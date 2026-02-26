राज्यसभा का रण: हरिवंश-रामनाथ को फिर मौका या आरसीपी सिंह वाला 'अंजाम'? जदयू में बढ़ती बेचैनी

राज्यसभा चुनाव के लिए आज गुरुवार से नामांकन दाखिल करने का समय शुरू हो गया. इधर, चुनाव के लिए राजनीति​क दलों में सरगर्मी भी देखी जा रही है. सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि अंदरखाने उम्मीदवार चुनने को लेकर विमर्श चल रहा है. समय आने पर राज्यसभा चुनाव को लेकर जानकारी दी जाएगी. उधर, राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उम्मीदवार तय होने जा रहा है. महागठबंधन चुनावी मैदान में उतरेगा और जीतेगा भी. जेडीयू की बात करें तो बिहार की खाली हो रही 5 राज्यसभा सीटों में से 2 जेडीयू के कोटे में जाएंगी. जेडीयू के दो सांसद हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर रिटायर भी हो रहे हैं. जेडीयू का इतिहास बताता है कि नीतीश कुमार किसी भी नेता को दो बार से ज्यादा का टर्म उपलब्ध नहीं कराते. पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह को तो इसी कारण मंत्री पद छोड़ना पड़ा था. हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर भी दो बार से राज्यसभा के सदस्य हैं. अब अगर तीसरी बार इन्हें मौका नहीं मिला तो इनका भी हाल आरसीपी सिंह की तरह हो सकता है. यही नहीं मोदी सरकार को एक मंत्री और राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए नये चेहरों पर दांव लगाना पड़ सकता है.

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर का कार्यकाल 9 अप्रैल, 2026 को खत्म हो रहा है. जनता दल यूनाइटेड के पास इतने विधायक हैं कि वह अपने दो सदस्यों को राज्यसभा भेज सके, लेकिन यहां पेंच जेडीयू की परंपरा और नीतीश कुमार के उस पर खरा उतरने की है. अगर नीतीश कुमार जिद पर अड़े रहे तो फिर इन दोनों दिग्गज नेताओं को बड़ा झटका लग सकता है. इससे पहले नीतीश कुमार ने पूर्व अध्यक्ष और मोदी सरकार में मंत्री रहे आरसीपी सिंह को तीसरा कार्यकाल नहीं दिया था. आरसीपी सिंह को बड़े बेआबरू होकर मोदी सरकार से इस्तीफा देना पड़ा था.

दरअसल, राजनीतिक हलकों में कहा जाता है कि आरसीपी के साथ समस्या केवल तीसरे टर्म का होना नहीं था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही थीं और उन पर आरोप था कि वे जनता दल यूनाइटेड में समानांतर व्यवस्था चला रहे थे. दूसरी ओर, रामनाथ ठाकुर पूरी तरह नीतीश कुमार के प्रति निष्ठावान माने जाते हैं. वहीं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह की छवि भी एक बौद्धिक और तटस्थ नेता की रही है. हालांकि आपको याद होगा कि नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर हरिवंश नारायण सिंह न केवल वहां मौजूद रहे थे, बल्कि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में उन पत्र भी उन्होंने पढ़ा था. तब ललन सिंह ने उन पर पार्टी से विश्वासघात करने का आरोप लगाया था, क्योंकि जेडीयू ने तब संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया था.

रामनाथ ठाकुर के बारे में

भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर जनता दल यूनाइटेड में अति पिछड़े वर्ग के बड़े चेहरे हैं. उन्हें मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया है. अगर जनता दल यूनाइटेड उन्हें राज्यसभा से ड्रॉप करती है तो अति पिछड़े वर्ग में गलत संदेश जाएगा और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कर्पूरी ठाकुर के उत्तराधिकार को लेकर सवाल खड़े किए जाएंगे. जाहिर है कि जनता दल यूनाइटेड ऐसी स्थिति से बचना चाहेगी.

हरिवंश नारायण सिंह के बारे में

हरिवंश नारायण सिंह जनता दल यूनाइटेड में बुद्धिजीवी चेहरों में से एक हैं. उन्हें राज्यसभा के उपसभापति जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठाया गया है. नीतीश कुमार ने जब 2022 में एनडीए से नाता तोड़ लिया था, तब यह चर्चा होती थी कि मुख्यमंत्री अपने इस वरिष्ठ नेता से नाराज चल रहे हैं. नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर दोनों नेताओं के मतभेद की भी अफवाहें उड़ती रहीं, लेकिन न तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और न ही उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कभी इस बारे में किसी से बात की. नतीजा, आज भी हरिवंश नारायण सिंह संवैधानिक पद धारण किए हुए हैं. उनको ड्रॉप कर जनता दल यूनाइटेड नहीं चाहेगी कि यह पद उसके हाथ से निकल जाए.