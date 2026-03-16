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राज्यसभा चुनाव 2026: ऑपरेशन लोटस शुरू! मतदान से ठीक पहले कांग्रेस के 3 विधायक गायब, मोबाइल भी बंद

Congress MLAs Missing: राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले बिहार कांग्रेस के तीन विधायक आउट ऑफ रेंज बताए जा रहे हैं. पांचवीं सीट जीतने के लिए उसे 3 विधायकों की जरूरत है. दूसरी ओर महागठबंधन को 6 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है. ऐसे में कांग्रेस विधायकों की गैरमौजूदगी महागठबंधन के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 16, 2026, 09:01 AM IST

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तेजस्वी यादव-राहुल गांधी (फाइल फोटो)
तेजस्वी यादव-राहुल गांधी (फाइल फोटो)

Bihar Rajya Sabha Chunav 2026: बिहार में राज्यसभा की पांच सीटों के लिए बस थोड़ी देर में मतदान शुरू हो जाएगा. पांचवीं सीट के लिए एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है. इस सीट के लिए एनडीए को जहां 3 तो वहीं महागठबंधन को 6 अतिरिक्त वोटों की दरकार है. ऐसे वक्त में हर एक वोट बड़ा कीमती हो गया है. वोटिंग से ठीक पहले प्रदेश में 'ऑपरेशन लोटस' की शुरुआत देखने को मिल रही है. जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस के तीन विधायक गायब हो गए हैं. वे अभी तक उस होटल में नहीं पहुंचे हैं, जहां महागठबंधन के विधायक ठहरे हुए हैं. इतना ही नहीं इन तीनों विधायकों के मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ बता रहे हैं, जिसके चलते इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है. तेजस्वी यादव की रणनीति के लिए यह तगड़ा झटका साबित हो सकता है.

क्या ऑपरेशन लोटस लॉन्च हो गया?

कांग्रेस विधायकों के गायब होने से महागठबंधन खेमे में खलबली मच गई है. सूत्रों के अनुसार, वाल्मीकिनगर से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा से महागठबंधन के नेता लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है. फारबिसगंज से विधायक मनोज विश्वास भी लगातार गायब हैं. इसके अलावा चनपटिया से कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन भी संपर्क से बाहर हैं. उनका आधिकारिक नंबर लगातार स्विच ऑफ बता रहा है.

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ये भी पढ़ें- Bihar Rajya Sabha Chuanv 2026 Live: बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर मतदान आज, सुबह 9 बजे से शुरू होगी वोटिंग

कांग्रेस विधायकों पर कोई दबाव नहीं

महागठबंधन में कांग्रेस विधायकों के टूटने का खतरा सबसे ज्यादा बताया जा रहा था. इसका सबसे बड़ा कारण पार्टी की लीडरशिप है. पार्टी ने अब तक अपने विधायक दल के नेता या सचेतक का चुनाव नहीं किया है, जिसके कारण विधायक बिना किसी औपचारिक नेतृत्व के मतदान कर सकते हैं. महागठबंधन ने अपने कुनबे को बचाने के लिए पटना के होटल पनाश में अपने विधायकों की बाड़बंदी कर रखी थी. कांग्रेस के तीन विधायकों की गैरहाजिरी ने राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है. 

तेजस्वी यादव की रणनीतिक नाकामी

सियासी जानकार इसे तेजस्वी यादव की बड़ी असफलता मान रहे हैं. उनका कहना है कि तेजस्वी यादव का पूरा फोकस AIMIM विधायकों को साधने में रहा और रविवार (15 मार्च) को उनको (तेजस्वी) इस काम में सफलता भी मिल गई. रविवार शाम को AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने राजद प्रत्याशी को वोट करने का ऐलान कर दिया. AIMIM का साथ पाकर महागठबंधन खेमा काफी खुश था, लेकिन अब कांग्रेस विधायकों ने उसकी टेंशन बढ़ा दी है. अब महागठबंधन के अपने खेमे में सेंधमारी के संकेत नजर आ रहे हैं.

हार-जीत का क्या है फॉर्मूला?

बिहार में राज्यसभा के एक कैंडिडेट को जीतने के लिए 41 विधायक की जरूरत है. एनडीए के पास 202 विधायक तो वहीं महागठबंधन के साथ 35 विधायक हैं. संख्याबल के हिसाब से एनडीए को चार सीटों पर खुला मैदान मिल रहा है, जबकि पांचवीं सीट जीतने के लिए उसे 3 विधायकों की जरूरत है. दूसरी ओर महागठबंधन को 6 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है. ऐसे में क्रॉस वोटिंग या AIMIM और बसपा के विधायक का वोट काफी अहम माना जा रहा है.

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