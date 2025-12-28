राम कृपाल यादव के दावे से राजद में उबाल, राहुल कुमार ने 25 विधायकों के संपर्क के दावे को बताया फर्जी

Bihar Politics: बिहार सरकार के कृषि मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता राम कृपाल यादव राजद के 25 विधायकों के संपर्क में होने के दावे किया, जिसपर सियासत तेज हो गई है. इस बयान पर जहानाबाद से राजद विधायक राहुल कुमार ने कड़ा पलटवार करते हुए इसे पूरी तरह झूठा और राजनीतिक हथकंडा करार दिया है. जहानाबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान राहुल कुमार ने कहा कि इस तरह के बयान केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए दिए जा रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि राजद के सभी विधायक पूरी मजबूती के साथ पार्टी और जनता के बीच काम कर रहे हैं.

25 विधायकों की सूची में मेरा और तेजस्वी का नाम हास्यास्पद

राहुल कुमार ने हैरानी जताते हुए कहा कि कथित 25 विधायकों की सूची में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनका स्वयं का नाम शामिल बताया जा रहा है, जो पूरी तरह हास्यास्पद है. उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला है ही नहीं. राजद के सभी विधायक पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं और जनता से जुड़े मुद्दों पर मजबूती से खड़े हैं. उन्होंने साफ कहा कि भाजपा नेताओं के ऐसे दावे राजनीतिक भ्रम फैलाने की कोशिश मात्र हैं.

एनडीए के भीतर ही मची है टूट-फूट

उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों की नाराजगी के सवाल पर राहुल कुमार ने कहा कि एनडीए के अंदर ही सिर-फुटौव्वल की स्थिति बनी हुई है. भाजपा और जदयू एक-दूसरे के विधायकों को तोड़ने की होड़ में लगे हैं. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का आंतरिक मामला है और उस पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है.

मांझी-सुमन विवाद पर ली चुटकी

केंद्रीय मंत्री सह हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी और उनके बेटे एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल कुमार ने चुटकी लेते हुए कहा कि वे पहले भी संतोष कुमार सुमन के साथ काम कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि पिता-पुत्र के बीच क्या चल रहा है, इस पर वे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यह जरूर कहा कि इस तरह की स्थिति किसी भी पार्टी के लिए ठीक नहीं होती.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार