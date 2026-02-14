रांची मेयर चुनाव: राजद का बड़ा दांव, सुजाता कच्छप को दिया खुला समर्थन

Ranchi Mmayor Election: रंजन यादव ने कहा कि पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर राजद ने सुजाता कच्छप को मेयर पद के लिए समर्थन देने का फैसला किया है. उन्होंने बताया कि सुजाता कच्छप तीन बार पार्षद रह चुकी हैं और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विकास कार्यों के साथ-साथ साफ-सुथरी छवि बनाए रखी है.

उन्होंने विश्वास जताया कि सुजाता कच्छप ही मेयर चुनाव जीतेंगी, क्योंकि जनता उनके काम और छवि से भली-भांति परिचित है. रंजन यादव ने यह भी कहा कि राजद के सभी नेता और कार्यकर्ता पूरे रांची में जनसंपर्क अभियान चलाकर उन्हें जीत दिलाने का काम करेंगे. पूरी पार्टी एकजुट होकर उनके साथ खड़ी है.

वहीं, मेयर पद की उम्मीदवार सुजाता कच्छप ने कहा कि उन्हें राष्ट्रीय जनता दल (राजद) का समर्थन मिला है, जिससे उनकी उम्मीदवारी और मजबूत हुई है. उन्होंने विश्वास जताया कि राजद का साथ उनके लिए लाभकारी साबित होगा और पार्टी के सहयोग से वे निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगी.

सुजाता कच्छप ने कहा कि जनता उनकी कार्यशैली से भली-भांति परिचित है. पार्षद के रूप में किए गए उनके कार्यों को लोग जानते हैं. इसी आधार पर उन्हें भरोसा है कि मतदाता उन्हें समर्थन देंगे और भारी मतों से विजयी बनाएंगे.

रिपोर्ट: उज्जवल मिश्रा

