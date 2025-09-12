रामदास आठवले का कांग्रेस और संजय राउत पर जोरदार हमला, संविधान को लेकर दिया ये संदेश
Bihar Politics: केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने बिहार कांग्रेस द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ AI वीडियो पोस्ट करने पर नाराजगी जताई और कांग्रेस पर निरर्थक विषयों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. साथ ही साथ उन्होंने संजय राउत के बयानों को झूठा करार देते हुए भारत के मजबूत संविधान की ताकत पर जोर दिया.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 12, 2025, 06:49 PM IST

Bihar Politics: केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने बिहार कांग्रेस की ओर से पीएम मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक AI-जनरेटेड वीडियो पोस्ट करने पर विरोध जताया है. उन्होंने कहा कि इस वीडियो का क्या अर्थ है, इसे क्यों जारी किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की अब आदत सी बन गई है. वे सिर्फ निरर्थक विषय को सामने ला रहे हैं. उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे सिर्फ बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं.

शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत के बयानों को गंभीरता से न लेने की सलाह देते हुए रामदास आठवले ने कहा कि वे हमेशा निरर्थक और झूठी बातें करते हैं, जो मीडिया को गुमराह करती हैं. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने 452 वोटों से चुनाव जीता. आठवले ने लोकतंत्र को चुनौती देने वाली किसी भी गतिविधि को गलत ठहराया और राउत के बयानों को झूठा करार दिया.

नेपाल की हिंसा पर शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत के बयान की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि राउत का दिमाग खराब हो गया है. उन्होंने कहा कि भारत में बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान है, जो ऐसी स्थिति को रोकता है. आठवले ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के आपातकाल का उदाहरण देते हुए कहा कि तब भी भारत में नेपाल जैसी स्थिति नहीं बनी. उन्होंने कहा कि श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसी परिस्थितियां भारत में संभव नहीं हैं.

ये भी पढ़े: AI वीडियो से भाजपा नाराज, रवि शंकर प्रसाद ने पूछा-क्या यही स्तर है कांग्रेस का?

सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आज जो कुछ लोग नेपाल के आंदोलन का नाम लेकर भारत में राजशाही का सपना देख रहे हैं, वे असल में लंबे समय से लोकतंत्र के विरोध में मन में दबाए बैठी भावनाओं को बाहर निकाल रहे हैं. इन लोगों को ये समझना चाहिए कि भारत का संविधान, जिसे भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर ने लिखा है, वो इतना मज़बूत है कि न तो यहां राजशाही के लिए जगह है और न ही ऐसे देशविरोधी सपनों के लिए.

पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा इमरजेंसी जैसे हालात लाकर हमारे लोकतंत्र को जेल में बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन न ये लोकतंत्र कभी कैद हुआ, न हमारी आज़ादी छीनी जा सकी. यह संविधान ही हमारी असली ताकत है, और भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के देखे हुए सपने को पूरा करने के लिए हम जैसे कई लोग हमेशा तैयार हैं.

रामदास आठवले ने आगे लिखा कि जो लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं, वे सिर्फ़ देश में अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं. हमारी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जनता के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रही है. इसलिए मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि ऐसे मुंगेरीलाल के सपने देखना बंद करें और भारत के संविधान के साथ खड़े होकर देश के विकास की बात करें.
इनपट: आईएएनएस

