यादव (फाइल फोटो)

AIMIM Is Compelled To Support RJD: बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. प्रदेश में पांचवीं सीट के लिए एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. इस सीट को जीतने के लिए एनडीए को जहां 3 तो वहीं महागठबंधन को 6 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है. ऐसे में 5 विधायकों वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM किंगमेकर बनकर उभरी है. लिहाजा, दोनों गठबंधन इन पांचों विधायकों पर डोरे डालने में जुटे हैं.

जोड़-तोड़ की सियासत के बीच AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई. इस मुलाकात से एनडीए की टेंशन बढ़ सकती है. दरअसल, नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात के बाद अख्तरुल ईमान ने कहा कि तेजस्वी यादव से सकारात्मक बातचीत हुई है. हम अपने विधायकों और असदुद्दीन ओवैसी से मशवरा कर निर्णय लेंगे. इससे पहले अख्तरुल ईमान अपने पत्ते नहीं खोल रहे थे, जिससे एनडीए को उम्मीद भी किरण नजर आ रही थी. हालांकि, अब लग रहा है कि AIMIM के सभी विधायक महागठबंधन प्रत्याशी का समर्थन कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज, कुशवाहा के आवास पर NDA विधायकों की बैठक आज

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सियासी जानकारों के मुताबिक, राजद का समर्थन करने के अलावा AIMIM के सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है. उनका कहना है कि राजद की ओर से AIMIM को बीजेपी की B-टीम होने के आरोप लगाए जाते हैं. अगर AIMIM विधायक एनडीए प्रत्याशी को वोट करते हैं तो राजद इसे प्रचारित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी. वहीं दूसरी ओर AIMIM के विधायक चुनाव का बॉयकॉट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे एनडीए प्रत्याशी को बड़े आराम से जीत हासिल हो जाएगी. इससे ओवैसी का कोर वोटर यानी मुसलमान नाराज हो सकते हैं. 

तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद अख्तरुल ईमान ने कहा कि बात करने वाले तो कई लोग बात किए हैं, लेकिन विस्तारपूर्वक अभी तेजस्वी यादव से बात हुई है. उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि जो सीमांचल के हक और विकास की बात करेगा, पार्टी उसके साथ खड़े रहेगी. AIMIM प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि तेजस्वी से दो मुद्दे पर वक्त लिया है. हमारे विधायक क्षेत्र में हैं. उनके आने पर आज उनसे चर्चा होगी. फिर ओवैसी साहब से बातचीत की जाएगी. अख्तरुल ईमान के इस बयान से लगता है कि तेजस्वी को AIMIM का समर्थन मिलने में अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली.

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