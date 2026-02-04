पटना का नाम बदलने की मांग, राज्यसभा में उपेंद्र कुशवाहा बोले- 'पाटलिपुत्र' ही असली पहचान

Patna Latest News: राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बिहार की राजनीति और इतिहास से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा गरमा गया. सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्र सरकार से से मांग की है कि बिहार की राजधानी पटना का नाम बदलकर पुनः पाटलिपुत्र कर दिया जाए.
Patna News: क्या बिहार की राजधानी पटना का नाम बदलने वाला है? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं. ये मांग कर रहे सांसद उपेंद्र कुशवाहा. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पटना का नाम बदलकर 'पाटलिपुत्र' करने की आधिकारिक मांग उठाई. यह मांग उठाकर उन्होंने एक नई सियासी बहस छेड़ दी.
राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने पटना का नाम बदलने के लिए तर्क दिया कि अपने अतीत के महान पड़ावों और पूर्वजों के योगदान को याद करने से ही नई पीढ़ी को विकसित भारत बनाने की प्रेरणा मिलेगी. उन्होंने मौर्य साम्राज्य के वैभव को याद दिलाते हुए कहा कि उस वक्त भारत की सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर भूटान और बांग्लादेश तक फैली हुई थी.
उपेंद्र कुशवाहा ने आगे कहा कि मौर्य काल के दौरान पाटलिपुत्र का सम्मान पूरी दुनिया में सबसे पहले थे. उन्होंने अपने संबोधिन में कहा कि देश का गौरव लौटाने के लिए उन ऐतिहासिक कालखंडों पर जमी धूल को साफ करना होगा. साथ ही हमारी प्राचीन पहचान को फिर से जीवंत करना वर्तमान सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी है.
पटना नाम चेंज करने के लिए सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कई शहरों के उदाहरण भी दिया. उन्होंने कहा कि जब बंबई का नाम बदलकर मुंबई किया जा सकता है. कलकत्ता का कोलकाता नाम किया जा सकता है. उड़ीसा का नाम ओडिशा किया जा सकता है... फिर पटना का नाम पाटलिपुत्र करने में देरी क्यों किया जाए?
