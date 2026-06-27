/मैं जनता दल यूनाइटेड में ही हूं, नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद बोले आरसीपी सिंह, JDU ने किया खंडन

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जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह जल्द ही अपनी पुरानी पार्टी में लौट सकते हैं. जनता दल यूनाइटेड में उनकी वापसी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है. शनिवार सुबह उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात की. पिछले काफी समय से वे नीतीश कुमार से मुलाकात को लेकर सार्वजनिक रूप से अपनी इच्छा व्यक्त कर चुके थे. दोनों नेताओं के बीच 7, सर्कुलर रोड स्थित नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर करीब 20 मिनट तक मुलाकात हुई. मुलाकात के बाद आरसीपी सिंह ने एक पोस्ट में कहा, आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्य सभा सांसद, हमारे नेता आदरणीय नीतीश बाबू से भेंट हुई. उनसे बातचीत हुई. मुलाक़ात बहुत आत्मीय रही. उन्होंने तो यहां तक बयान दे दिया कि मैं जदयू में ही हूं.
हालांकि, दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद जेडीयू की ओर से आधिकारिक बयान में कहा गया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की पार्टी में वापसी की कोई संभावना नहीं है. जेडीयू ने एक बयान जारी करते हुए कहा, आज पूर्व केन्द्रीय मंत्री RCP Singh और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई. इस पर जेडीयू की ओर से प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ तौर पर कहा कि आरसीपी सिंह जदयू में नहीं है और ना ही जदयू में कोई वापसी का संभावना है. सुबह 8:00 बजे नीतीश कुमार सभी लोगों से मुलाकात करते हैं और उसी क्रम में आरसीपी सिंह ने भी मुलाकात की थी. बयान में कहा गया है कि नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह की तरफ देखा भी नहीं ठीक से. आरसीपी सिंह का नीतीश कुमार से एकतरफा लव है.
नीतीश कुमार के वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री रहने के दौरान आरसीपी सिंह संपर्क में आए थे. तब वे नीतीश कुमार के सचिव हुआ करते थे. नीतीश कुमार उनको अपनी पार्टी में लेकर आए और राज्यसभा का सदस्य बनाया था. मोदी सरकार 2.0 में आरसीपी सिंह मंत्री भी बने थे, लेकिन उनका राज्यसभा कार्यकाल रिन्यू नहीं हुआ था और उनको इस्तीफा देना पड़ गया था. इसके बाद आरसीपी सिंह को अध्यक्ष पद से हटाकर ललन सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई थी. उसके बाद नीतीश कुमार एनडीए छोड़ महागठबंधन में चले गए थे और जनवरी, 2024 में उन्होंने एक बार फिर पाला बदलकर एनडीए के साथ सरकार बनाई थी. तब से वे एनडीए में बने हुए हैं.
हालांकि, इस बीच में आरसीपी सिंह पार्टी में खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे और एक समय उनके बीजेपी में जाने की बात भी हुइ्र थी, लेकिन बाद में वे अपनी अलग पार्टी बनाकर पदयात्रा निकालने गए थे. उनकी पदयात्रा कब शुरू हुई और कब खत्म, पता ही नहीं चला. विधानसभा चुनाव, 2025 से पहले वे जनसुराज पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन बहुत कम समय बाद ही वे अलग हो गए थे. उसके बाद उन्होंने पिछले दिनों बयान दिया था कि वे नीतीश कुमार से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रही है.