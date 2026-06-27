/मैं जनता दल यूनाइटेड में ही हूं, नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद बोले आरसीपी सिंह, JDU ने किया खंडन

जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह जल्द ही अपनी पुरानी पार्टी में लौट सकते हैं. जनता दल यूनाइटेड में उनकी वापसी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है. शनिवार सुबह उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात की. पिछले काफी समय से वे नीतीश कुमार से मुलाकात को लेकर सार्वजनिक रूप से अपनी इच्छा व्यक्त कर चुके थे. दोनों नेताओं के बीच 7, सर्कुलर रोड स्थित नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर करीब 20 मिनट तक मुलाकात हुई. मुलाकात के बाद आरसीपी सिंह ने एक पोस्ट में कहा, आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्य सभा सांसद, हमारे नेता आदरणीय नीतीश बाबू से भेंट हुई. उनसे बातचीत हुई. मुलाक़ात बहुत आत्मीय रही. उन्होंने तो यहां तक बयान दे दिया कि मैं जदयू में ही हूं.