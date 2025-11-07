“बिहार में जनता नहीं चाहती जंगलराज की वापसी”, रवि त्रिपाठी का विपक्ष पर बड़ा हमला!

Bihar Chunav 2025: रवि त्रिपाठी ने कहा कि बिहार की जनता किसी भी कीमत पर 'जंगल राज' की वापसी नहीं चाहती. उन्होंने दावा किया कि अगर विपक्षी गठबंधन की सरकार बनी तो राज्य फिर उसी दौर में लौट जाएगा.

आगे उन्होंने कहा कि "लोगों का हम पर भरोसा इसलिए बना हुआ है क्योंकि वे जानते हैं, स्थिर और सुरक्षित सरकार सिर्फ हम ही दे सकते हैं. जनता चाहती है कि एनडीए की ही सरकार बने. भाजपा प्रवक्ता ने महिला मतदाताओं की संख्या का जिक्र करते हुए कहा कि (2015, 2020 और 2025) तीनों चुनावों के मतदान आंकड़े यह साबित करते हैं कि महिलाएं रिकॉर्ड संख्या में वोट डाल रही हैं.

त्रिपाठी ने आगे कहा, "महिलाएं बड़ी संख्या में वोटिंग के लिए आ रही हैं क्योंकि इस सरकार ने उन्हें ताकत दी है, उन्हें सुरक्षित माहौल दिया है. बिहार में महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी एनडीए सरकार की नीतियों पर विश्वास का संकेत है."

रवि त्रिपाठी ने कहा कि गुरुवार को 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में हुए मतदान में सरकार के प्रति जनता का समर्थन स्पष्ट तौर पर देखा गया. उन्होंने कहा कि सुबह से शाम तक महिलाएं लंबी कतारों में खड़ी होकर वोट करती रहीं, जो यह दिखाता है कि वे मौजूदा सरकार पर ही भरोसा रखती हैं. मतदान में महिलाओं की बढ़ी संख्या में भागीदारी इस बात का प्रमाण है."

उन्होंने कहा, "यह सरकार महिलाओं को सुरक्षा, रोजगार और विकास की गारंटी देती है. सरकार पर यही भरोसा युवाओं और किसानों का भी है." त्रिपाठी ने बिहार की डबल इंजन सरकार को लोगों के भरोसे का प्रतीक बताया. बता दें कि बिहार में दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 14 नवंबर को चुनावी नतीजे सामने आने वाले हैं.

