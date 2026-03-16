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राज्यसभा चुनावः तू डाल-डाल मैं पात-पात; कांग्रेस के 3 विधायक हुए गायब तो तेजस्वी ने मांझी की पार्टी में लगा दी सेंध!

Rajya Sabha Chunav 2026: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी और समधन ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की. इससे एनडीए में क्रॉस वोटिंग की अटकलें लगाई जा रही हैं. हालांकि, एनडीए के सभी दलों ने एकजुटता के दावे किए हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 16, 2026, 12:24 PM IST

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HAM विधायकों ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की
HAM विधायकों ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की

Bihar Rajya Sabha Chunav 2026: बिहार में राज्यसभा की पांच सीटों पर मतदान जारी है. पांचवीं सीट के लिए एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है. वोटिंग के दौरान बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है. महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के तीन विधायक अभी तक वोट डालने नहीं पहुंचे हैं. तो वहीं जेडीयू के भी दो विधायकों ने अभी तक अपना वोट नहीं डाला है. इस बीच जीतन राम मांझी की पार्टी के दो विधायकों ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की है.

जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी और समधन ने अपना वोट डालने से पहले महागठबंधन उम्मीदवार एडी सिंह और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की.

इसके बाद वे महागठबंधन के कुछ विधायकों के साथ वोट डालने पहुंची. इससे एनडीए में क्रॉस वोटिंग की बात कही जा रही है. वहीं इस मामले में HAM अध्यक्ष और मंत्री संतोष सुमन ने सफाई देते हुए क्रॉस वोटिंग की सारी खबरों को नकार दिया. 

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ये भी पढ़ें- राज्यसभा चुनावः महागठबंधन में क्रॉस वोटिंग का खतरा, कांग्रेस के 3 विधायक गायब

मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि थोड़ी देर में सबकुछ पता चल जाएगा, कि कौन कहां गया? केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी एनडीए के पांचों उम्मीदवारों की जीत का दावा किया. उन्होंने कहा कि महागठबंधन के पांच विधायक वोट डालने नहीं पहुंचे हैं, तो वे कैसे जीतेंगे.

जेडीयू ने भी एनडीए में क्रॉस वोटिंग की खबरों से इनकार किया. जेडीयू का कहना है कि मांझी की बहू और समधन गलती से तेजस्वी यादव के कमरे में पहुंच गई थीं, लेकिन उन्होंने जैसे ही वहां महागठबंधन के लोगों को देखा तो तुरंत बाहर आ गईं. जेडीयू की ओर से तो यह भी दावा किया गया कि हम विधायक अपना वोट पहले ही डाल चुके थे.

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