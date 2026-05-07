Ratnesh Sada: 2010, 2015, 2020... रत्नेश सदा रहे सियासत में 2026, फिर मिली मंत्री पद की जिम्मेदारी

Who is Ratnesh Sada: बिहार सरकार में रत्नेश सदा मंत्री हैं. वह बिहार विधानसभा में सोनवर्षा विधानसभा से विधायक हैं. रत्नेश सदा जनता दल (यूनाइटेड) के नेता हैं. वह सोनबरसा सीट से लगातार तीन बार (2010, 2015, 2020) चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं.
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Ratnesh Sada Profile: सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार 7 मई, 2026 दिन गुरुवार को हुआ. बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली. इस दौरान कुल 32 नेता मंत्री बने. जदयू जदयू कोटे से 13 मंत्री सरकार में शामिल किए गए. इन्हीं में से एक हैं रत्नेश सदा, जिनको सम्राट सरकार में मंत्री बनाया गया. चलिए जानते हैं कि आखिर कौन हैं रत्नेश सदा?
बिहार सरकार में रत्नेश सदा मंत्री हैं. वह बिहार विधानसभा में सोनवर्षा विधानसभा से विधायक हैं. रत्नेश सदा जनता दल (यूनाइटेड) के नेता हैं. वह सोनबरसा सीट से लगातार तीन बार (2010, 2015, 2020) चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं. रत्नेश सदा को बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार का बेहद करीबी माना जाता है.
रत्नेश सदा को जून 2023 में संतोष कुमार सुमन के इस्तीफे के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री बनाया गया था. साल 2026 में हुए हालिया कैबिनेट विस्तार में भी रत्नेश सदा को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई. रत्नेश सदा मुसहर समुदाय से आते हैं. उन्होंने संस्कृत में आचार्य (स्नातकोत्तर) की डिग्री हासिल की है.
कितनी है संपत्ति, जानिए
जदयू विधायक रत्नेश सदा करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दायर हलफनामे के अनुसार, उन्होंने अपनी कुल चल-अचल संपत्ति करीब 3.6 करोड़ घोषित की है. जदयू विधायक पर 47.6 लाख से अधिक का कर्ज है.