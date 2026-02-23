Advertisement
राज्यसभा चुनाव 2026: 5वीं सीट के लिए NDA को चाहिए सिर्फ 3 विधायक; क्या ओवैसी बिगाड़ेंगे तेजस्वी यादव का खेल?

Rajya Sabha Election 2026: बिहार में राज्यसभा की 5वीं सीट को लेकर विपक्षी दल आपस में आमने-सामने आ गए हैं. ऐसे में NDA के लिए यह बहुत ही फायदे वाली स्थिति हो सकती है. अगर विपक्षी दलों में आम सहमति नहीं बनी तो बिहार के राज्यसभा चुनाव में NDA का क्लीन स्वीप तय है.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Feb 23, 2026, 01:28 PM IST

असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव (Photo Credit: AI Image)

भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा चुनाव 2026 के तारीख का ऐलान कर दिया है. अगले महीने 16 मार्च को राज्यसभा की खाली हो रही सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं. बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें भी खाली हो रही हैं. 4 सीटों के लिए एनडीए के पास पर्याप्त संख्याबल है, लेकिन 5वीं सीट के लिए न तो NDA और न ही महागठबंधन के पास विधायकों की संख्या बची है. इस बार राज्यसभा की एक सीट के लिए 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी और NDA के पास 202 विधायक हैं. इस तरह NDA के लिए सभी 5 सीटें जीतने के लिए 205 विधायकों की जरूरत होगी. यानी उसे 3 और विधायकों का समर्थन जुटाना होगा. 

दूसरी ओर, विपक्ष में कुल 41 विधायक हैं, लेकिन उनमें से 25 राष्ट्रीय जनता दल के, 6 कांग्रेस के, 5 AIMIM के, 1 IIP के, 1 बसपा के और बाकी वामदलों के विधायक हैं. महागठबंधन के लिए दिक्कत की बात यह है कि बसपा और AIMIM उसके साथ नहीं हैं. इस तरह महागठबंधन के पास राज्यसभा चुनाव के लिए केवल 35 विधायकों का ही समर्थन हासिल है. 

Add Zee News as a Preferred Source

राजद नेता तेजस्वी यादव की कोशिश विपक्ष को गोलबंद करके किसी तरह 5वीं सीट को अपने पक्ष में करना है और माना जा रहा है कि इसके लिए वे अमरेंद्रधारी सिंह यानी एडी सिंह को प्रत्याशी बना सकते हैं. राजद की ओर से अमरेंद्रधारी सिंह और प्रेमचंद्र गुप्ता इस बार राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं. राजद अमरेंद्रधारी सिंह को इसलिए प्रत्याशी बनाना चाहता है कि उनका बड़ा कारोबार हैदराबाद में स्थापित है और वहां से वे असदुद्दीन ओवैसी को प्रभावित कर सकते हैं. 

हा​लांकि, AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का कहना है कि उनकी पार्टी 5वीं सीट के लिए अपना प्रत्याशी उतारने जा रही है. खबर तो यह भी है कि तेजस्वी यादव ने IIP के विधायक आईपी गुप्ता को अपना दूत बनाकर असदुद्दीन ओवैसी के पास भी भेजा था. आईपी गुप्ता का कहना है कि राज्यसभा चुनाव विपक्ष को मिल-जुलकर लड़ना चाहिए और 5वीं सीट पर विपक्ष की ताकत दिखानी चाहिए. हालांकि, यह भी खबर है कि ओवैसी से आईपी गुप्ता को कोई खास डील नहीं हो पाई. 

मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते राजद 5वीं सीट पर अपना प्रत्याशी उतारने से पीछे नहीं हट सकता. ऐसे में अगर AIMIM ने अपना प्रत्याशी उतार दिया तो विपक्षी एकता तार-तार हो सकती है और 5वीं सीट पर भी NDA बाजी मार सकता है. ऐसे में बिहार में NDA क्लीन स्वीप कर सकता है और यह विपक्ष के लिए करारी चोट होगी.

