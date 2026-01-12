तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में जाएंगे 'चाचा', रामकृपाल यादव ने स्वीकार किया न्योता

Tej Pratap Yadav: तेजप्रताप यादव 14 जनवरी को बड़े स्तर पर दही चूड़ा कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के सिलसिले में वे लगातार बिहार सरकार में मंत्रियों को निमंत्रण दे रहे हैं. उन्होंने सोमवार को मंत्री रामकृपाल के अलावा, मंत्री अशोक चौधरी को भी न्योता दिया.
Bihar News: जन शक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव 14 जनवरी को दही चूड़ा कार्यक्रम आयोजित करेंगे. इस सिलसिले में उन्होंने बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता दिया. मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि उन्हें जन शक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव की ओर से दही चूड़ा कार्यक्रम का निमंत्रण मिला है और मुझे खुशी है कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता दिया है. मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं इस कार्यक्रम में जाऊंगा.
रामकृपाल यादव को न्योता देने के बाद जन शक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा कि वे मेरे चाचा हैं और हमारे पिता के साथ उनका लंबा रिश्ता रहा है. आज मैंने उन्हें न्योता दिया. राजनीतिक मतभेद एक बात है, लेकिन पारिवारिक रिश्ते दूसरी बात है. मुझे उम्मीद है कि वे मेरे न्योते पर जरूर आएंगे.
मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि तेज प्रताप और मेरे बीच पिछले 30-35 सालों से पारिवारिक रिश्ते हैं. मैंने उसे बचपन से लेकर आज तक बड़ा होते देखा है. मुझे बहुत खुशी है कि उसने मकर संक्रांति दही चूड़ा कार्यक्रम में अपने चाचा को बुलाया है. मैं जरूर जाऊंगा और उसे आशीर्वाद दूंगा.
तेजप्रताप यादव ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा कि बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव से कृषि विभाग में पहुंचकर उनसे मुलाकात की और आगामी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर अपने सरकारी आवास पर दही-चूड़ा भोज कार्यक्रम हेतु आमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित किया. साथ ही उन्हें नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं.
उन्होंने दूसरे पोस्ट में लिखा कि बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी से उनके सरकारी आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और आगामी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर अपने सरकारी आवास पर दही-चूड़ा भोज कार्यक्रम के लिए आमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित किया. साथ ही उन्हें नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं.
