पटना से दिल्ली तक राज्यसभा की तपिश: नीतीश की 'पहेली' में उलझे हरिवंश, 5वीं सीट के लिए महागठबंधन में मची छटपटाहट

16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव में बिहार की 5 में से 2 सीटें जनता दल यूनाइटेड के खाते में जाती दिख रही है. इतनी ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है तो बाकी बची एक सीट के लिए सत्तापक्ष और विपक्षी महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है. राष्ट्रीय जनता दल के पास केवल 25 विधायक हैं और कांग्रेस के अलावा वामदलों को मिलाकर भी उसके पास केवल 35 विधायक हो रहे हैं. फिर भी उसे 6 विधायकों की दरकार होगी, जो एआईएमआईएम और बसपा के एकमात्र विधायक से हो सकती है. अगर इनका साथ नहीं मिला तो इस बार के राज्यसभा चुनाव में विपक्ष का सूपड़ा साफ हो सकता है. सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड इस बात को पसोपेश में है कि रामनाथ ठाकुर और हरिवंश नारायण सिंह को तीसरी बार मौका दिया जाए या नहीं. इन दोनों नेताओं को जेडीयू की परंपरा के खिलाफ तीसरी बार भी चांस दिया जा सकता है, क्योंकि पार्टी उनसे जुड़ी लेगेसी से किनारा करने का जोखिम मोल नहीं लेगी.

जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के राज्यसभा के दो कार्यकाल पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीसरी बार उन्हें उच्च सदन नहीं भेजा था. वो भी तब, जब वो मोदी सरकार में मंत्री बनाए गए थे. अंतत: उन्हें मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था.

बताया जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के लिए सरगर्मी तेज होती जा रही है. पटना से लेकर दिल्ली तक इसकी तपिश महसूस की जा रही है. कहा जा रहा है कि उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं से संपर्क स्थापित किया है, लेकिन सभी की नजरें नीतीश कुमार टिक गई हैं.

भारतीय जनता पार्टी के कोटे में अगर 2 सीटें आती हैं तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को राज्यसभा भेजा जाएगा या फिर अभी वे बांकीपुर से विधायक बने रहेंगे. पिछली बार भाजपा ने अपने तत्कालीन अध्यक्ष जेपी नड्डा को हिमाचल प्रदेश के बदले गुजरात से प्रत्याशी बनाया था. देखना होगा कि नितिन नवीन को बिहार से ही भेजा जाता है या फिर किसी और प्रदेश से.

उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद ही अपने लिए संभावनाएं कम कर ली हैं. बेटे दीपक प्रकाश को विधायक या विधान पार्षद रहे बिना मंत्री बनाया गया है. अब उन्हें विधान परिषद में सेट करना होगा. एनडीए में बाप और बेटे को एक साथ सेट करना मुश्किल हो सकता है. खासतौर से तब, जब सत्तारूढ़ गठबंधन परिवारवाद के खिलाफ मुखरता से आवाज उठा रहा हो.