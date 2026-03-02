Advertisement
Bihar-jharkhand politics

राज्यसभा चुनाव 2026: नामांकन दाखिल करने में मात्र 3 दिन बचे, अभी तक किसी भी दल ने नहीं खोले अपने पत्ते

Rajya Sabha Chunav In Bihar: बिहार की पांचवीं राज्यसभा सीट के लिए महागठबंधन को 6 अतिरिक्त विधायकों की जरूरत होगी, जबकि एनडीए को सिर्फ 3 विधायकों का समर्थन चाहिए. इस सीट के लिए एनडीए में भी जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 02, 2026, 01:48 PM IST

बिहार राज्यसभा चुनाव 2026
Bihar Rajya Sabha Chunav 2026 Update: बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. नामांकन की अंतिम तारीख 5 मार्च है, लिहाजा नामांकन प्रक्रिया में अब सिर्फ तीन दिन बचे हैं. हालांकि, अभी तक किसी भी दल या गठबंधन ने अपने पत्ते नहीं खोले नहीं है. 4 मार्च को होली है, ऐसे में संभावना है कि नामांकन के आखिरी दिन ही उम्मीदवारों के नाम आधिकारिक रूप से सार्वजनिक होंगे. विधानसभा की अंकगणित के अनुसार, चार सीटों पर एनडीए को खुला मैदान मिल रहा है, जबकि पांचवीं सीट के लिए महागठबंधन कड़ी चुनौती देने की तैयारी में है. 

महागठबंधन में सर्वाधिक 25 विधायक राजद के हैं, लिहाजा अपना उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर रखी है. महागठबंधन को यह सीट जीतने के लिए 6 अतिरिक्त विधायकों की जरूरत होगी, जबकि एनडीए को सिर्फ 3 विधायकों का समर्थन चाहिए. तेजस्वी यादव को राज्यसभा में अपना कैंडिडेट भेजने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के सभी पांचों विधायकों के अलावा मायावती की पार्टी BSP के इकलौते विधायक का समर्थन भी बहुत जरूरी है. राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने दिवंगत सांसद मो. शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब का नाम आगे बढ़ाया है, जिससे AIMIM विधायकों का समर्थन मिलने में दिक्कत ना हो.

दूसरी ओर इस सीट के लिए एनडीए में भी जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है. इस एक सीट पर रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के अलावा केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की नजर है. मांझी ने एक बार फिर से राज्यसभा की एक सीट पर अपना दावा ठोंक दिया है. उनका साफ कहना है कि उन्होंने एनडीए के लिए लोकसभा सीट जीती है, इसलिए अब हक बनता है. नामांकन से ठीक पहले मांझी की इस दावेदारी ने एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग के समीकरण को उलझा दिया है. 

एनडीए में सिर्फ मांझी और कुशवाहा ही नहीं इस सीट की चाहत रखते हैं, बल्कि बीजेपी और जेडीयू की नजर भी जमी हुई हैं. सियासी गलियारों में चर्चा है कि अगर जेडीयू की ओर से हरिवंश नारायण सिंह को रिपीट नहीं किया जाएगा, तो बीजेपी उन्हें पांचवीं सीट से उच्च सदन भेज सकती है. इसके अलावा भोजपुरी स्टार पवन सिंह को भी इसी सीट से राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा जोरों पर हैं. चर्चा तो यह भी है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर दें तो उन्हें फिर से राज्यसभा भेजा जा सकता है.

