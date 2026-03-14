Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3140636
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

राज्यसभा चुनावः विधायक तय करते हैं प्रथम और दूसरी वरीयता का वोट, जानें क्या होता है इसका मतलब?

Bihar Rajya Sabha Chunav 2026: राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि विजय का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है. इस चुनाव में वोटरों (विधायकों) के पास एक से ज्यादा प्रत्याशियों को वोट देने और पहली पसंद और दूसरी पसंद जैसे विकल्प होते हैं और उनके आधार पर ही हार-जीत का फैसला होता है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 14, 2026, 04:32 PM IST

Trending Photos

बिहार राज्यसभा चुनाव 2026
बिहार राज्यसभा चुनाव 2026

Rajya Sabha Chunav 2026: आगामी 16 मार्च को बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव होना है. चार सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित है, जबकि पांचवीं सीट के लिए महागठबंधन के साथ कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है. इस एक सीट को जीतने के लिए ओवैसी की पार्टी AIMIM के 5 विधायक और बसपा के इकलौते विधायक की वैल्यू काफी बढ़ गई है. दोनों गठबंधनों की ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस चुनाव की प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि विजय का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है.

विधायक तय करते हैं वरीयता

बता दें कि राज्यसभा चुनाव वोटों की गिनती और विजेताओं की घोषणा बिल्कुल अलग तरीके से होती है. इस चुनाव में एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान के आधार पर विजेता का फैसला होता है. विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जिस प्रत्याशी को ज्यादा वोट मिलते हैं, वही विजेता होता है लेकिन राज्यसभा चुनाव में वोटरों (विधायकों) के पास एक से ज्यादा प्रत्याशियों को वोट देने और पहली पसंद और दूसरी पसंद जैसे विकल्प होते हैं. इस चुनाव में वोट करने वाले विधायक यह तय कर सकते हैं कि किस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और किसे कम.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे तय की जाती है वरीयता?

उदाहरण के लिए किसी सीट पर A, B, C और D प्रत्याशी हैं. अगर कोई वोटर वोट डालने गया और उसे A सबसे ज्यादा पसंद और D दूसरी पसंद है, तो वह वोटर बैलेट पेपर पर A के सामने रोमन में एक लिखेगा और D के सामने 2 लिखेगा. इसी तरह B और C को वह वोटर कितना पसंद करता है, उसके हिसाब से रोमन में लिखेगा. जब वोटों की गिनती होती है तब पहले प्रथम वरीयता के वोट गिने जाते हैं. यानी ये गिना जाता है कि A को कितने लोगों ने पहली पसंद बताया है. 

ये भी पढ़ें- बिहार राज्यसभा चुनाव का 'सुपर संडे': 15 मार्च को विजय चौधरी के घर खुलेगा पत्ता

वोटों की गिनती कैसे होती है?

कैंडिडेट को जीत के लिए पड़े कुल वैध मतों के 50 प्रतिशत के अलावा कम से कम एक अधिक वोट लाना होता है. अगर इतने वोट किसी को नहीं मिले तो दूसरी वरीयता की गिनती शुरू होती है. इसमें सबसे पहले प्रथम वरीयता के सबसे कम वोट पाने वाले प्रत्याशी को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया जाता है और उसके बैलेट पेपर में मिले दूसरी वरीयता के वोटों को संबंधित प्रत्याशी के वोट में जोड़ दिया जाता है. 

TAGS

Rajya Sabha Chunav 2026Bihar politics

Trending news

Motihari Police
80 किलो चरस-गांजा बरामद, फिर भी छूट गए तस्कर, मोतिहारी पुलिस अब जाएगी हाईकोर्ट
simdega police
सिमडेगा पुलिस ने शातिर ठग को धरा, आर्मी जवानों की पत्नियों को लगाता था चूना
Chatra News
'बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, मरने नहीं', मिड-डे मील में परोसा जा रहा बासी खाना
Latehar News
लातेहार पुलिस को बड़ी कामयाबी: 10 लाख का इनामी नक्सली मृत्युंजय उर्फ फ्रेश गिरफ्तार
Rajya Sabha Chunav 2026
विधायक तय करते हैं प्रथम और दूसरी वरीयता का वोट, जानें क्या होता है इसका मतलब?
Jamtara News
5 साल की बच्ची का 55 साल के बुजुर्ग ने किया रेप, जामताड़ा में हैवानियत की हद पार
Vijay Kumar Sinha
बिहार में भूमि सर्वेक्षण का अभियान: उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों दिए कड़े निर्देश
Motihari News
शिलान्यास के 6 महीने बाद भी पुल निर्माण नहीं हुआ शुरू, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन
Muzaffarpur News
शराब कारोबार और पैसे की लेनदेन..., मुजफ्फरपुर में युवक की निर्मम हत्या, जांच जारी
Bihar Highway Projects
बिहार सड़क परियोजनाओं को रफ्तार: मुजफ्फरपुर बाईपास और पटना रिंग रोड पर बड़ा फैसला