राज्यसभा चुनाव 2026: बिहार में ओवैसी की पार्टी के 5 और बसपा के एक विधायक के बारे में जानिए, जिनके हाथों में है 5वीं सीट की चाबी

बिहार में राज्यसभा चुनाव की गहमागहमी तेज हो चली है. पार्टियों के अंदर सरगर्मी दिखाई दे रही है. चर्चा बस इस बात का है कि 5वीं सीट पर महागठबंधन बाजी मारेगा या फिर एनडीए इस बार क्लीन स्वीप कर जाएगा. इन सब चर्चाओं के बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के सभी 5 विधायकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है. ये सभी 5 विधायक सीमांचल से आते हैं और इस बार राज्यसभा की 5वीं सीट की जीत की चाबी इन्हीं विधायकों के हाथ में है. आइए, इन विधायकों के बारे में जान लेते हैं:

अख्तरुल ईमान: विधायक, अमौर (पूर्णिया) विधानसभा क्षेत्र

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए पहले ही ऐलान कर दिया है कि महागठबंधन को 5वीं सीट बचानी है तो एआईएमआईएम के प्रत्याशी को समर्थन देना होगा. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सीमांचल के विकास के मुद्दों पर वे एक बारगी जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन भाजपा प्रत्याशी को समर्थन देने के बारे में तो वे सोच भी नहीं सकते.

मुर्शिद आलम: विधायक, जोकीहाट (अररिया) विधानसभा क्षेत्र

इन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और उन्हें विकास पुरुष कहा था. सियासी हलकों में माना जाता है कि उनका झुकाव एनडीए की तरफ है.

सरवर अली: विधायक, कोचाधामन (किशनगंज) विधानसभा क्षेत्र

सरवर अली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वफादार नेता माने जाते हैं. ये अपनी आलाकमान के प्रति पूरी निष्ठा रखते हैं और वहां से जैसा निर्देश मिलेगा, ये वहीं करेंगे.

मोहम्मद तौसीफ आलम: विधायक, बहादुरगंज (किशनगंज) विधानसभा क्षेत्र

मोहम्मद तौसीफ आलम सीमांचल के मुद्दों को लेकर अकसर मुखर रहते हैं. राष्ट्रीय जनता दल से इनके तनावपूर्ण संबंध रहे हैं. लिहाजा, असदुद्दीन ओवैसी अगर राज्यसभा चुनाव को लेकर कोई फैसला लेते हैं तो विधायकों के संबंधों को भी ध्यान में रखेंगे.

गुलाम सरवर: विधायक, बैसी (पूर्णिया) विधानसभा क्षेत्र

वैसे तो गुलाम सरवर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर इनकी पकड़ बहुत मजबूत है. गुलाम सरवर भी उनलोगों में शामिल हैं, जो सीमांचल के लिए विशेष पैकेज की मांग को आवाज देते हैं.

सतीश कुमार यादव: विधायक, रामगढ़ (कैमूर) विधानसभा क्षेत्र

सतीश कुमार यादव बिहार में बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक हैं. एआईएमआईएम के 5 विधायकों की तरह इनका भी वोट एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए बहुत कीमती है. बसपा आम तौर पर ऐसे केस में एकला चलो या फिर बहिष्कार की नीति पर चलती है, हालांकि जब मामला नजदीकी का हो तो ऐसी स्थिति में इनका स्टैंड देखने वाला होगा.

राज्यसभा चुनाव: 5वीं सीट की चाबी किसके हाथ?

महागठबंधन के पास इस समय 35 विधायकों का समर्थन है. राज्यसभा की 5वीं सीट हथियाने के लिए उसे 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत है. इसका मतलब यह हुआ कि उन्हें एआईएमआईएम के 5 और बहुजन समाज पार्टी के 1 विधायक का समर्थन हर हाल में चाहिए. अगर इन 6 ​विधायकों का समर्थन हासिल हो जाता है तो महागठबंधन का उम्मीदवार आराम से राज्यसभा पहुंच जाएगा. हालांकि अभी ओवैसी की पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने का दावा कर रही है.

NDA के पास अभी 202 विधायकों का समर्थन हासिल है और 5वीं सीट जीतने के लिए उसे 3 और विधायकों का वोट चाहिए. अगर ऐसा होता है तो बिहार में एनडीए क्लीन स्वीप कर सकता है. एनडीए की रणनीति यह हो सकती है कि एआईएमआईएम के 3 से 4 विधायकों को सीमांचल के विकास के नाम पर नीतीश कुमार अपने पाले में लाएं या फिर ये विधायक वोट ही न दें.

दिल्ली जाएंगे तेजस्वी या फिर सीमांचल विकास के नाम पर होगा खेला?

बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव भले ही अख्तरुल ईमान से मिलने में कोताही बरत रहे थे, लेकिन राज्यसभा चुनाव से पहले इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है. माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव खुद राज्यसभा जाने की चाह रखते हैं तो इसके लिए उन्हें असदुद्दीन ओवैसी की कड़ी शर्तों को मानने के लिए तैयार होना होगा.

दूसरी ओर, अगर एनडीए 5वीं सीट पर जेडीयू प्रत्याशी उतार देता है तो एआईएमआईएम के लिए भाजपा के नाम पर विरोध का मुद्दा कमजोर पड़ सकता है और वे जेडीयू प्रत्याशी का साथ दे सकते हैं.