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राज्यसभा चुनाव 2026: AIMIM को किंगमेकर समझ रहे तेजस्वी, क्या असली खेल तो कांग्रेस करेगी?

Rajya Sabha Chunav 2026: सियासी जानकारों के मुताबिक, तेजस्वी यादव की नजरों में AIMIM के 5 विधायक किंगमेकर हैं, जबकि असली खेल कांग्रेस के 6 विधायक करने वाले हैं. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस के ज्यादातर विधायक इस वक्त बीजेपी और एनडीए नेताओं के संपर्क में हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 16, 2026, 07:16 AM IST

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राजद-AIMIM
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Bihar Rajya Sabha Chunav 2026: राज्यसभा चुनाव में अब महज कुछ घंटों का इंतजार बाकी है. आज (सोमवार, 16 मार्च) सुबह 9 बजे से बिहार विधानसभा में वोटिंग शुरू होगी. मतदान से ठीक पहले रविवार की शाम को तेजस्वी यादव और AIMIM नेता एक साथ दिखाई दिए. मौका था AIMIM के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान की इफ्तार पार्टी का. अख्तरूल ईमान की ओर से पटना में दावत-ए-इफ्तार का आयोजन किया गया. इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए. इस मुलाकात की तस्वीर सामने आने से एनडीए की टेंशन बढ़ सकती है. हालांकि, जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने साफ कहा है कि एनडीए ने AIMIM से संपर्क नहीं किया है.

विजय चौधरी ने इसके बावजूद एनडीए के पांचों उम्मीदवारों के जीतने का दावा किया है. अब सवाल यह है कि अगर एनडीए को AIMIM का समर्थन नहीं चाहिए तो फिर वो किसकी दम पर जीत का दावा कर रहे हैं? सियासी जानकारों के मुताबिक, तेजस्वी यादव की नजरों में AIMIM के 5 विधायक किंगमेकर हैं, जबकि असली खेल कांग्रेस के 6 विधायक करने वाले हैं. सियासी जानकारों के मुताबिक, अगर तेजस्वी ने सही रणनीति नहीं तैयार की तो कांग्रेस के विधायक टूट सकते हैं. हाल-फिलहाल में ऐसे संकेत भी मिले हैं.

ये भी पढ़ें- राज्यसभा चुनाव से पहले 'इफ्तार पॉलिटिक्स' ने बदला समीकरण, राजद और AIMIM आए साथ

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सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस के ज्यादातर विधायक इस वक्त बीजेपी और एनडीए नेताओं के संपर्क में हैं. हाल ही में बीजेपी एमएलसी संतोष कुमार सिंह और रालोमो प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह ने कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की थी. तीनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत चली थी. इस बैठक के बाद कांग्रेस विधायक ने कहा कि हम तेजस्वी यादव के साथ हैं और कांग्रेस के सभी विधायक महागठबंधन प्रत्याशी को ही वोट देंगे. जबकि, इससे पहले तेजस्वी ने राज्यसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए महागठबंधन विधायकों की बैठक बुलाई थी, उसमें कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं पहुंचा था. हालांकि, कांग्रेस एमएलसी मदन मोहन झा ने बैठक में पहुंचकर अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था.

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