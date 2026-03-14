राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज, उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर NDA विधायकों की बैठक आज

Bihar Rajya Sabha Chunav 2026: बिहार में 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. चार सीटों पर एनडीए उम्मीदवार को आसानी से जीत मिल जाएगी, जबकि पांचवीं सीट पर महागठबंधन कड़ी टक्कर दे रहा है. इस एक सीट के लिए एनडीए और महागठबंधन दोनों ही अपने-अपने खेमों में रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं. 'पांचवीं सीट' को जीतने के लिए एनडीए ने अपनी गोटियां सेट करने में जुट गया है और विधायकों को चुनाव से जुड़े सारे नियम बड़ी बारीकी से समझाए जा रहे हैं. इस कड़ी में आज यानी शनिवार (14 मार्च) को एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर एनडीए विधायकों की बैठक बुलाई गई है.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में एनडीए विधायकों को मतदान की बारीकियों और तकनीकी सावधानियों के बारे में एक बार फिर से बताया जाएगा, जिससे चुनाव के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो. यह बैठक शाम 6 बजे आयोजित होगी.

बता दें कि राज्यसभा चुनाव में फतह हासिल करने के लिए एनडीए ने तीन चरणों वाली बैठकों का खाका तैयार किया है, जिसमें विधायकों को ट्रेंड किया जाएगा. पहली बैठक गुरुवार (12 मार्च) को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर संपन्न हुई थी. दूसरी बैठक आज यानी शनिवार (14 मार्च) को उपेंद्र कुशवाहा के आवास होनी है.

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चुनाव से पहले तीसरी और अंतिम बैठक 15 मार्च को संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर होगी. इसमें रणनीतिक चर्चा को अंतिम रूप दिया जाएगा. राजनीतिक जानकारों की मानें तो एनडीए को अपनी पांचवीं सीट सुरक्षित करने के लिए केवल 3 अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की जरूरत है.

वहीं, महागठबंधन को इस सीट पर जीत के लिए 6 अतिरिक्त वोटों की दरकार है. ऐसे में 5 विधायकों वाली ओवैसी की पार्टी AIMIM और बसपा के इकलौते विधायक की भूमिका 'किंगमेकर' वाली हो सकती है.

रिपोर्ट- आत्मजा