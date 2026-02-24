Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3120776
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

बिहार राज्यसभा चुनाव 2026: 5वीं सीट पर पेंच, जीत की 'चाबी' ओवैसी-मायावती के पास; AIMIM ने राज्यसभा के बदले सीमांचल के लिए मांग लिया बड़ा पैकेज

Bihar Rajya sabha Election 2026: बिहार में राज्यसभा की 5वीं सीट के लिए माथापच्ची तेज होती जा रही है. 16 मार्च को होने वाले चुनाव के लिए विपक्षी दलों में सरगर्मी बढ़ गई है. राजद जहां बसपा और एआईएमआईएम के विधायकों के भरोसे है, वहीं ओवैसी की पार्टी कई विकल्पों पर एक साथ काम कर रही है.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Feb 24, 2026, 11:52 AM IST

Trending Photos

जीत की चाबी मायावती और असदुद्दीन ओवैसी के पास (Photo: AI Image)
जीत की चाबी मायावती और असदुद्दीन ओवैसी के पास (Photo: AI Image)

बिहार में 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव में एनडीए 4 सीटें आराम से जीत सकता है और 5वीं सीट के लिए उसके पास पर्याप्त विधायक नहीं हैं. राज्यसभा के एक सदस्य को जीतने के लिए 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी, लेकिन एनडीए को 3 विधायक कम पड़ रहे हैं. दूसरी ओर, महागठबंधन को जीत के लिए 6 विधायकों की जरूरत है. महागठबंधन को 5वीं सीट पर जीत हासिल करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 और बसपा के एक विधायक के समर्थन की दरकार होगी. इसका मतलब यह हुआ कि 5वीं सीट पर जीत की चाबी इन्हीं दोनों दलों के पास है.

बिहार विधानसभा में महागठबंधन के घटक दलों में RJD के 25 विधायक हैं तो कांग्रेस के 6, CPI (ML) के 2 और CPM के साथ-साथ इंडियन इंक्लूसिव पार्टी (IIP) के एक-एक सदस्य हैं. राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि एनडीए को आदर्श स्थिति अपनाते हुए 5वीं सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए. उनका यह भी कहना है कि अगर एनडीए 5वीं सीट पर भी प्रत्याशी उतारता है तो विपक्ष अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए हर हाल में जीतने की कोशिश करेगा. तिवारी यह भी कहते हैं कि एनडीए के कुछ विधायक सरकार से नाराज हैं और वे विपक्ष के प्रत्याशी के लिए क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं. 

READ ALSO: असदुद्दीन का 'बदलापुर': 2025 में ओवैसी ने लिखे थे खत, 2026 में तेजस्वी भेज रहे दूत

Add Zee News as a Preferred Source

एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का कहना है कि उनकी पार्टी भाजपा प्रत्याशी का किसी भी हाल में समर्थन नहीं कर सकती, लेकिन अगर नीतीश सरकार उनकी कुछ मांगें मान ले तो जेडीयू प्रत्याशी का समर्थन किया जा सकता है. ऐसी मांगों में सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड बनाने, सीमांचल इलाके के लिए इकोनॉमिक पैकेज और AIMIM MLA के चुनाव क्षेत्रों के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शामिल हैं.  हालांकि वे यह भी कहते हैं कि एआईएमआईएम राज्यसभा में अपना सदस्य भेजना चाहती है और इसके लिए दूसरी विपक्षी पार्टियों के समर्थन से प्रत्याशी उतारना चाहती है. उनका कहना है कि राज्यसभा में एआईएमआईएम का कोई सदस्य नहीं है और हम विपक्षी दलों से अपील करते हैं कि हमारे प्रत्याशी को जिताकर उच्च सदन में भेजें. 

दूसरी ओर, AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन का कहना है कि  RJD को अगर हमारा समर्थन चाहिए तो तेजस्वी यादव को हैदराबाद में AIMIM हेडक्वार्टर, दारुस सलाम आकर अपील करनी होगी. हसन ने कहा, जब विधानसभा चुनाव में AIMIM ने महागठबंधन से केवल 6 सीटों की मांग की थी तो हमारे नेताओं को एक गिलास पानी भी नहीं दिया गया था, लेकिन AIMIM तेजस्वी यादव को बिरयानी खिलाएगी और राज्यसभा चुनाव के लिए रणनीति पर बात भी करेगी.

दूसरी ओर, बसपा के एकमात्र विधायक सतीश यादव का कहना है कि राज्यसभा चुनाव में मतदान के बारे में उन्हें पार्टी आलाकमान से अभी कोई दिशानिर्देश नहीं मिला है. आलाकमान से जैसा निर्देश मिलेगा, वैसा ही अमल किया जाएगा.

TAGS

Rajya Sabha Election 2026

Trending news

Rajya Sabha Election 2026
बिहार राज्यसभा चुनाव 2026: 5वीं सीट पर पेंच, जीत की 'चाबी' ओवैसी-मायावती के पास
Union Home Minister
अमित शाह का बिहार दौरा: बॉर्डर पर सुरक्षा और गांवों के विकास की ग्राउंड रिपोर्ट लेंग
Irfan Ansari
एयर एंबुलेंस क्रैशः घटनास्थल पर पहुंचे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन का दरभंगा दौरा आज, संजय सरावगी के जाएंगे घर
Chatra News
टर्बोचार्ज्ड इंजन, आधुनिक तकनीक फिर भी क्रैश हुई एयर एंबुलेंस, प्लेन पर उठे सवाल
Jharkhand Budget 2026
Jharkhand Budget 2026 Live: हेमंत सोरेन सरकार आज पेश करेगी झारखंड का 'अबुआ दिशोम बजट', युवाओं-महिलाओं पर हो सकता है फोकस
Chatra News
एयर एंबुलेंस क्रैशः सभी मृतकों की पहचान हुई, कैसे हुई दुर्घटना, DC ने बताई यह वजह
Chatra News
चतरा में एयर एंबुलेंस क्रैश, एक परिवार के 3 सदस्यों समेत कुल 7 लोगों की दर्दनाक मौत
Chatra Plane Crash
चतरा एयर एंबुलेंस हादसा पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जताया गहरा दुख
Air ambulance
रांची से दिल्ली जा रहा एयर एंबुलेंस चतरा के जंगलों में क्रैश, ATC से टूटा था संपर्क