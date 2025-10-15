पहली सूची में रेणु देवी तो दूसरी में मैथिली ठाकुर, आधी आबादी को सबसे आगे रखकर क्या संकेत देना चाह रही बीजेपी?

Advertisement
BJP Candidate List: एनडीए को बिहार विधानसभा चुनाव में महिला वोटरों पर पूरा भरोसा है. भाजपा ने इस भरोसे की कड़ी को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए नारी शक्ति को सूचियों को प्रथम वरीयता दी है. हालांकि तीसरी लिस्ट से यह कन्फर्म हो जाएगा कि भाजपा कुछ बड़ा करने के लिए संकेत दे रही है.

BJP Candidate List: बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों की दो सूची आ चुकी है. दो सूचियों को जरा ध्यान से देखिए और खासतौर से पहले नंबर पर गौर फरमाएं. 71 प्रत्याशियों की जो पहली सूची जारी की गई थी, उसमें कई सूरमा भोपाली थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रेणु देवी को सबसे अधिक तवज्जो देते हुए उन्हें पहले नंबर पर रखा. अब जरा दूसरी सूची पर नजर डालें. रेणु देवी की तरह इस सूची में भी एक महिला प्रत्याशी का नाम पहले नंबर पर दर्ज है. वो नाम है मैथिली ठाकुर का. प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर एक दिन पहले ही भाजपा में शामिल हुई थीं और दूसरे ही दिन उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट मिल गया. अब इन दोनों सूचियों में पहले नंबर पर महिलाओं का नाम देना महज इत्तेफाक है या फिर कोई बड़ा संकेत. क्या प्रत्याशियों की लिस्ट की तरह प्रदेश भाजपा की ड्राइविंग सीट भी पार्टी क्या महिलाओं को देने वाली है? इस सवाल का जवाब तीसरी सूची से मिल जाएगा. अगर बीजेपी की तीसरी सूची में भी पहला नाम किसी महिला का निकला तो समझ ​लीजिए कि यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है.

वैसे, भारतीय जनता पार्टी संकेतों की राजनीति करने में माहिर नजर आती है. बिहार की ही बात करें तो वह पिछले काफी समय से महिलाओं को केंद्र में रखकर ही योजनाएं बनाती है और उसे लागू करने के बाद महिलाओं के बीच उसका प्रचार प्रसार भी करती है. अभी हाल ही में पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की और इसके प्रत्येक लाभार्थी को 10-10 हजार रुपये की पहली किश्त जारी की गई. ऐसी महिलाओं की संख्या अब सवा करोड़ से अधिक हो चुकी हैं.

2020 के बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद दिल्ली स्थित भाजपा के केंद्रीय मुख्यालय में पीएम मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था, एक ऐसा वर्ग है जो हमें यानी भाजपा और एनडीए को बार बार वोट दे रहा है. वो वर्ग कोई और नहीं, बल्कि हमारी माताएं बहनें हैं. यह भाजपा के लिए साइलेंट वोटर हैं, क्योंकि ये बिना शोर शराबे के चुपचाप कमल निशान का बटन दबाकर घर लौट आती हैं.

रेणु देवी के रूप में भाजपा आलाकमान ने 2020 में एक नया प्रयोग भी किया था, लेकिन नीतीश कुमार ने जुलाई 2022 में पलटी मारी थी और एनडीए की सरकार गिर गई थी. फिर भी रेणु देवी का नाम प्रत्याशियों की लिस्ट में पहले नंबर पर होना एक बड़ा संकेत हो सकता है. वैसे भी बिहार भाजपा के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है, जो नीतीश कुमार की तरह या उनके बरक्श खड़ा हो सके. कई नेताओं को मौका दिया गया, लेकिन कोई भी खुद को साबित नहीं कर सका. ऐसे में अब अगर बीजेपी बिहार में आधी आबादी को आगे करे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए. तो चलिए तीसरी सूची आने तक दोनों सूचियों पहले नंबर पर दर्ज नामों को अभी इत्तेफाक ही मानकर चलते हैं.

