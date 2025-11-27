'इससे पार्टी के भविष्य की दिशा तय होगी', कांग्रेस की रिव्यू मीटिंग को लेकर बोले मनोज कुमार

Congress Review Meeting: बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से बुलाई गई रिव्यू मीटिंग को लेकर कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने स्पष्ट कहा कि यह बैठक बेहद अहम है. इससे पार्टी के भविष्य की दिशा तय होगी. कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने कहा कि हम यह चुनाव हारे और आज इसी को लेकर रिव्यू मीटिंग है. यह बैठक बिहार और हमारी पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए कई मायनों में जरूरी है. बिहार में कांग्रेस से जुड़ा हर व्यक्ति इस पर कड़ी नजर रखे हुए है.

मनोज कुमार ने बताया कि चुनाव हारने के पीछे एक या दो वजहें नहीं, बल्कि सैकड़ों कारण हो सकते हैं. इन सभी मुद्दों पर समीक्षा की जाएगी. उन्होंने भरोसा जताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल इस समीक्षा बैठक में मौजूद रहेंगे और वहीं से आगे की रणनीति पर फैसले लिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह स्वीकार करना चाहिए कि गलतियां हुई हैं. इसी कारण पार्टी को हार का सामना करना पड़ा. उन्होंने स्पष्ट कहा कि फैसले लेने का अधिकार हमारे पास नहीं है. हमारे राष्ट्रीय अध्‍यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ही निर्णय करेंगे. हम मजदूरों के बच्चे हैं. हमारे माता-पिता मंत्री नहीं थे. गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और सही बात को भी स्वीकार करना चाहिए, लेकिन कार्यकर्ताओं को कोई भी गलत नहीं कह सकता. यह अधिकार किसी को नहीं मिला है.

इसी बीच, ट्रेनों में सिर्फ हलाल मीट परोसे जाने को लेकर एनएचआरसी द्वारा रेलवे को नोटिस भेजे जाने पर भी मनोज कुमार ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि ट्रेन, स्कूल और कॉलेज जैसे सार्वजनिक स्थानों को धर्म और जाति से ऊपर रखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि “कौन कह रहा है कि ट्रेनों में केवल हलाल मीट परोसा जाता है? हलाल मीट को मुस्लिम समुदाय से और झटका मीट को हिंदू समाज से जोड़कर देखा जा रहा है.” मनोज कुमार ने साफ तौर पर कहा कि ट्रेनों को धर्म और मजहब की राजनीति से दूर रखना चाहिए.

-आईएएनएस

