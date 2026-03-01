राज्यसभा चुनाव 2026: तेजस्वी यादव या हिना शहाब? पांचवीं सीट से महागठबंधन का कौन हो सकता है उम्मीदवार

Rajya Sabha Chunav 2026: बिहार में राज्यसभा की पांच सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है. विधानसभा के अंकगणित के अनुसार, चार सीटों पर एनडीए को खुला मैदान मिल रहा है, जबकि पांचवीं सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीट के लिए एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमे अपनी-अपनी स्ट्रेटजी तैयार करने में जुटे हैं. महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव और हिना शहाब के नाम की काफी चर्चा हो रही है. किसी एक नाम पर फाइनल मुहर लगाने के लिए राजद अध्यक्ष लालू यादव ने आज (रविवार, 1 मार्च) पार्टी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड और राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है.

तेजस्वी का अब बिहार में मन नहीं लग रहा

सियासी गलियारों में चर्चा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से तेजस्वी यादव का प्रदेश की सियासत में मन नहीं लग रहा है. यही वजह थी कि चुनाव नतीजों के तुरंत बाद वह परिवार के साथ विदेश घूमने चले गए थे. बिहार विधानसभा के बजट सत्र में भी वह अधिकांश समय सदन नहीं आए. राजद सूत्रों के अनुसार, तेजस्वी यादव अब राज्यसभा जाने की योजना बना रहे हैं. वह अखिलेश यादव की तरह अब दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे. अगर ऐसा हुआ तो राघोपुर सीट खाली हो जाएगी. इस सीट से तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री को बिहार विधानसभा भेजा जा सकता है. भविष्य में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी वह निभा सकती हैं. राजद कार्यकारिणी की बैठक के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी.

हिना शहाब को भेजा जा सकता है राज्यसभा

दूसरी ओर राजद की ओर से बिहार के दिवंगत बाहुबली नेता मो. शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को राज्यसभा भेजने की कोशिश की जा सकती है. राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने तो स्पष्ट तौर पर हिना शहाब का समर्थन किया है. हिना शहाब का समर्थन करते हुए भाई वीरेंद्र ने कहा था कि हमारी व्यक्तिगत राय है कि किसी अकलियत (अल्पसंख्यक) को सीट दी जाए. खासकर हिना शहाब को दी जाए तो सीट हम निकाल लेंगे. उनके नाम पर सारा फॉर्मूला सेट हो जाएगा. उन्होंने भरोसा जताया कि अगर हिना शहाब को उतारा गया तो विरोध नहीं होगा.

तेजस्वी के राज्यसभा जाने की संभावना काफी कम

तेजस्वी यादव के राज्यसभा जाने की संभावना काफी कम नजर आ रही है. दरअसल, एक सीट जीतने के लिए 41 विधायकों की जरूरत होगी. जबकि महागठबंधन के पास सिर्फ 35 विधायक हैं. सियासी जानकारों के मुताबिक, 35 विधायकों के दम पर तेजस्वी शायद ही खुद के लिए इतना बड़ा जोखिम लेंगे. हालांकि, ओवैसी फैक्टर की काट के लिए वे हिना शहाब पर दांव खेल सकते हैं.

AIMIM की भूमिका काफी अहम हो गई

पांचवीं सीट पर जीत के लिए एनडीए को सिर्फ 3 तो महागठबंधन को 6 विधायकों के समर्थन की जरूरत है. ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के पांच विधायक काफी अहमियत रखते हैं. AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने साफ कहा है कि हम राज्यसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार देंगे. राजद विधायक भाई वीरेंद्र के मुताबिक, हिना शहाब का AIMIM और बसपा विरोध नहीं कर पाएगी. इससे विपक्षी उम्मीदवार को जीत मिलने की उम्मीद ज्यादा है.