पिछली बार जो लोग महागठबंधन के साथ थे, इस बार वे भी एनडीए के साथ: रवि किशन

Bihar Chunav 2025: गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने एक बार फिर से बिहार में एनडीए सरकार बनने का दावा किया है. उन्होंने कहा कि जनता एनडीए को चुनने जा रही है. बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है. रवि किशन ने कहा, बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है. हर कोई एनडीए के साथ खड़ा है. बिहार के विकास और मां जानकी के भव्य मंदिर के लिए हर कोई आज बिहार में एनडीए सरकार लाना चाह रहा है.

उन्होंने कहा कि यहां की जनता को भी पता है कि अगर एनडीए की सरकार सत्ता में आएगी तो बिहार में तेजी से विकास होगा. अभी जो विकास बिहार में हो रहा है उसमें और तेजी आएगी. रवि किशन ने कहा, विपक्ष को भी अब पता चल गया है कि बिहार में जमीनी हकीकत क्या है. इस बार वो लोग भी एनडीए को वोट कर रहे हैं जो पिछली बार आरजेडी को वोट कर रहे थे. सब लोग अब धर्म और जाति से निकलकर विकास के नाम पर वोट देंगे.

रवि किशन ने कहा कि हम बिहार को तब से जान रहे हैं जब बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं आई थी. हमने फिल्म और इंडस्ट्री बनाई है. बिहार की विकास यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के साथ आगे बढ़ रही है. उन्होंने कहा, जब से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए हैं, भारत की सैन्य शक्ति बढ़ी है और हमने पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया है, हर किसी में डर दिखने लगा है. अब हर कोई ओवैसी से बड़ा नेता बनने के लिए बयानबाजी कर रहा है, लेकिन इन बयानों में न तो कोई दम है और न ही कोई महत्व है.

उन्होंने कहा कि आज भारत का युवा यह समझ चुका है. भारत अब वह नहीं रहा जो पुरानी यूपीए सरकार के जमाने में था, आज भारत अपने इतिहास के शहीदों और अपने देवताओं का सम्मान करता है. भारत अपने इतिहास के शहीदों और अपने देवताओं को जान गया है. मैं इसके लिए देश के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दूंगा.