Bihar Politics: खरमास के बाद जेडीयू में हो सकती है RCP सिंह की वापसी, चर्चाओं का बाजार गरम

RCP Singh Will Return In JDU: बिहार की सियासत में मकर संक्रांति के दौरान होने वाले भोज पर सियासत के नए-नए रंग देखने को मिलते हैं. इस बार भी यही सिलसिया देखने को मिल रहा है. अब सीएम नीतीश कुमार के पुराने सिपह-सलार रहे आरसीपी सिंह के जेडीयू में वापसी के संकेत मिल रहे हैं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 12, 2026, 02:23 PM IST

खरमास के बाद जेडीयू में हो सकती है RCP सिंह की वापसी (फाइल फोटो)
खरमास के बाद जेडीयू में हो सकती है RCP सिंह की वापसी (फाइल फोटो)

RCP Singh Latest News: बिहार चुनाव के बाद प्रदेश की सियासत को खरमास बीतने का इंतजार है. खरमास के बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार होना है. सियासी गलियारों में इसकी काफी चर्चा हो रही है. हालांकि, उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी 'समृद्धि यात्रा' पर निकालने वाले हैं. अब खबर आ रही है कि नीतीश कुमार के पुराने साथी रहे आरसीपी सिंह खरमास के बाद जेडीयू में वापसी कर सकते हैं. दरअसल, पटना स्थित पटेल सेवा संघ के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह दोनों की मौजूदगी ने राजनीतिक संकेतों को हवा दे दी. हालांकि, दोनों कार्यक्रम में आगे-पीछे पहुंचे और मंच पर साथ नहीं दिखे. इसके बावजूद कार्यक्रम के बाद आरसीपी सिंह के बयान ने राजनीतिक चर्चाओं को और धार दे दी.

कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना 'अभिभावक' बताते हुए कहा कि उनका रिश्ता किसी एक मौके या पद से जुड़ा नहीं है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के साथ मेरा साथ पिछले 25 वर्षों का है. हम कई बार ऐसे कार्यक्रमों में साथ आते रहे हैं. आज पटेल परिवार की ओर से आयोजन था, जिसमें मुख्यमंत्री भी आए और बाद में हम भी पहुंचे. कार्यक्रम में आने के लिए हम मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं. जब उनसे पटेल परिवार की उस अपील पर सवाल किया गया, जिसमें नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह को फिर से एक साथ आने की बात कही गई है, तो आरसीपी सिंह ने कहा कि आप ही बताइए, हम दोनों कहां से अलग हैं? हम 25 साल तक साथ रहे हैं. जितना हम नीतीश कुमार को जानते हैं, उतना शायद कोई और नहीं जानता और उतना ही वह भी हमें जानते हैं.

ये भी पढ़ें- 16 जनवरी से 16वीं यात्रा पर निकलेंगे CM नीतीश कुमार, सामने आया पूरा शेड्यूल

वहीं आरसीपी सिंह से जब पूछा गया कि क्या खरमास के बाद जेडीयू में वापसी करेंगे, इस उन्होंने कहा कि यह आपको जल्द ही पता चल जाएगा. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग का भी समर्थन किया. आरसीपी सिंह के इन बयानों के बाद जेडीयू में उनकी संभावित वापसी को लेकर राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो गई है. बता दें कि आरसीपी सिंह को सियासत में लाने का श्रेय नीतीश कुमार को जाता है. नीतीश कुमार ने उन्हें अपनी पार्टी जेडीयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर केंद्र में मंत्री तक बनाया था. जब मुख्यमंत्री ने उन्हें फिर से राज्यसभा नहीं भेजा तो दोनों में मनमुटाव बढ़ गया. इसके चलते आरसीपी सिंह ने जेडीयू छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली. उसके बाद बीजेपी से भी उनका मोहभंग हो गया और उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी. बिहार चुनाव से पहले उन्होंने प्रशांत किशोर की जन सुराज में अपनी पार्टी का विलय कर दिया था.

