राजद के 25 विधायकों के बीजेपी संग आने से क्या बदल जाएगा? रामकृपाल यादव के बयान के मायने समझिए

Ram Kripal Yadav: भारतीय जनता पार्टी से पहले जनता दल यूनाइटेड की ओर से दावा किया जा रहा है कि राजद के 18 विधायक उसके संपर्क में हैं. अब अगर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ऐसा दावा कर रहे हैं तो क्या नीतीश कुमार बिना बीजेपी के सरकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं? 

Dec 26, 2025

रामकृपाल यादव के बयान के मायने समझिए (File Photo)
Bihar Politics: बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नीतीश सरकार में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने दावा किया है कि राजद के सभी 25 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और तेजस्वी यादव राजनीतिक पतन की राह पर हैं. राम​कृपाल यादव का कहना था कि तेजस्वी यादव की पार्टी अब खत्म होने की राह पर है. उन्होंने यह भी दावा किया कि राजद के सभी 25 विधायक कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं. रामकृपाल यादव के बयानों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो बीजेपी पहली बार बिहार में अपने बूते पर सरकार बना सकती है, क्योंकि तब बीजेपी के 89 विधायक, लोजपा के 19 और राजद के 25 विधायकों को मिलाकर आंकड़ा 133 तक जा पहुंचता है. अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी जेडीयू और नीतीश कुमार को किनारे लगाने की रणनीति पर काम कर रही है? उपरी तौर पर यह बात आसान लगती है, लेकिन यह इतना आसान है नहीं. ऐसी किसी भी जोड़ घटाव से पहले आपको यह याद होना चाहिए कि केंद्र की मोदी सरकार को नीतीश कुमार के 12 सांसदों का समर्थन हासिल है. तो फिर रामकृपाल यादव के बयान के क्या मायने हैं? आगे की खबर में हम इसे समझने की को​शिश करेंगे.

भारतीय जनता पार्टी से पहले जनता दल यूनाइटेड की ओर से दावा किया जा रहा है कि राजद के 18 विधायक उसके संपर्क में हैं. अब अगर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ऐसा दावा कर रहे हैं तो क्या नीतीश कुमार बिना बीजेपी के सरकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं? यह भी उतना आसान नहीं दिखता, जितना खबर के भीतर की खबर निकालने की कोशिश करने वालों को लग रहा है. नीरज कुमार के दावों को सच मान लें तो जेडीयू के अभी 85 विधायक और राजद के 18 विधायकों की संख्या मिलाकर 103 होती है. बिहार में सरकार बनाने के लिए 123 विधायकों की संख्या साथ में होना जरूरी है.

अब पटना में बैठकर 2+2= 4 करने वालों के लिए यह बहुत ही आसान है. अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं तो कई सारे लोग यह दावा करते मिल जाते हैं कि राजद को तोड़ने से जेडीयू विधायकों की संख्या 103 हो जाती है और उसमें चिराग पासवान की पार्टी के 19 और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 विधायकों को जोड़ दें तो यह संख्या 127 होती है और सरकार आसानी से बन सकती है. 

अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को सबसे बड़ा दल होने के बाद भी विपक्ष में बैठना पड़ सकता है. एक फॉर्मूला यह भी है कि बिना चिराग पासवान को साथ लिए जेडीयू 103 विधायकों के साथ ओवैसी के 5, कांग्रेस के 6, उपेंद्र कुशवाहा के 4, बसपा का एक और आईआईपी के एक, वामदल के 3 और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के 5 विधायकों के साथ सरकार बन जाए. उसके बाद बीजेपी और चिराग पासवान विपक्ष में चले जाएंगे. 

वैसे तो राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन कई बातें प्रैक्टिकलिटी को लेकर भी जरूरी होती हैं. इस समय बिहार सरकार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर ढेर सारे पैसे खर्च कर चुकी है और उसे आगे की योजनाओं के लिए केंद्र सरकार की दरियादिली की जरूरत है. मोदी सरकार को जितनी जरूरत नीतीश कुमार के 12 सांसदों की है, नीतीश कुमार को उतनी ही जरूरत मोदी सरकार की ओर से दिए जाने वाले अनुदान की है. अगर नीतीश कुमार बिना बीजेपी के सरकार बना भी लेते हैं तो बिना धन के वे क्या कर पाएंगे. 

अब रामकृपाल यादव की बातों का पोस्टमार्टम करते चलें तो क्या राजद विधायक भाई वीरेंद्र, कुमार सर्वजीत, प्रो. चंद्रशेखर और आलोक मेहता जैसे समाजवादी और लालू प्रसाद यादव के सच्चे अनुयायी बीजेपी में जा सकते हैं. शायद कभी नहीं. प्रो. चंद्रशेखर यादव को तो बीजेपी चाहकर भी एंट्री नहीं दे सकती, क्योंकि उनका इतिहास सनातन विरोधी रहा है. भाई वीरेंद्र लगातार बीजेपी के खिलाफ आग उगलते रहे हैं. 

एक सवाल यह भी है कि अभी मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार हैं, लेकिन बीजेपी पूरी सरकार को ड्राइव कर रही है. सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिलने के बाद से ऐसा प्रतीत हो रहा है. सरकार की नीतियों में भी इसका असर साफ दिख रहा है. जिस तरह से बुलडोजर एक्शन हो रहा है, वो नीतीश सरकार के पुराने कार्यकाल में तो कभी नहीं हुआ. इस सरकार में 202 विधायकों का मैंडेट है तो बीजेपी 125 विधायकों के समर्थन वाली सरकार क्यों चलाना चाहेगी. बीजेपी यह जरूर चाहती होगी कि उसका अपना मुख्यमंत्री हो पर वह यह भी चाहेगी कि उसका मुख्यमंत्री मजबूत हो.

