Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3128343
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

राज्यसभा चुनाव 2026: बिहार से उच्च सदन में कैसे चुने जाएंगे सांसद, 10 प्वाइंट में जानें वोटिंग से जुड़े अनोखे नियम

Rajya Sabha Chunav News: बिहार विधानसभा के अंकगणित के अनुसार, चार सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित है, जबकि पांचवीं सीट के लिए महागठबंधन के साथ कड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है.अगर आपको भी राज्यसभा चुनाव में हार-जीत की प्रक्रिया समझ नहीं आती है, तो यहां हम आपको बड़ी आसान भाषा में पूरी चुनावी प्रक्रिया समझाने जा रहे हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 03, 2026, 05:26 AM IST

Trending Photos

बिहार राज्यसभा चुनाव 2026
बिहार राज्यसभा चुनाव 2026

Rajya Sabha Chunav Process: आगामी 16 मार्च को बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव होना है. विधानसभा के अंकगणित के अनुसार, चार सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित है, जबकि पांचवीं सीट के लिए महागठबंधन के साथ कड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है. इस एक सीट को जीतने के लिए महागठबंधन को 6 वोट तो एनडीए को 3 अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी. इस चुनाव की खास बात यह है कि इसमें जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती है, ऐसे में बहुत से लोगों को राज्यसभा चुनाव के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं होती है. अगर आपको भी राज्यसभा चुनाव में हार-जीत की प्रक्रिया समझ नहीं आती है, तो यहां हम आपको बड़ी आसान भाषा में पूरी चुनावी प्रक्रिया समझाने जा रहे हैं.

