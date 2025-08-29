Bihar Politics: कांग्रेस पर बरसे रविशंकर प्रसाद और संजय जयसवाल, कहा- झूठ और फरेब से जीतना चाहते हैं चुनाव
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2901664
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Politics: कांग्रेस पर बरसे रविशंकर प्रसाद और संजय जयसवाल, कहा- झूठ और फरेब से जीतना चाहते हैं चुनाव

पटना में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद और डॉ. संजय जयसवाल ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां पर की गई अभद्र टिप्पणी की कड़ी निंदा की और कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव झूठ और फरेब की राजनीति कर रहे हैं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 29, 2025, 07:34 PM IST

Trending Photos

पटना में भाजपा सांसदों की प्रेस वार्ता
पटना में भाजपा सांसदों की प्रेस वार्ता

पटना: राजधानी पटना में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद और सांसद डॉ. संजय जयसवाल ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर कांग्रेस और विपक्षी दलों पर कड़ा हमला बोला. दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां पर की गई अभद्र टिप्पणियों की निंदा की और कहा कि बिहार की जनता ऐसी राजनीति को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी.

सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस नेताओं में इतना अहंकार है कि वे प्रधानमंत्री और उनकी स्वर्गवासी मां तक का अपमान करने से पीछे नहीं हटते. उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी पर अब तक 107 बार गालियां दी गई हैं. मौत का सौदागर, चाय वाला और न जाने क्या-क्या कहा गया. लेकिन मां को तो कम से कम सम्मान देना चाहिए. जिस मां ने बर्तन मांजकर अपने बेटे को आगे बढ़ाया, उसके बारे में अपशब्द कहना शर्मनाक है.'

उन्होंने आरोप लगाया कि न तो राहुल गांधी और न ही तेजस्वी यादव ने इस टिप्पणी पर माफी मांगी. सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भाजपा जवाब देने में सक्षम है लेकिन पार्टी के संस्कार ऐसे हैं कि वे निजी स्तर पर अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करते.

Add Zee News as a Preferred Source

रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'ये लोग कहते हैं कि वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, राशन कार्ड छीना जाएगा, जमीन अडानी-अंबानी को दे दी जाएगी. यह सब सफेद झूठ है.'

उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में कांग्रेस जनता के भरोसे पर खरी नहीं उतरी और अब बिहार में भी जनता उन्हें नकार देगी. उन्होंने सदाकत आश्रम में हुए विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लाठियों और ईंटों से हमला किया.

सांसद डॉ. संजय जयसवाल ने कहा कि बिहार हमेशा महिलाओं के सम्मान की धरती रही है. उन्होंने कहा कि इतिहास में कभी भी बिहार या मगध साम्राज्य के किसी शासक ने महिलाओं का अपमान नहीं किया, लेकिन आज प्रधानमंत्री की माता के बारे में अपशब्द कहे जा रहे हैं.

उन्होंने कहा, 'तेजस्वी और राहुल गांधी की यात्रा कुशासन की यात्रा है. वे बार-बार कह रहे हैं कि वोट का अधिकार छीना जा रहा है. अगर ऐसा है तो क्या राहुल गांधी चोरी से सांसद बने हैं? क्या तेजस्वी यादव की बहन चोरी से सांसद बनी हैं?'

जयसवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जनता की इच्छाओं का सम्मान करने में विश्वास नहीं करती और इसी रवैये के कारण पार्टी धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी.

डॉ. जयसवाल ने राहुल गांधी के भाषणों को लेकर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि बिहार में जलेबी की फैक्ट्री बनाकर रोजगार देंगे. उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी को कोई समझाए कि जलेबी की फैक्ट्री नहीं होती, जलेबी हलवाई बनाते हैं. ऐसे बयान उनके अनुभवहीनता को दिखाते हैं.'

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कभी होमवर्क नहीं करते. जब प्रेस पर सेंसरशिप लगी थी, तब उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया. आज वे संविधान की लड़ाई का दावा कर रहे हैं, लेकिन खुद इसके बुनियादी पहलुओं से अनजान हैं.

सीमांचल में फर्जी वोटर और होटल के मुद्दे पर डॉ. जयसवाल ने कहा कि यह जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि वह हर वोटर की जांच करे. उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि व्यक्ति भारत का नागरिक है.

इसी मुद्दे पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत का चुनावी कानून साफ है कि कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा जगह वोटर नहीं हो सकता. उन्होंने कहा, 'मैं पटना साहिब का सांसद हूं, तो पूरे पटना का वोटर नहीं बन सकता. चुनाव आयोग प्रक्रिया के अनुसार काम कर रहा है.'

दोनों सांसदों ने कहा कि प्रधानमंत्री और उनकी मां के अपमान से बिहार की जनता बेहद आहत है और नीतीश सरकार के कार्यकाल में दोषियों को सजा जरूर मिलेगी. उन्होंने दावा किया कि भाजपा इस मुद्दे को पूरे प्रदेश में गंभीरता से उठाएगी और जनता तक कांग्रेस का असली चेहरा पहुंचाएगी.

इनपुट- प्रकाश कुमार सिन्हा

ये भी पढ़ें- अशोक चौधरी का BJP को दो टूक, कहा- 'दूसरे दल के कार्यालय में तोड़फोड़ गलत...'

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Ravi shankar prasadSanjay JaiswalBihar politics

Trending news

Ravi shankar prasad
Bihar Politics: कांग्रेस पर बरसे रविशंकर प्रसाद और संजय जयसवाल
Enos Ekka
झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का समेत 10 दोषी करार, सीबीआई कोर्ट का फैसला
patna news
पटना में छात्रा की मौत का मामला, दंगे और उत्पात पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई
Supreme Court
Bihar SIR: समय-सीमा बढ़ाने की याचिका पर 1 सितंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
amit malviya
'जिससे मिला था धोखा, आज दे रहे उसी का साथ', सिद्धारमैया पर अमित मालवीय का तंज
abuse
सभ्यता पहले आई या गालियां? 'पीएम मोदी को गाली' के बहाने जानें इसके अनछुए पहलुओं को
digvijay singh
PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई: दिग्विजय सिंह
Bihar News
बिहारियों के लिए राहत वाली खबर, नहीं घुसे बिहार में 3 पाकिस्तानी आतंकी,ADG का खुलासा
Enos Ekka
CNT Act Violation: पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी समेत 9 लोग दोषी करार
Ashok Choudhary
अशोक चौधरी का BJP को दो टूक, कहा- 'दूसरे दल के कार्यालय में तोड़फोड़ गलत...'
;