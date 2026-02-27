Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3124296
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

पटना से दिल्ली तक राज्यसभा की तपिश: नीतीश की 'पहेली' में उलझे हरिवंश, 5वीं सीट के लिए महागठबंधन में मची छटपटाहट

Rajya Sabha Election 2026: राज्यसभा चुनाव के लिए रणनीतियां बन रही हैं. बिहार की 5वीं सीट के लिए विपक्ष भी नूराकुश्ती में जुटा हुआ है. दूसरी ओर, जेडीयू की परंपरा राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और मोदी सरकार के मंत्री रामनाथ ठाकुर को परेशान कर रही है.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Feb 27, 2026, 11:41 AM IST

Trending Photos

राज्यसभा चुनाव 2016
राज्यसभा चुनाव 2016

16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव में बिहार की 5 में से 2 सीटें जनता दल यूनाइटेड के खाते में जाती दिख रही है. इतनी ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है तो बाकी बची एक सीट के लिए सत्तापक्ष और विपक्षी महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है. राष्ट्रीय जनता दल के पास केवल 25 विधायक हैं और कांग्रेस के अलावा वामदलों को मिलाकर भी उसके पास केवल 35 विधायक हो रहे हैं. फिर भी उसे 6 विधायकों की दरकार होगी, जो एआईएमआईएम और बसपा के एकमात्र विधायक से हो सकती है.  अगर इनका साथ नहीं मिला तो इस बार के राज्यसभा चुनाव में विपक्ष का सूपड़ा साफ हो सकता है. सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड इस बात को पसोपेश में है कि रामनाथ ठाकुर और हरिवंश नारायण सिंह को तीसरी बार मौका दिया जाए या नहीं. इन दोनों नेताओं को जेडीयू की परंपरा के खिलाफ तीसरी बार भी चांस दिया जा सकता है, क्योंकि पार्टी उनसे जुड़ी लेगेसी से किनारा करने का जोखिम मोल नहीं लेगी.

READ ALSO: राज्यसभा का रण: हरिवंश-रामनाथ को फिर मौका या RCP सिंह वाला 'अंजाम'? जदयू में बेचैनी

जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के राज्यसभा के दो कार्यकाल पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीसरी बार उन्हें उच्च सदन नहीं भेजा था. वो भी तब, जब वो मोदी सरकार में मंत्री बनाए गए थे. अंतत: उन्हें मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था.

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के लिए सरगर्मी तेज होती जा रही है. पटना से लेकर दिल्ली तक इसकी तपिश महसूस की जा रही है. कहा जा रहा है कि उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं से संपर्क स्थापित किया है, लेकिन सभी की नजरें नीतीश कुमार टिक गई हैं. 

भारतीय जनता पार्टी के कोटे में अगर 2 सीटें आती हैं तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को राज्यसभा भेजा जाएगा या फिर अभी वे बांकीपुर से विधायक बने रहेंगे. पिछली बार भाजपा ने अपने तत्कालीन अध्यक्ष जेपी नड्डा को हिमाचल प्रदेश के बदले गुजरात से प्रत्याशी बनाया था. देखना होगा कि नितिन नवीन को बिहार से ही भेजा जाता है या फिर किसी और प्रदेश से. 

उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद ही अपने लिए संभावनाएं कम कर ली हैं. बेटे दीपक प्रकाश को विधायक या विधान पार्षद रहे बिना मंत्री बनाया गया है. अब उन्हें विधान परिषद में सेट करना होगा. एनडीए में बाप और बेटे को एक साथ सेट करना मुश्किल हो सकता है. खासतौर से तब, जब सत्तारूढ़ गठबंधन परिवारवाद के खिलाफ मुखरता से आवाज उठा रहा हो.

TAGS

Rajya Sabha Election 2026

Trending news

vaisali news
वैशाली में स्कूल बना मैरिज हॉल, गेट तोड़ घुसी बारात, रात भर हुआ अश्लील डांस
Sheikhpura news
शेखपुरा में जल संकट: गर्मी से पहले ही नल-जल योजना हांफने लगी, ग्रामीण परेशान
Bihar News
हवाई यात्रियों की मौज! DGCA का बड़ा फैसला: अब टिकट कैंसिल करने पर नहीं कटेगा पैसा
Banka News
बारात पहुंचने से पहले अस्पताल पहुंचा दूल्हा, बांका में अज्ञात ट्रक ने मारी टक्कर
Begusarai News
व्हाट्सएप पर तलाक और हलाला की खौफनाक शर्त: रुकसाना न्याय के लिए दर-दर भटकने को मजबूर
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर से मसौढ़ी तक शराब कारोबारियों में हड़कंप, उत्पाद विभाग की छापेमारी जारी
amit shah
सीमांचल में घुसपैठियों पर अमित शाह के बयान से बिहार की राजनीति में उबाल
Nawada News
बारात से पहले प्राणपुर में बवाल, रास्ता रोककर मारपीट का आरोप, चार गंभीर रूप से घायल
Jharkhand Nikay Chunav Result
Jharkhand Nikay Chunav Result Live: 48 नगर निकायों की वोटों की गिनती जारी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
Union Home Minister Amit Shah
'हर घुसपैठिए को निकालो', अमित शाह का सीमांचल में एक्शन! राजद का तीखा पलटवार