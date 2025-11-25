किसानों की आमदनी दोगुनी-तिगुनी कैसे हो, यह हमारी पहली प्राथमिकता, कृषि मंत्रालय संभालते ही बोले रामकृपाल यादव

Bihar News: कृषि विभाग में नवनियुक्त मंत्री रामकृपाल यादव ने बुधवार को विधिवत पदभार ग्रहण किया. विभाग के शीर्ष अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और विभागीय कार्यों की विस्तृत जानकारी दी. पदभार ग्रहण के बाद मंत्री यादव ने अपने संबोधन में कहा कि सबसे पहले वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने उन्हें एक महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है.

कृषि विभाग को बताया राज्य की अर्थव्यवस्था का ‘रीढ़’

रामकृपाल यादव ने कहा कि बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है और किसानों की प्रगति ही राज्य के विकास की नींव है. उन्होंने यह भी कहा कि कृषि विभाग अत्यंत महत्वपूर्ण है और आने वाले दिनों में वे उत्पादन बढ़ाने, किसानों की क्षमता विकसित करने और उनकी आमदनी बढ़ाने को लेकर लगातार काम करेंगे. मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि बिहार का किसान खेती पर निर्भर है और उसके हितों की रक्षा करना सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं और वे इन सभी योजनाओं को तेजी और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाएंगे. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच का जिक्र करते हुए कहा कि खुशहाल भारत के लिए मजबूत किसान का होना बेहद आवश्यक है.

भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी काम का आश्वासन

रामकृपाल यादव ने स्पष्ट कहा कि उनका लक्ष्य है कि कृषि विभाग में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो. वे अधिकारियों और कर्मचारियों को विश्वास में लेकर कार्य करेंगे और विभागीय योजनाओं को प्रभावी तरीके से धरातल पर उतारेंगे.



नीतीश कुमार की सोच को बताया प्रेरणा

रामकृपाल यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसानों को भगवान का स्वरूप मानते हैं और यही सोच कृषि विभाग को और अधिक संवेदनशील और परिणामकारी बनाने की दिशा में प्रेरणा देती है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विभाग किसानों की जरूरतों के अनुसार नई पहल करेगा, जिससे बिहार के कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार दिखेगा.

इनपुट: सुंदरम कुमार