बिहार राज्यसभा चुनाव 2026: 5वीं सीट पर पेंच, जीत की 'चाबी' ओवैसी-मायावती के पास; AIMIM ने राज्यसभा के बदले सीमांचल के लिए मांग लिया बड़ा पैकेज

बिहार में 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव में एनडीए 4 सीटें आराम से जीत सकता है और 5वीं सीट के लिए उसके पास पर्याप्त विधायक नहीं हैं. राज्यसभा के एक सदस्य को जीतने के लिए 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी, लेकिन एनडीए को 3 विधायक कम पड़ रहे हैं. दूसरी ओर, महागठबंधन को जीत के लिए 6 विधायकों की जरूरत है. महागठबंधन को 5वीं सीट पर जीत हासिल करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 और बसपा के एक विधायक के समर्थन की दरकार होगी. इसका मतलब यह हुआ कि 5वीं सीट पर जीत की चाबी इन्हीं दोनों दलों के पास है.

बिहार विधानसभा में महागठबंधन के घटक दलों में RJD के 25 विधायक हैं तो कांग्रेस के 6, CPI (ML) के 2 और CPM के साथ-साथ इंडियन इंक्लूसिव पार्टी (IIP) के एक-एक सदस्य हैं. राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि एनडीए को आदर्श स्थिति अपनाते हुए 5वीं सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए. उनका यह भी कहना है कि अगर एनडीए 5वीं सीट पर भी प्रत्याशी उतारता है तो विपक्ष अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए हर हाल में जीतने की कोशिश करेगा. तिवारी यह भी कहते हैं कि एनडीए के कुछ विधायक सरकार से नाराज हैं और वे विपक्ष के प्रत्याशी के लिए क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं.

एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का कहना है कि उनकी पार्टी भाजपा प्रत्याशी का किसी भी हाल में समर्थन नहीं कर सकती, लेकिन अगर नीतीश सरकार उनकी कुछ मांगें मान ले तो जेडीयू प्रत्याशी का समर्थन किया जा सकता है. ऐसी मांगों में सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड बनाने, सीमांचल इलाके के लिए इकोनॉमिक पैकेज और AIMIM MLA के चुनाव क्षेत्रों के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शामिल हैं. हालांकि वे यह भी कहते हैं कि एआईएमआईएम राज्यसभा में अपना सदस्य भेजना चाहती है और इसके लिए दूसरी विपक्षी पार्टियों के समर्थन से प्रत्याशी उतारना चाहती है. उनका कहना है कि राज्यसभा में एआईएमआईएम का कोई सदस्य नहीं है और हम विपक्षी दलों से अपील करते हैं कि हमारे प्रत्याशी को जिताकर उच्च सदन में भेजें.

दूसरी ओर, AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन का कहना है कि RJD को अगर हमारा समर्थन चाहिए तो तेजस्वी यादव को हैदराबाद में AIMIM हेडक्वार्टर, दारुस सलाम आकर अपील करनी होगी. हसन ने कहा, जब विधानसभा चुनाव में AIMIM ने महागठबंधन से केवल 6 सीटों की मांग की थी तो हमारे नेताओं को एक गिलास पानी भी नहीं दिया गया था, लेकिन AIMIM तेजस्वी यादव को बिरयानी खिलाएगी और राज्यसभा चुनाव के लिए रणनीति पर बात भी करेगी.

दूसरी ओर, बसपा के एकमात्र विधायक सतीश यादव का कहना है कि राज्यसभा चुनाव में मतदान के बारे में उन्हें पार्टी आलाकमान से अभी कोई दिशानिर्देश नहीं मिला है. आलाकमान से जैसा निर्देश मिलेगा, वैसा ही अमल किया जाएगा.