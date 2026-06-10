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परिमल नथवानी का नामांकन होल्ड पर तो मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी कैंसिल, जानें राज्यसभा चुनावों को लेकर अब तक के बड़े विवाद

Rajya Sabha Chunav 2026: राज्यसभा चुनाव हो और कोई बड़ा विवाद न हो, ऐसा कम देखने को मिलता है. इस बार भी ऐसा ही हुआ. मध्य प्रदेश में जहां मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी कैंसिल हो गई, वहीं झारखंड में परिमल नथवानी का नामांकन होल्ड कर दिया गया.

Written BySunil MIshra
Published: Jun 10, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 01:43 PM IST
परिमल नथवानी का नामांकन होल्ड पर तो मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी कैंसिल, जानें राज्यसभा चुनावों को लेकर अब तक के बड़े विवाद
Image Credit: राज्यसभा चुनाव 2026 (Image:AI)

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Sunil MIshra

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.इंडस्ट्री में 2 दशकों का अनुभव है तो खबरों की बाजीगरी आती है. डिजिटल मीडिया में आधे दशक हो चुके हैं. लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में काम करना डिजिटल की दुनिया में मददगार साबित हुआ. दैनिक जागरण से शुरू हुआ सफर, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, News Nation, ABP और India Ahead होते हुए Z Bihar Jharkhand तक पहुंचा है.  बिहार और झारखंड की स्थानीय और राजनीतिक खबरों की विशेष समझ.

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