असदुद्दीन का 'बदलापुर': 2025 में ओवैसी ने लिखे थे खत, अब 2026 में तेजस्वी भेज रहे दूत; राज्यसभा चुनाव में क्या 'पुराना हिसाब' बराबर करेंगी एआईएमआईएम?

याद कीजिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का समय. असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन में शामिल होने के लिए तल-पापड़ हो रहे थे. खत लिखे जा रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान गाजे बाजे के साथ राबड़ी निवास 10, सर्कुलर रोड भी गए और महागठबंधन में शामिल किए जाने की मांग की थी. कांग्रेस आलाकमान को भी इस बारे में सूचना दी गई, लेकिन ढंग से इनकार भी एआईएमआईएम को नसीब न हो सकी. टीवी चैनलों पर एआईएमआईएम को भाजपा की बी टीम बताकर खारिज कर दिया गया. और एक समय आज का है, जब उन्हीं असदुद्दीन ओवैसी के पास तेजस्वी यादव दूत भेज रहे हैं और राज्यसभा चुनाव में मदद की गुहार लगा रहे हैं. सही कहा गया है: समय होत बलवान. विधानसभा चुनाव 2025 का समय तेजस्वी यादव का था तो राज्यसभा चुनाव 2026 का समय असदुद्दीन ओवैसी का है. तब जरूरत ओवैसी की थी और आज जरूरत तेजस्वी को है. तब तेजस्वी ने ओवैसी को भाव नहीं दिया था तो आज ओवैसी भी तेजस्वी यादव को शायद ही भाव दें.

एनडीए को आसानी से मिलेंगी 4 सीटें

बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं और भारत निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च को इसके लिए चुनाव की डेट रखी है. बिहार में राज्यसभा के एक सदस्य को जिताने के लिए 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है. एनडीए के पास 202 विधायकों का अपार बहुमत है, लेकिन इतने विधायक केवल 4 सीटें जिता सकते हैं. 5वीं सीट के लिए एनडीए को 3 विधायकों की जरूरत पड़ सकती है. सभी पांचों सीटें जीतने के लिए एनडीए को 205 विधायकों की जरूरत होगी.

5वीं सीट जीतने की फिराक में तेजस्वी

दूसरी तरफ, विपक्षी दलों के पास 41 विधायक तो हैं, लेकिन एआईएमआईएम और बहुजन समाज पार्टी महागठबंधन से बाहर हैं. एआईएमआईएम के पास 5 तो बहुजन समाज पार्टी के पास एक विधायक है. मुख्य विपक्षी दल होने के नाते तेजस्वी यादव 5वीं सीट के लिए राजद का प्रत्याशी उतारने और उसे जिताने की फिराक में हैं, लेकिन इसके लिए तेजस्वी यादव को इन 6 विधायकों का समर्थन किसी भी हाल में हासिल करना ही होगा और यह इतना आसान भी नहीं है.

ओवैसी तक दूत बनकर पहुंचे आईपी गुप्ता

एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने संकेत दिया है कि उनकी पार्टी 5वीं सीट के लिए खुद अपना प्रत्याशी उतारने जा रही है. उनका कहना है कि क्या एआईएमआईएम हमेशा लोगों का समर्थन ही करती रहेगी? अगर ऐसा होता है तो तेजस्वी यादव इस बार एक भी प्रत्याशी को जिताने की स्थिति में नहीं होंगे. हालांकि अभी तक बसपा के एकमात्र विधायक का रुख स्पष्ट नहीं हो पाया है. बताया जा रहा है कि एआईएमआईएम का समर्थन हासिल करने के लिए तेजस्वी यादव ने विधायक आईपी गुप्ता को हैदराबाद रवाना किया था और बसपा के एकमात्र विधायक से भी संपर्क स्थापित किया है.

विपक्ष बंटा तो क्लीन स्वीप करेगा एनडीए

जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, उससे तो लगता है कि एनडीए राज्यसभा चुनाव में कही क्लीन स्वीप न कर जाए. अगर ऐसा होता है तो यह न केवल पूरे विपक्ष, बल्कि तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है. दूसरी ओर, अगर किसी भी तरह तेजस्वी यादव 5वीं सीट राजद के लिए हासिल कर ले जाते हैं तो यह उनकी राजनीतिक और रणनीतिक कौशल का अप्रतिम उदाहरण साबित हो सकता है. इससे पहले की विधानसभा में वे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को धूल चटा चुके हैं, लेकिन क्या इस बार वे ऐसा कर पाएंगे? यह बड़ा सवाल है. बता दें कि पिछली विधानसभा में तेजस्वी यादव ने ओवैसी की पार्टी के 5 में से 4 विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था.

बता दें कि अप्रैल 2026 में जेडीयू से हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर, राजद से प्रेमचंद्र गुप्ता और अमरेंद्रधारी सिंह, रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल खत्म हो रहा है. इन खाली हो रही सीटों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च को मतदान की तारीख तय की है. इन 5 सीटों में से 4 पर एनडीए की जीत पक्की है, लेकिन 5वीं सीट के लिए उसके पास 3 विधायक कम पड़ने वाले हैं.

कैसे होता राज्यसभा सदस्यों का चुनाव?

राज्यसभा सदस्यों का चुनाव सीधे जनता नहीं करती. जनता के चुने हुए विधायक मतदान करके अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं. इस चुनाव में ईवीएम का प्रयोग भी नहीं होता और यह गुप्त मतदान नहीं होता. राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम के आगे एक से चार तक का नंबर लिखा होता है. इसमें विधायकों को वरीयता के आधार पर उन पर निशान लगाना होता है.

एक सदस्य के लिए कितने विधायकों की जरूरत?

राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए कितने वोटों की जरूरत होती है, यह कुल विधायकों की संख्या के आधार पर तय की जाती है. जिस राज्य से राज्यसभा की जितनी सीटें खाली होंगी, उनमें एक जोड़ा जाएगा. इसके बाद जो नंबर आएगा, उससे कुल विधानसभा की सीटों की संख्या में भाग दिया जाएगा. अब जो संख्या आएगी, उससे पता चलेगा कि एक राज्यसभा सदस्य चुनने के लिए उस राज्य से कितने विधायकों की जरूरत होगी. जैसे बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है. अब 5 में 1 जोड दें तो नंबर आएगा- 6. अब इस संख्या से राज्य की कुल विधानसभा सीटों (243) में भाग दिया जाएगा. अब जो संख्या निकल कर आई वो है- 40.5. इसे 41 ही समझिए. इसका मतलब यह है कि राज्यसभा चुनाव में बिहार में एक सदस्य को जीतने के लिए 41 वोटों की जरूरत होगी.