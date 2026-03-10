राज्यसभा चुनाव से पहले राजद को बड़ा झटका, तेजस्वी की बैठक में नहीं पहुंचा कांग्रेस का कोई विधायक

Tejashwi Yadav On Rajya Sabha Chunav 2026: बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है. बिहार में राज्यसभा की पांचवीं सीट के लिए एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है. इस इकलौती सीट को जीतने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज (मंगलवार, 10 मार्च) पटना स्थित अपने आवास पर महागठबंधन के विधायकों और विधान पार्षदों का बैठक बुलाई थी. इस बैठक में कांग्रेस का एक भी विधायक शामिल नहीं हुआ है. हालांकि, कांग्रेस एमएलसी मदन मोहन झा ने बैठक में पहुंचकर अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व किया. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में तेजस्वी यादव सभी सहयोगी दलों के साथ राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं.

नेता प्रतिपक्ष ने राज्यसभा के उम्मीदवार को जिताने के लिए एकजुटता को जरूरी बताया. उन्होंने महागठबंधन के विधायकों से क्रॉस वोटिंग नहीं करने की अपील की है. इसे लेकर सभी विधायकों के साथ मंथन किया जा रहा है. इस दौरान राजद विधायक रणविजय साहू ने कहा कि हमारी जीत सुनिश्चित है और हम लोग इस चुनाव में जीत रहे हैं. बैठक में शामिल राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि बैठक हमेशा होती रहती है. हम लोग रणनीति बनाते हैं. नाश्ता करते हैं और खाना खाते हैं. भाई वीरेंद्र ने कहा कि पांचवा कैंडिडेट हमारा है और हमारे साथ पूरी संख्या है.

राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने दावा किया कि AIMIM विधायकों से बात हो चुकी है और वे सभी महागठबंधन उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं. इस दौरान भाई वीरेंद्र ने विवादित बयान देते हुए कहा कि चुनाव की नौबत इसलिए आई है क्योंकि देश की दिशा तय करने वाले लोग आजकल जिंदा चमड़े के सप्लायर हो गए हैं. वहीं राज्यसभा चुनाव पर लेफ्ट विधायक अजय कुमार ने कहा कि

सभी बातें पहले से ही तय हैं. यह बैठक एक औपचारिकता है. उन्होंने कहा कि हमारी जीत सुनिश्चित है. आज फाइनल होगा कि वोटर कितने बजे आएंगे और कैसे आएंगे.

अजय कुमार ने कहा कि पांचवीं सीट के लिए एनडीए के पास नंबर नहीं हैं, लेकिन हमारे पास नंबर हैं. AIMIM के विधायक बीजेपी के पक्ष में कभी भी नहीं जाएंगे, यह हम लिखकर देते हैं. लेफ्ट के विधायक संजीव सौरव ने कहा कि हम लोगों के विधायक एनडीए के संपर्क में नहीं हैं, बल्कि उधर के कई विधायक हमारे संपर्क में है. बीजेपी के खिलाफ संख्या चाहिए और जो भी भाजपा के विरोधी हैं, वह एक सीट जिताएंगे.

इंडीयन इंक्लूसिव पार्टी के विधायक आईपी गुप्ता ने कहा कि 45 से 50 वोट के साथ हम लोग जीतेंगे और कौन कह रहा है कि ओवैसी की पार्टी के विधायक नहीं आएंगे. वे हम लोग के साथ हैं. वे आएंगे और एडी सिंह 100 फीसदी जीतेंगे. आईपी गुप्ता ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को उनकी पार्टी को लोग ही वोट नहीं देंगे. उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा अगर सच में राज्यसभा भेजना चाहती तो चार लोगों में उनका नाम रहता. पांचवीं सीट पर उन्हें क्यों उनको उतारा गया?