/परिमल नथवानी का नामांकन होल्ड पर तो मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी कैंसिल, जानें राज्यसभा चुनावों को लेकर अब तक के बड़े विवाद

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इस बार के राज्यसभा चुनाव में दो बातें ऐसी हुई हैं, जिन पर विवाद खड़ा हो गया है. झारखंड में जहां एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी का नामांकन होल्ड कर दिया गया है तो मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन सीधे रद्द कर दिया गया है. यह पहली बार नहीं है, जब राज्यसभा चुनाव में विवाद हुआ है. मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी कैंसिल होने से कांग्रेस बौखला गई है और निर्वाचन आयोग के बाहर पार्टी नेताओं ने जोरदार धरना दिया है. आइए, जानते हैं राज्यसभा चुनावों में अब तक के हुए बड़े विवाद:
हिमाचल में पर्ची से फैसला, गिरने के कगार पर थी सुक्खू सरकार
पिछले दफे हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर तो प्रदेश की सुखबिंदर सिंह सुक्खू की सरकार गिरने के कगार पर पहुंच गई थी. तब राज्यसभा चुनाव में बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिले थे. वहां एक सीट के लिए कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत था और बीजेपी के पास केवल 25 विधायक थे.
कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और बीजेपी से हर्ष महाजन मैदान में थे. मतदान के दिन कांग्रेस के 6 विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में वोटिंग की थी. इस कारण दोनों को बराबर बराबर मत मिले थे. अंत में पर्ची निकालकर विजेता का चयन किया गया और किस्मत ने तब हर्ष महाजन का साथ दिया था.
गुजरात में आधी रात का ड्रामा और अहमद पटेल का राज्यसभा चुनाव
बात 2017 की है. तब कांग्रेस नेता अहमद पटेल को चुनाव जीतने के लिए 44 वोटों की दरकार थी और उनके खिलाफ भाजपा ने बलवंत सिंह राजपूत को मैदान में उतारा था. मुकाबला बेहद कड़ा था. कांग्रेस ने विधायकों में टूट को रोकने के लिए उन्हें बेंगलुरू के एक रिसॉर्ट में शिफ्ट किया था. मतदान के दौरान कांग्रेस के दो विधायकों भोलभाई गोहिल और राघवजी पटेल ने भाजपा प्रत्याशी को वोट दे दिया था और नियमों का उल्लंघन करते हुए बैलेट पेपर को भाजपा के अधिकृत एजेंट को दिखा दिया था. इसके खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था. वीडियो फुटेज देखने के बाद चुनाव आयोग ने उन दोनों वोटों को अवैध करार दिया था. इसके बाद अहमद पटेल की जीत का रास्ता साफ हो गया था.
झारखंड राज्यसभा चुनाव में 2 करोड़ से ज्यादा बरामद हुई थी नकदी
2012 की बात है, जब राज्यसभा चुनावों में झारखंड में पैसों के लेन-देन का बड़ा मामला पकड़ में आया था. तब चुनाव आयोग ने ऐतिहासिक कदम उठाए थे. उस समय चुनाव के दिन रांची के पास एक गाड़ी से 2.15 करोड़ रुपये की नकदी बरामद हुई थी. आरोप था कि निर्दलीय विधायकों की ओर से विधायकों के वोट खरीदने के लिए ये पैसे लाए गए थे. तब चुनाव आयोग ने पूरे राज्यसभा चुनाव को ही कैंसिल कर दिया था और बाद में नए सिरे से मतदान कराया गया था. इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी.
मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर क्या हुआ
मध्य प्रदेश से कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन आखिरी वक्त पर चुनाव अधिकारियों ने कैंसिल कर दिया. बताया जा रहा है कि भाजपा नेता राहुल कोठारी ने मीनाक्षी को लेकर शिकायत की थी कि उन्होंने अपने हलफनामे में तेलंगाना की एक अदालत की ओर से जारी समन की जानकारी नहीं दी थी. इसके बाद रिटर्निंग अफसर ने मीनाक्षी नटराजन को सुने बिना उनका नामांकन कैंसिल कर दिया.
इसके खिलाफ कांग्रेस ने दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि बीजेपी संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है. दूसरी ओर, बीजेपी का कहना था कि कानून के मुताबिक हर प्रत्याशी को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देनी होती है. मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खाारिज होने से बीजेपी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं.
राज्यसभा चुनाव के नियम
राज्यसभा चुनाव में दलबदल विरोधी कानून लागू नहीं होता. मतलब किसी भी पार्टी का विधायक दूसरी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देता है तो उसका मत कैंसिल नहीं होता और इससे उसकी विधायकी पर भी असर नहीं पड़ता है. इसी का फायदा उठाकर राज्यसभा चुनाव में कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं और अपनी निष्ठा कहीं और जाहिर करते हैं. लोकसभा चुनाव से राज्यसभा का चुनाव बहुत अलग होता है. लोकसभा चुनाव में सांसदों को जनता चुनती है तो राज्यसभा चुनाव में विधायक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं. राज्यसभा चुनाव में जीत और हार का अंतर बेहद कम होता है. इसलिए राज्यसभा चुनाव में हमेशा से क्रॉस वोटिंग और हॉर्स ट्रेडिंग का खेल चलता आ रहा है.