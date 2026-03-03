Advertisement
राज्यसभा चुनाव 2026: निशांत कुमार, मनीष वर्मा या हरिवंश बाबू, CM नीतीश के लिए आसान नहीं एक नाम चुनना

Rajya Sabha Chunav News: जेडीयू की ओर से दूसरी सीट के लिए हरिवंश नारायण सिंह, मनीष वर्मा और निशांत कुमार के नाम की चर्चा चल रही है. हालांकि, सीएम नीतीश कुमार के लिए किसी एक को चुनना आसान नहीं होगा.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 03, 2026, 05:38 AM IST

Trending Photos

बिहार राज्यसभा चुनाव 2026
बिहार राज्यसभा चुनाव 2026

JDU Candidates For Rajya Sabha Chunav: बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए रस्साकशी जारी है. विधानसभा के अंकगणित के अनुसार, चार सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित है. बीजेपी और जेडीयू ने इनमें से 2-2 सीटें आपस में बांट ली हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जेडीयू की ओर रामनाथ ठाकुर को फिर से उच्च सदन भेजने का रास्ता क्लियर हो गया है. सीएम नीतीश से भी उनके नाम पर मुहर लगा दी है. वहीं दूसरी सीट के लिए अभी तक कोई नाम तय नहीं किया जा सका है. इस सीट से हरिवंश नारायण सिंह, मनीष वर्मा और निशांत कुमार के नाम की चर्चा चल रही है. हालांकि, सीएम नीतीश के लिए इन तीनों में से किसी एक को चुनना आसान नहीं है.

सियासी गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राज्यसभा भेजा जा सकता है. बता दें कि जेडीयू के नेता-कार्यकर्ता लंबे समय से निशांत कुमार की डिमांड कर रहे हैं. पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से लेकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी तक, निशांत के नाम की वकालत कर चुके हैं. हालांकि, अंतिम फैसला पिता-पुत्र (नीतीश कुमार और निशांत कुमार) को ही लेना है. अगर नीतीश कुमार अपने बेटे को राज्यसभा भेजते हैं, तो उन्हें परिवारवाद विरोधी अपनी छवि से समझौता करना होगा. हालांकि, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह सिर्फ परिवारवाद का मामला नहीं, बल्कि नेतृत्व के उत्तराधिकार का संकेत भी हो सकता है.

जेडीयू से दूसरा मजबूत नाम मनीष वर्मा का उभरकर सामने आया है. पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेहद करीबी और भरोसेमंद माना जाता है. मनीष वर्मा वर्तमान में जेडीयू के महासचिव पद पर कार्यरत हैं. वे कुर्मी जाति से आते हैं और उनका संबंध भी सीएम नीतीश के गृह जिला नालंदा से है. हालांकि, इससे पहले नीतीश कुमार ने पूर्व आईएएस अधिकारी आरसीपी सिंह पर काफी ज्यादा भरोसा जताया था, जो उन्हें भारी भी पड़ गया था. नीतीश कुमार उन राजनेताओं में शामिल हैं, जो एक गलती को दोबारा कभी रिपीट नहीं करते हैं.

रामनाथ ठाकुर की तरह हरिवंश नारायण सिंह को भी जेडीयू लगातार तीसरी बार उच्च सदन भेजा जा सकती है. सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी चाहती है कि हरिवंश बाबू को फिर से उच्च सदन भेजा जाए. अगर ऐसा नहीं किया गया तो सरकार को राज्यसभा का नया उपसभापति खोजना होगा. चर्चा तो यहां तक है कि अगर जेडीयू उन्हें वापस से उच्च सदन नहीं भेजती है तो फिर यह जिम्मेदारी बीजेपी खुद उठाएगी. सियासी जानकारों का कहना है कि हरिवंश बाबू ने हमेशा पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी का साथ दिया है. अब बीजेपी उन्हें रिटर्न गिफ्ट दे सकती है. हालांकि, जेडीयू में किसी नेता को तीसरी बार राज्यसभा भेजने की परंपरा नहीं रही है. लेकिन अगर रामनाथ ठाकुर रिपीट होते हैं तो हरिवंश बाबू के लिए भी नियमों को दरकिनार किया जा सकता है.

