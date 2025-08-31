'आपकी बहू के खिलाफ चुनाव लड़ूंगी, अगर नहीं मिला टिकट', जीतनराम मांझी को पार्वती देवी की चेतावनी
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'आपकी बहू के खिलाफ चुनाव लड़ूंगी, अगर नहीं मिला टिकट', जीतनराम मांझी को पार्वती देवी की चेतावनी

Bihar Politics: जीतन राम मांझी की पार्टी 'हम' में बगावत हो गई है. उनकी बहू दीपा मांझी के खिलाफ उनकी पार्टी की जिला पार्षद सदस्य पार्वती देवी चुनाव लड़ेंगी. उन्होंने कहा कि अगर पार्टी से टिकट नहीं मिला तो वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 31, 2025, 06:16 AM IST

जीतन राम मांझी (File Photo)
जीतन राम मांझी (File Photo)

HAM Party: बिहार के गयाजी में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) में बगावत का सिलसिला जारी है. जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे हम पार्टी में अंदर ही अंदर आपसी कलह सुलझने के बजाय बढ़ती जा रही है. जहां 'हम' के प्रदेश महासचिव नंदलाल मांझी को पार्टी से हटा दिया गया है. वहीं, गयाजी जिले के इमामगंज प्रखंड की जिला पार्षद सदस्य पार्वती देवी 'हम' की नेता हैं. 

जीतनराम मांझी की पार्टी में बगावत
इमामगंज विधानसभा से जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी विधायक हैं. साल 2025 विधानसभा चुनाव में जिला पार्षद सदस्य पार्वती देवी ने इमामगंज से उम्मीदवारी की दावेदारी ठोक दी है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चेतावनी भी दी है. जिला पार्षद सदस्य पार्वती देवी का कहना है कि अगर हम पार्टी इमामगंज से टिकट नहीं देगी तो वह दीपा मांझी के खिलाफ पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी.

'लोकतंत्र में सबकी इच्छा का सम्मान'
इस संबंध में हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि हम पार्टी की नेता होने की वजह से पार्वती देवी को लाभ मिला है और वह जिला परिषद की सदस्य बनी है. लोकतंत्र में सबकी इच्छा का सम्मान है. अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो वह किसी के विरोध में कहीं भी चुनाव लड़ सकता है. ऐसा नहीं है कि सभी लोग हमारे साथ ही हैं.

​यह भी पढ़ें: NH-33 और रेलवे ओवरब्रिज पर छिड़ा 'क्रेडिट वार', सांसद पर पूर्व सांसद का पलटवार

'स्वतंत्र विचार में हमको कोई टिप्पणी'
उन्होंने कहा कि किसी को विधायक पसंद नहीं है, किसी को पार्टी पसंद नहीं है तो यह स्वतंत्र विचार है. स्वतंत्र विचार में हमको कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें:मौन BJP, गरम बिहार! क्या है इस चुप्पी के पीछे की रणनीति? जिससे हो रही सियासत धुआंधार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

