'अविश्वास प्रस्ताव किसी के ईगो को संतुष्ट करने का टूल नहीं', स्पीकर के समर्थन में रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर करारा वार

Ravi Shankar Prasad On Rahul Gandhi: लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को हटाने का प्रस्ताव आया है. इस पर सदन में चर्चा जारी है. इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के टूल का इस्तेमाल किसी के ईगो को संतुष्ट करने के लिए नहीं करने दिया जा सकता. इसी सदन में कई बार कागज फाड़कर फेंके गए थे, लेकिन सदन ने पुन: अपनी गरिमा प्राप्त की. जब इमरजेंसी लगाई गई थी, उस समय इसी हाउस को 5 साल की जगह 6 साल के लिए कर दिया गया. विपक्ष की ओर से अधिकारों की बात कही जा रही थी, तमाम विपक्षी नेता इमरजेंसी के समय जेल में थे. इतनी पीड़ा, इतना गुस्सा था कि एचआर खन्ना ने यह रूलिंग दी थी कि मौलिक अधिकार नहीं छीने जा सकते. उनको इनलोगों ने चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया.

'संविधान का अनुच्छेद 93, 94, 95, 96 में स्पीकर के बारे में जिक्र'

रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण को डॉक्टरों ने धूप में रखने की सलाह दी थी, तब कांग्रेस के लोगों ने कहा था कि अगर ये नीचे धूप में बैठे तो जनता इनके जिंदाबाद के नारे लगाएगी. इसको लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट को आदेश देना पड़ा था. जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने दिया था. बार बार यह कहा गया कि आपको सदन की अध्यक्षता करने का अधिकार कैसे मिला? इस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि संविधान का अनुच्छेद 93, 94, 95, 96 में स्पीकर के बारे में जिक्र किया गया है. संविधान सभा में इस पर बहुत बहस हुई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

'स्पीकर का यह उच्च पद है और इसको हटाने के लिए...'

बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि डॉ. आंबेडकर ने कहा था कि यह उच्च पद है और इसको हटाने के लिए प्रामाणिकता के उच्च मानकों की जरूरत होगी. संविधान की धारा 96 में लिखा हुआ है, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आता है तो वे अध्यक्षता नहीं करेंगे. संविधान के अनुच्छेद 95 में कहा गया है कि ऐसी स्थिति में कौन अध्यक्षता करेगा... डिप्टी स्पीकर या पैनल. . संविधान सभा ने नेता विपक्ष से क्या अपेक्षा की थी. जब से संविधान आया, तब से 1977 तक, वाईबी चौहान कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे.

हर चीज लिखित नहीं होती- रविशंकर प्रसाद

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हर चीज लिखित नहीं होती, कुछ बातें परंपराओं से आती है. मैं स्पीकर साहब के बारे में कहना चाहता हूं कि उन पर कागज फाड़कर फेंके गए, लेकिन उन्होंने शालीनता बरती. इसी सदन में सोमनाथ चटर्जी के स्पीकर रहते समय ममता बनर्जी को बोलने नहीं दिया गया था. उन्होंने वॉक आउट भी किया था. 2008 में सरकार को बचाने के लिए पैसे का खेल हुआ था, तब आडवाणी जी को बोलने नहीं दिया गया था. तब वे भी नेता विपक्ष थे. हमने वॉक आउट किया था और बाहर जाकर प्रोटेस्ट किया था. ये परंपराएं हैं.

'इंदिरा जी-राजीव गांधी भी विपक्ष की नेता रहे'

उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता इंदिरा जी भी रहीं, राजीव गांधी भी रहे, अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे. आडवाणी जी जब नेता विपक्ष थे, तब प्रधानमंत्री और स्पीकर ने उनकी तारीफ की थी. गरिमा जरूरी है विपक्ष के नेता के लिए. विदेश में जाकर भारत के संविधान, चुनाव आयोग का मखौल उड़ाना, ये सब क्या है. उसी प्रक्रिया से वे हिमाचल में चुनाव जीते हैं, कर्नाटक में जीते हैं.

राहुल गांधी पर रविशंकर प्रसाद का वार

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जलेबी की फैक्ट्री की बात होती है. ऐसा भी होता है क्या? राहुल गांधी जी मेरे साथ चलें. मैं उनको दिखाउंगा कि जलेबी बनती कैसे है. सीडीएस विपिन रावत को गली का गुंडा बताते हैं. सेना के पराक्रम का मजाक उड़ाते हैं. सेना की शहादत पर कभी देश ने कम्प्रोमाइज नहीं किया है. माननीय स्पीकर साहब के खिलाफ जो प्रस्ताव आया है, किसी के अहम की संतुष्टि के लिए आया है. क्या नेता विपक्ष का यह आचरण होना चाहिए. इनका एक ही कहना है कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता है. जिस तरह से प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास जो लोग आए थे, तब कुछ भी हो सकता था. राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी लोग इस हाउस को अराजक हाउस में बदलना चाहते हैं. यह संसद सर्वोच्च है, इसकी गरिमा सर्वोच्च है.