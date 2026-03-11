Advertisement
राज्यसभा चुनाव 2026: कांग्रेस विधायक से मिले RLM-BJP के नेता, महागठबंधन की धड़कनें बढ़ीं!

Rajya Sabha Chunav 2026: राज्यसभा की 5वीं सीट को जीतने के लिए एनडीए और महागठबंधन दोनों ओर से रस्साकशी जारी है. दोनों गठबंधन इस सीट के लिए जोड़-तोड़ की सियासत में जुटे हैं. इसी कड़ी में बीजेपी और रालोमो नेताओं ने कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा से मुलाकात की है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 11, 2026, 01:45 PM IST

कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा (फाइल फोटो)
कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा (फाइल फोटो)

Bihar Rajya Sabha Chunav 2026: राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले रालोमो प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह और बीजेपी एमएलसी संतोष कुमार सिंह की कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा से मुलाकात को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है. दरअसल, बिहार से राज्यसभा की पांचवीं सीट से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को जीतने के लिए सिर्फ 3 विधायकों की जरूरत है, जबकि महागठबंधन प्रत्याशी एडी सिंह को 6 वोटों की जरूरत है. इतने कड़े संघर्ष के बीच रालोमो नेता और कांग्रेस विधायक की मुलाकात ने महागठबंधन उम्मीदवार की धड़कनें बढ़ा दी हैं.

बीजेपी एमएलसी संतोष कुमार सिंह और रालोमो प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह ने कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की थी. तीनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत चली.

जब मीटिंग खत्म हुई तो रालोमो विधायक आलोक सिंह ने कहा कि यह व्यक्तिगत मुलाकात थी. वहीं कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि निमंत्रण देने आए हुए थे. तमाम विधायक आसपास में रहते हैं तो मित्रता रहती है. कांग्रेस विधायक ने कहा कि हम तेजस्वी यादव के साथ हैं और कांग्रेस के सभी 6 विधायक, महागठबंधन को वोट देंगे.

ये भी पढ़ें- 'अभी कोई संपर्क नहीं', अख्तरुल ईमान की दो टूक, अधर में महागठबंधन का वोट गणित

इससे पहले मंगलवार (10 मार्च) को महागठबंधन के विधायकों की बैठक बुलाई थी. इस बैठक में भी कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं पहुंचा था. हालांकि, कांग्रेस एमएलसी मदन मोहन झा ने बैठक में पहुंचकर अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था.

मदन मोहन झा ने कहा था कि उनकी पार्टी के सभी विधायक महागठबंधन प्रत्याशी को ही वोट करेंगे. इस दौरान राजद विधायक रणविजय साहू ने भी कहा था कि हमारी जीत सुनिश्चित है और हम लोग इस चुनाव में जीत रहे हैं. 

