राज्यसभा चुनाव 2026: मटन-मछली पर राहुल-तेजस्वी को हिंदुत्व सिखाने वाली BJP ने सूतक काल में उतारे अपने उम्मीदवार

BJP Candidates For Rajya Sabha Chunav 2026: राज्यसभा चुनाव के लिए आखिरकार बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. पार्टी ने बिहार से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और शिवेश राम को मैदान में उतारा है. इसके अलावा पांचवी सीट पर रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को भी हरी झंडी दे दी है. इस तरह से भाजपा पहली पार्टी बन गई है, जिसने अपने पत्ते खोल दिए हैं. हालांकि, पार्टी ने अपने कैंडिडेट की घोषणा सूतक काल में की है, जबकि ऐसे वक्त में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते और ना ही नए कार्यों की शुरुआत होती है. बीजेपी पर अक्सर धर्म की आड़ में राजनीति करने के आरोप लगते रहे हैं, लिहाजा उसकी इस गलती पर सियासत देखने को मिल सकती है.

दरअसल, 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगा था. भारत में ग्रहण की शुरुआत भले ही शाम साढे 6 बजे से हुई हो, लेकिन सूतक काल 9 घंटे पहले से शुरू हो गया था. बिहार के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉ. राजनाथ झा के अनुसार, पूरे भारत में चंद्र ग्रहण का समय शाम 5:50 बजे से 6:46 बजे तक था. ग्रहण से 9 घंटे पूर्व यानी सुबह 8:50 बजे से सूतक काल शुरू हो गया था. शास्त्रों में सूतक काल का विशेष महत्व बताया गया है. इस समय खाना पकाना या भोजन करना भी निषिद्ध माना जाता है. पूजा, हवन, यज्ञ या नए कार्यों की शुरुआत से बचना चाहिए. माना जाता है कि इस समय नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है.

क्यों देखने को मिल सकती है सियासत?

Add Zee News as a Preferred Source

बीजेपी अक्सर विपक्षी नेताओं पर हिंदू विरोधी होने के आरोप लगाती रहती है. जब राहुल गांधी ने सावन मटन खाया था या फिर तेजस्वी यादव ने नवरात्रि पर मछली खाने का वीडियो शेयर किया था, तब बीजेपी ने उन्हें हिंदू विरोधी बता दिया था. खुद पीएम मोदी ने अपनी चुनावी जनसभा में इस दोनों घटनाओं का जिक्र करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा था. पीएम मोदी ने कहा था- 'इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है. कोर्ट ने जिसको सजा दी है, जो जमानत पर है, ऐसे मुजरिम के घर जाकर सावन के महीने में मटन बनाने की मौज ले रहे हैं. इतना ही नहीं, उसका वीडियो बनाकर देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं. कानून किसी को खाने से नहीं रोकता, ना ही मोदी रोकता है.'

पीएम मोदी ने तो मुगल बता दिया था

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा था- 'जब मुगल आक्रमण करते थे, सत्ता राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था. जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, उनको संतोष नहीं होता था. उनको मजा आता था. सावन के महीने में वीडियो दिखाकर मुगल के जमाने की मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो चिढ़ाना चाहते हैं. अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं.' हालांकि, अब भाजपा ने खुद ही हिंदू मान्यताओं के विपरीत जाकर सूतक काल में राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं. देखना होगा कि अब पार्टी के कट्टर हिंदूवादी छवि रखने वाले क्या सफाई देते हैं.