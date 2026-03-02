Advertisement
राज्यसभा का 'नंबर गेम': RJD की दो सीटें हो रही हैं खाली, क्या जोड़-तोड़ के सहारे एक सीट भी बचा पाएंगे लालू-तेजस्वी?

Bihar Rajya Sabha Chunav News: बिहार विधानसभा में संख्याबल के अनुसार, राज्यसभा की पांच में से चार सीटों पर एनडीए को आसानी से जीत हासिल हो रही है, जबकि पांचवीं सीट पर महागठबंधन कड़ी टक्कर दे सकता है. इस एक सीट के लिए एनडीए और महागठबंधन के बीच रस्साकशी जारी है.

लालू यादव-तेजस्वी यादव (फाइल फोटो)

Bihar Rajya Sabha Chunav 2026: बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव होने वाला है. इन 5 में से दो सीटें RJD के सांसदों का कार्यकाल पूरा होने के चलते खाली हो रही हैं. इस बार बिहार विधानसभा में संख्याबल का गणित ऐसा है कि राजद को अपनी दो में से एक भी सीट बचती नहीं दिख रही है. उसे एक ​सीट बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है. आरजेडी एक सीट बचाने की कोशिशों में लगी हुई है. 

महागठबंधन एकजुट होकर लड़ेगा राज्यसभा चुनाव: राजद

RJD के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि बीजेपी राज्यसभा के चुनाव में सिर्फ NDA की छोटी पार्टियों का केवल इस्तेमाल करना चाहती है. उन्हें सम्मान नहीं देना चाहती है. चाहे जीतन राम मांझी जी हों या उपेंद्र कुशवाहा जी, जितनी भी कवायद कर लें, जितनी भी कोशिश कर लें, उनको भारतीय जनता पार्टी भाव नहीं देने जा रही है. 

एजाज अहमद ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस पार्टनर के साथ जिस तरह का खेल खेल रही है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वह सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक हित और अपने राजनीतिक स्वार्थ में किसी के साथ भी अलायंस करती है. उन्होंने कहा कि जहां तक महागठबंधन का सवाल है, हम इंटैक्ट (एकजुट) होकर चुनाव मैदान में जाएंगे और चौंकाने वाले रिजल्ट हासिल करेंगे. 

सभी 5 सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी: जेडीयू

बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होना है. जिस तरह का बहुमत विधानसभा चुनाव में बिहार के लोगों ने NDA को दिया है, उससे स्थिति स्पष्ट है कि सभी पांचों सीटें NDA के खाते में जाएंगी. इस गणित को अगर विपक्ष के साथी नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम उनका कुछ भी नहीं कर सकते हैं. मुगालते में खुद रहते हैं और जनता को भी दिग्भ्रमित करना चाहते हैं. 

महागठबंधन में न गांठ है, न बंधन है: बीजेपी

बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनामिका पासवान ने कहा कि महागठबंधन के लोग झूठ का ख्वाब पाल रहे हैं और वो मुंगेरीलाल के सपने देख रहे हैं. जनता ने उनको इतना समर्थन ही नहीं दिया कि वो राज्यसभा भेज सकें और जहां तक रही एनडीए की बात, तो हम एनडीए वाले पांडव की तरह हैं और पांचों भाई एक साथ मिलकर एक-दूसरे का सम्मान करते हैं. महागठबंधन में न गांठ है, न बंधन है.

विपक्ष की ओर से एक प्रत्याशी हो: कांग्रेस

कांग्रेस के पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने कहा कि NDA के सभी दल भाजपा के भरोसे हैं. इसलिए भाजपा जो भी कहेगी, उनको करना पड़ेगा. जिसको भाजपा चाहेगी, उसको अपना सांसद बनाकर ले जाएगी, इसमें किसी का कोई रोल (भूमिका) है ही नहीं. दूसरी ओर, महाठबंधन के जो विधायक जीतकर आए हैं, अपने दम पर जीते हैं. हमारी कोशिश होनी चाहिए कि चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस पार्टी हो, लेफ्ट हो, अगर 41 विधायक पूरे हो रहे हैं तो एक ऐसा उम्मीदवार जाए जो जमीन का आदमी हो, जमीन की बात करें.

