राज्यसभा चुनाव 2026: बिहार से नितिन नवीन और शिवेश राम को उच्च सदन भेजेगी BJP, पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट

Rajya Sabha Chunav News: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार से राज्यसभा जाएंगे. पार्टी ने उनके नाम की मुहर लगा दी है. बिहार से बीजेपी ने नितिन नवीन के साथ शिवेश कुमार को भी अपना उम्मीदवार बनाया है. वहीं पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा को राज्यसभा भेजने की तैयारी है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 03, 2026, 03:52 PM IST

नितिन नवीन (फाइल फोटो)
नितिन नवीन (फाइल फोटो)

Rajya Sabha Chunav 2026: भारतीय जनता पार्टी ने लंबे मंथन के बाद आखिरकार राज्यसभा चुनाव के लिए अपने पत्ते खोल दिए हैं. बिहार में बीजेपी के हिस्से में दो सीटें आ रही हैं, जिन पर पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. बिहार से पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ-साथ शिवेश राम को मैदान में उतारा है. अगर हरियाणा की बात करें को यहां से बीजेपी ने संजय भाटिया को अपना उम्मीदवार बनाया गया है. पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा को राज्यसभा भेजने की तैयारी है. ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन शामल और सुजीत कुमार को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है. असम से तेरास गोवाला और जोगेन मोहन को उम्मीदवार बनाया गया है. इसी तरह से छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा को उच्च सदन भेजने की तैयारी है.

बीजेपी अध्यक्ष बनते ही शुरू हो गई थी चर्चा

बीजेपी अध्यक्ष बनने से पहले नितिन नवीन पटना की बांकेपुर सीट से विधायक थे और बिहार सरकार में उद्योग मंत्री थे. जब पार्टी अध्यक्ष के रूप में उनकी ताजपोशी हुई तो उन्हें बिहार सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था. उसी दिन से उनके राज्यसभा जाने की अटकलें भी लगाई जाने लगी थीं. उन्हें राष्ट्रीय स्तर का नेता बनाने के लिए उच्च सदन भेजना जरूरी था. बीजेपी में यह परंपरा भी रही है कि उसका अध्यक्ष संसद के किसी एक सदन का सदस्य जरूर होता है. बतौरी बेजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी उच्च सदन भेजा गया था. चर्चा तो यह भी थी कि नितिन नवीन को अगर बिहार से उच्च सदन भेजने में कोई दिक्कत हुई तो झारखंड से भेजा सकता है.

शिवेश राम कौन हैं?

शिवेश राम को राजनीति विरासत में मिली है. उनका परिवार भी बीजेपी से जुड़ा रहा है. उनके पिता मुन्नीलाल ने 1996 में पहली बार सासाराम में बीजेपी का कमल खिलाया था. वह 1996 से 1999 तक यहां से सांसद रहे और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं. वहीं शिवेश राम की पहचान जमीनी नेता के रूप में हैं. उन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर विधायक और प्रदेश महामंत्री के पद पर अपना योगदान दे चुके हैं. वे अहिगांव से विधायक भी रह चुके हैं. 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें सासाराम सीट से मैदान में उतारा था, जहां उन्हें कांग्रेस के मनोज राम ने हराया था.

Rajya Sabha Chunav 2026nitin NabinBihar BJP

