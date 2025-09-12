बिहार कांग्रेस के एआई वीडियो पर भड़के राम कदम, कहा- ये देश का अपमान है
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2919172
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

बिहार कांग्रेस के एआई वीडियो पर भड़के राम कदम, कहा- ये देश का अपमान है

Bihar News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी के मामले के बाद कांग्रेस के एआई-जनरेटेड मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है.  महाराष्ट्र से भाजपा विधायक राम कदम ने बिहार कांग्रेस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. साथ ही उन्होंने CRPF के पत्र और शिवशेना विधायक के नेताओं पर भी टिप्पणी की.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 12, 2025, 01:48 PM IST

Trending Photos

भाजपा विधायक, राम कदम
भाजपा विधायक, राम कदम

Bihar News: वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि कांग्रेस के नए वीडियो को लेकर राजनीति तेज हो गई है. महाराष्ट्र से भाजपा विधायक राम कदम ने बिहार कांग्रेस के पीएम मोदी से जुड़े एआई-जनरेटेड वीडियो पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने इस वीडियो को कांग्रेस की घटिया राजनीति बताया.

भाजपा विधायक राम कदम ने कहा कि हम सभी के लिए माता-पिता आदर्श स्वरूप हैं. वहीं, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से जुड़े एआई वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. शायद विपक्ष और कांग्रेस में ऐसे संस्कार नहीं हैं, लेकिन हमारे पास हैं. मुझे लगता है कि इस पर आरोप-प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए. सामान्य नागरिक की तरह अगर प्रधानमंत्री की मां लाइन में खड़ी होती हैं तो यह गौरवपूर्ण बात है. मैं इतना ही कहूंगा कि यह वीडियो देश की सभी माताओं का अपमान है.

ये भी पढे़ं: कांग्रेस का 'कल, आज और कल' वाला फॉर्मूला, गश खा जाएंगे लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव!

Add Zee News as a Preferred Source

राम कदम ने सीआरपीएफ के उस पत्र पर भी टिप्पणी की, जिसमें कांग्रेस के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा विदेश यात्राओं के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन की बात कही गई थी. उन्होंने कहा, गांधी परिवार में इससे पहले भी दुर्भाग्यपूर्ण हादसे हुए हैं और इसी के मद्देनजर उन्हें हाई लेवल की सुरक्षा मुहैया कराई गई है. उन्हें (राहुल गांधी) सुरक्षाकर्मियों और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों का सम्मान करना चाहिए. राहुल गांधी ने बिना सूचना दिए नौ बार विदेश यात्रा क्यों की? अगर कोई भी विशेष व्यक्ति विदेश जाता है तो उन्हें इस बारे में सुरक्षाकर्मियों को जानकारी देनी चाहिए. मुझे लगता है कि उन्हें अपनी सुरक्षा को हलके में नहीं लेना चाहिए.

राम कदम ने शिवसेना (यूबीटी) के नेताओं पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, शिवसेना (यूबीटी) के नेताओं ने पूरी तरह से अपनी मानसिक स्थिरता खो दी है. जब वे चुनाव जीतते हैं, तो वे चुनाव आयोग और ईवीएम की तारीफ करते हैं, लेकिन हारने पर दोष देते हैं या सौदेबाजी के आरोप लगाते हैं. हम उम्मीद करते हैं कि उद्धव के नेता परिपक्व राजनेताओं की तरह बोलें, लेकिन दुर्भाग्य से, वे स्कूली बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं.

सीपी राधाकृष्णन के भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण पर भाजपा विधायक ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, आज सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के प्रतिष्ठित पद का कार्यभार संभालेंगे. दुनिया ने इस गरिमामय पद को करीब से देखा है. आम भारतीय होने के नाते हम उम्मीद करते थे कि चुनाव संख्याबल के आधार पर जीते जाएंगे, लेकिन जब बात राष्ट्र, उसकी गरिमा, या प्रतिष्ठित पदों की हो, तो विपक्ष को संख्याबल कम होने पर भी सत्ता पक्ष का समर्थन करना चाहिए था.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar poitics news

Trending news

Giriraj Singh
AI वीडियो पर सियासी बवाल, गिरिराज सिंह बोले- राहुल गांधी को भुगतने होंगे परिणाम
bihar poitics news
बिहार कांग्रेस के एआई वीडियो पर भड़के राम कदम, कहा- ये देश का अपमान है
Pawan Singh
Rise And Fall में पवन सिंह को मिली इतनी फीस,उतने में बनी जाएंगी 27 भोजपुरी फिल्में!
bihar jehanabad news
मां दुर्गा की प्रतिमा क्षतिग्रस्त, तनाव माहौल के बीच पुलिस ने लिया सुझ-बुझ से काम
Sitamarhi News
कई लड़कों से थे बहन के अवैध संबंध, भाई ने इसलिए मार डाला, पुलिस को बताई पूरी कहानी
bihar chunav 2025
'महागठबंधन में शामिल करो...', लालू को खत पर खत लिखकर अपनी खता पूछ रहे ओवैसी
Gopalganj news
पुलिस और शराब तस्कर फिर आमने-सामने, मुठभेड़ में पुलिस ने पैर में मारी गोली
Bihar Crime News
Bihar News: खगड़िया में राजद विधायक के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या
Nalanda News
प्रेमिका ने प्रेमी संग बिताई रातें, हो गई प्रेग्नेंट और अब बनी कुंवारी मां
patna news
शिक्षा उपनिदेशक वीरेंद्र नारायण के ठिकानों पर EOU की छापेमारी, अवैध धन का खुलासा
;