Bihar Politics: कांग्रेस पर बरसे रविशंकर प्रसाद और संजय जयसवाल, कहा- झूठ और फरेब से जीतना चाहते हैं चुनाव

पटना: राजधानी पटना में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद और सांसद डॉ. संजय जयसवाल ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर कांग्रेस और विपक्षी दलों पर कड़ा हमला बोला. दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां पर की गई अभद्र टिप्पणियों की निंदा की और कहा कि बिहार की जनता ऐसी राजनीति को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी.

सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस नेताओं में इतना अहंकार है कि वे प्रधानमंत्री और उनकी स्वर्गवासी मां तक का अपमान करने से पीछे नहीं हटते. उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी पर अब तक 107 बार गालियां दी गई हैं. मौत का सौदागर, चाय वाला और न जाने क्या-क्या कहा गया. लेकिन मां को तो कम से कम सम्मान देना चाहिए. जिस मां ने बर्तन मांजकर अपने बेटे को आगे बढ़ाया, उसके बारे में अपशब्द कहना शर्मनाक है.'

उन्होंने आरोप लगाया कि न तो राहुल गांधी और न ही तेजस्वी यादव ने इस टिप्पणी पर माफी मांगी. सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भाजपा जवाब देने में सक्षम है लेकिन पार्टी के संस्कार ऐसे हैं कि वे निजी स्तर पर अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करते.

रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'ये लोग कहते हैं कि वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, राशन कार्ड छीना जाएगा, जमीन अडानी-अंबानी को दे दी जाएगी. यह सब सफेद झूठ है.'

उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में कांग्रेस जनता के भरोसे पर खरी नहीं उतरी और अब बिहार में भी जनता उन्हें नकार देगी. उन्होंने सदाकत आश्रम में हुए विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लाठियों और ईंटों से हमला किया.

सांसद डॉ. संजय जयसवाल ने कहा कि बिहार हमेशा महिलाओं के सम्मान की धरती रही है. उन्होंने कहा कि इतिहास में कभी भी बिहार या मगध साम्राज्य के किसी शासक ने महिलाओं का अपमान नहीं किया, लेकिन आज प्रधानमंत्री की माता के बारे में अपशब्द कहे जा रहे हैं.

उन्होंने कहा, 'तेजस्वी और राहुल गांधी की यात्रा कुशासन की यात्रा है. वे बार-बार कह रहे हैं कि वोट का अधिकार छीना जा रहा है. अगर ऐसा है तो क्या राहुल गांधी चोरी से सांसद बने हैं? क्या तेजस्वी यादव की बहन चोरी से सांसद बनी हैं?'

जयसवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जनता की इच्छाओं का सम्मान करने में विश्वास नहीं करती और इसी रवैये के कारण पार्टी धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी.

डॉ. जयसवाल ने राहुल गांधी के भाषणों को लेकर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि बिहार में जलेबी की फैक्ट्री बनाकर रोजगार देंगे. उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी को कोई समझाए कि जलेबी की फैक्ट्री नहीं होती, जलेबी हलवाई बनाते हैं. ऐसे बयान उनके अनुभवहीनता को दिखाते हैं.'

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कभी होमवर्क नहीं करते. जब प्रेस पर सेंसरशिप लगी थी, तब उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया. आज वे संविधान की लड़ाई का दावा कर रहे हैं, लेकिन खुद इसके बुनियादी पहलुओं से अनजान हैं.

सीमांचल में फर्जी वोटर और होटल के मुद्दे पर डॉ. जयसवाल ने कहा कि यह जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि वह हर वोटर की जांच करे. उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि व्यक्ति भारत का नागरिक है.

इसी मुद्दे पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत का चुनावी कानून साफ है कि कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा जगह वोटर नहीं हो सकता. उन्होंने कहा, 'मैं पटना साहिब का सांसद हूं, तो पूरे पटना का वोटर नहीं बन सकता. चुनाव आयोग प्रक्रिया के अनुसार काम कर रहा है.'

दोनों सांसदों ने कहा कि प्रधानमंत्री और उनकी मां के अपमान से बिहार की जनता बेहद आहत है और नीतीश सरकार के कार्यकाल में दोषियों को सजा जरूर मिलेगी. उन्होंने दावा किया कि भाजपा इस मुद्दे को पूरे प्रदेश में गंभीरता से उठाएगी और जनता तक कांग्रेस का असली चेहरा पहुंचाएगी.

इनपुट- प्रकाश कुमार सिन्हा