  1. बता दें कि भारतीय संसद के दो सदन होते हैं. पहला- लोकसभा और दूसरा- राज्यसभा. निचले सदन को लोकसभा तो उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है. लोकसभा के सदस्यों का चयन जनता खुद तय करती है. इस सदन में जिस दल या गठबंधन को बहुमत मिल जाता है, उसी की सरकार बनती है. वहीं राज्यसभा में जो सदस्य चुनकर आते हैं, वे आम जनता के प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि नहीं होते, बल्कि वे जनता के प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि होते हैं. राज्यसभा चुनाव में जनता द्वारा चुने गए विधायक वोट डालते हैं. 
  2. राज्यसभा की एक खासियत यह है कि यह लोकसभा की तरह कभी भंग नहीं होता और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है. संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं. 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं तो 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को मनोनीत किया जाता है. 
  3. हर दो साल में राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य रिटायर हो जाते हैं. बिहार से राज्यसभा के कुल 16 सदस्य चुने जाते हैं, जिनमें से 5 सीटों के लिए 16 मार्च को वोटिंग होनी है. राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए एकल हस्तांतरणीय वोट और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया जाता है. 
  4. राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया लोकसभा या विधानसभा चुनावों की तुलना में बिल्कुल अलग तरह की होती है. इस चुनाव में EVM का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि उम्मीदवारों के नाम के आगे एक से चार तक का नंबर लिखा होता है. इसमें विधायकों को वरीयता के आधार पर उसपर चिह्न लगाना होता है. 
  5. इस प्रक्रिया में किसी एक प्रत्याशी को वोट नहीं दिया जाता, बल्कि मतपत्र पर अंकित प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार प्रथम और दूसरी वरीयता के हिसाब से सेट करना होता है. वोटिंग प्रक्रिया में जीत के लिए सबसे अधिक वोट की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक तय कोटा हासिल करना जरूरी होता है. 
  6. यह कोटा कुल विधायकों और खाली सीटों की संख्या के आधार पर एक फॉर्मूले से तय किया जाता है. फॉर्मूले के अनुसार, जिस राज्य से राज्यसभा की जितनी सीटें खाली होंगी, उनमें एक जोड़ा जाएगा. इसके बाद जो नंबर आएगा, उससे कुल विधानसभा की सीटों की संख्या में भाग दिया जाएगा. अब जो संख्या आएगी, उससे पता चलेगा कि एक राज्यसभा सदस्य चुनने के लिए उस राज्य से कितने विधायकों की जरूरत होगी.
  7.  बिहार की बात करें तो यहां कुल 243 विधायकों को 5 उम्मीदवारों को चुनना होगा. फॉर्मूले के अनुसार, राज्यसभा की 5 सीटों में 1 जोडेंगे तो नंबर आएगा- 6. अब इस संख्या से राज्य की कुल विधानसभा सीटें यानी 243 में भाग दिया जाएगा. अब जो संख्या निकल कर आई वो है- 40.5. इसे 41 ही समझिए. इसका मतलब यह है कि राज्यसभा चुनाव में बिहार में एक सदस्य को जीतने के लिए 41 वोटों की जरूरत होगी.
  8. एनडीए के पास अभी 202 विधायक हैं. वहीं महागठबंधन के पास सिर्फ 35 विधायक हैं, जबकि 5 विधायक AIMIM के हैं और एक बसपा का. इस आंकड़ों से साफ है कि 4 सीटें एनडीए आराम से जीत रही है, जबकि पांचवी सीट जीतने के लिए उसे सिर्फ 3 विधायक चाहिए. वहीं दूसरी ओर महागठबंधन को यह सीट जीतने के लिए AIMIM-BSP के सभी 6 वोट जरूरी हैं. 
  9. इस चुनाव में वोटों की गिनती की प्रक्रिया भी काफी जटिल है. इसमें सबसे पहले पहली वरीयता के वोटों की काउंटिंग की जाती है. पहली वरीयता के वोटों में जो तय कोटा हासिल कर लेता है, वह विजयी घोषित कर दिया जाता है. इसके बाद यदि किसी विजेता को कोटे से अधिक वोट मिलते हैं तो उसके बाकी के वोट दूसरी पसंद वाले प्रत्याशी को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं. यदि कोई कोटा पूरा नहीं करता है तो सबसे पहले कम वोट वाले प्रत्याशी को रेस से बाहर कर उसके वोट अगली वरीयता वाले प्रत्याशियों में बांट दिए जाते हैं. 
  10. राज्यसभा चुनाव में खुली मतदान प्रणाली लागू होती है. राजनीतिक दलों के विधायकों को अपना वोट डालने से पहले अपनी पार्टी के अधिकृत प्रतिनिधि यानी एजेंट को दिखाना जरूरी होता है. यदि कोई सदस्य अपना मतपत्र नहीं दिखाता या गलत व्यक्ति को दिखाता है तो उसका वोट कैंसिल कर दिया जाता है. हालांकि निर्दलीय विधायकों के लिए यह नियम लागू नहीं होता है. उनका वोट गुप्त ही रहता है.
Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Rajya Sabha Chunav 2026Bihar politics

Trending news

Rajya Sabha Chunav 2026
राज्यसभा चुनाव: बिहार से उच्च सदन में कैसे चुने जाएंगे सांसद, 10 प्वाइंट में जानें
 Bihar Goverement
बिहार सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, संकट में फंसे बिहारियों को मिलेगी तुरंत मदद
patna news
PMCH में महिलाओं के लिए 90 नए बेड, पटना को जल्द मिलेगी एयर एम्बुलेंस की बड़ी सौगात
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana
CM ने कन्या विवाह योजना के तहत बांटे 1100 करोड़ से ज्यादा, जानें कैसे मिलता है लाभ
Muzaffarpur News
ट्रेन के जनरेटर रूम से शराब की बड़ी खेप बरामद, पावर इंचार्ज गिरफ्तार
Jharkhand news
खूंटी में काल बनी रफ्तार, ट्रक और पल्सर की भीषण भिड़ंत, तीन युवकों की मौके पर ही मौत
Bihar News
बिहार में महिला रोजगार दिवस: 8 मार्च को पूरे राज्य में मनेगा रोजगार उत्सव
Mukesh Sahni
ईरान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार तुरंत ठोस कदम उठाए: मुकेश सहनी
Bettiah news
बेतिया शिक्षा विभाग में 'निगरानी' का बड़ा धमाका: रिश्वत लेते सहायक अभियंता गिरफ्तार
Rajya Sabha Election 2026
राज्यसभा चुनाव 2026: AIMIM के 5 और BSP के एक MLA को जानिए, जिनके पास है जीत की चाबी