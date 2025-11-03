Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

रवि किशन का राहुल गांधी पर तंज कहा महागठबंधन को न जलेबी रास आती न मछली

Bihar Chunav 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से हो रही है. सभी नेता एक दूसरे पर तंज कसते नजर आ रहे हैं. सियासी विवाद दिन पर दिन बढ़ते जा रहा हैं. इसी बीच रवि किशन राहुल गांधी पर उनके द्वारा मछली पकड़ने पर कटाक्ष करते दिखाई दिए. 

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 03, 2025, 01:49 PM IST

Bihar Chunav 2025: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा बेगूसराय के एक तालाब में मछली पकड़ने पर भाजपा सांसद रवि किशन ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि हम लोग जनता का एक-एक वोट पाने के लिए उनके पास पहुंच रहे हैं और राहुल गांधी तालाब में मछली पकड़ रहे हैं. रवि किशन ने कहा कि 2 नवंबर को राहुल गांधी ने जितनी मछलियां पकड़ीं, उससे भी कम वोट उन्हें मिलेंगे. यह वाकई मजेदार है, लेकिन ठीक है, चलिए इसकी सराहना करते हैं कि राहुल गांधी का तैरने का तरीका काफी मनोरंजक था और सभी ने इसका आनंद लिया. जब वे मछली पकड़ने में व्यस्त थे, हम वोट बटोर रहे थे, घर-घर जा रहे थे और हर नागरिक से मिलकर उनका समर्थन मांग रहे थे.

रवि किशन ने कहा कि पीएम मोदी गुरु गोबिंद सिंह की जन्मस्थली पर गए. भाजपा विकास के कार्यों के लिए जनता के बीच एक-एक वोट के लिए समर्थन मांगती है, नया घोषणा पत्र दिखाती है. उन्होंने दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के घोषणा पत्र से बिहार नई छलांग लेगा. नए घोषणा पत्र ने बिहार के लोगों को नई ऊर्जा दी है. बिहार जैसा पहले था, अब दोबारा अपने स्वरूप में आएगा. इसी वजह से वोटों में बड़ा उछाल आया है.

इसी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इससे पहले हरियाणा में जलेबी बनाने और बांटने का काम किया था. उस वक्त क्या हुआ था? महागठबंधन के लोगों को न जलेबी रास आती है और न मछली. उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव ने मछली खाने का काम किया और मछली का कांटा उनके गले में फंसा था. जलेबी और मछली लेकर महागठबंधन के लोग फिर आए हैं, परिणाम वही होगा जो हरियाणा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में हुआ था.

इनपुट: आईएएनएस

