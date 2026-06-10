/परिमल नथवानी का नामांकन होल्ड पर तो मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी कैंसिल, जानें राज्यसभा चुनावों को लेकर अब तक के बड़े विवाद

बात 2017 की है. तब कांग्रेस नेता अहमद पटेल को चुनाव जीतने के लिए 44 वोटों की दरकार थी और उनके खिलाफ भाजपा ने बलवंत सिंह राजपूत को मैदान में उतारा था. मुकाबला बेहद कड़ा था. कांग्रेस ने विधायकों में टूट को रोकने के लिए उन्हें बेंगलुरू के एक रिसॉर्ट में शिफ्ट किया था. मतदान के दौरान कांग्रेस के दो विधायकों भोलभाई गोहिल और राघवजी पटेल ने भाजपा प्रत्याशी को वोट दे दिया था और नियमों का उल्लंघन करते हुए बैलेट पेपर को भाजपा के अधिकृत एजेंट को दिखा दिया था. इसके खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था. वीडियो फुटेज देखने के बाद चुनाव आयोग ने उन दोनों वोटों को अवैध करार दिया था. इसके बाद अहमद पटेल की जीत का रास्ता साफ हो गया था.