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मैं जनता दल यूनाइटेड में ही हूं, नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद बोले आरसीपी सिंह, JDU ने किया खंडन

आरसीपी सिंह अपना राजनीतिक वनवास खत्म करना चाहते हैं और जनता दल यूनाइटेड में लौटने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं. अब देखना है कि पार्टी आलाकमान उनकी इस इच्छा को पूरी कर पाता है या नहीं.

Written BySunil MIshra
Published: Jun 27, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 01:39 PM IST
मैं जनता दल यूनाइटेड में ही हूं, नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद बोले आरसीपी सिंह, JDU ने किया खंडन
Image Credit: आरसीपी सिंह शनिवार को नीतीश कुमार से मिले Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Sunil MIshra

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.इंडस्ट्री में 2 दशकों का अनुभव है तो खबरों की बाजीगरी आती है. डिजिटल मीडिया में आधे दशक हो चुके हैं. लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में काम करना डिजिटल की दुनिया में मददगार साबित हुआ. दैनिक जागरण से शुरू हुआ सफर, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, News Nation, ABP और India Ahead होते हुए Z Bihar Jharkhand तक पहुंचा है.  बिहार और झारखंड की स्थानीय और राजनीतिक खबरों की विशेष समझ.

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