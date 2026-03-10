Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

बिहार राजस्व विभाग के 5 अधिकारियों का इस्तीफा मंजूर, उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने दी स्वीकृति

Bihar Revenue Department: बिहार राजस्व और भूमि सुधार विभाग में हालिया प्रशासनिक फेरबदल और अनुशासनिक स्पष्टता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. उपमुख्यमंत्री सह विभागीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार राजस्व सेवा के पांच अधिकारियों के त्यागपत्रों को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 10, 2026, 11:37 PM IST

विजय सिन्हा, उपमुख्यमंत्री, बिहार (File Photo)
Patna News: बिहार राजस्व और भूमि सुधार विभाग में प्रशासनिक निर्णय के तहत एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उपमुख्यमंत्री सह मंत्री, राजस्व और भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिन्हा ने बिहार राजस्व सेवा के पांच अधिकारियों के त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया है.

संबंधित जिलाधिकारियों से प्राप्त अनुशंसा पत्रों के आलोक में उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने इन अधिकारियों के त्यागपत्र को उनके की ओर से दिए गए आवेदन की तिथि से प्रभावी मानते हुए स्वीकृति प्रदान की है. जिन अधिकारियों के त्यागपत्र स्वीकार किए गए हैं, उनमें वैशाली जिले के गोरौल अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी अंशु कुमार का त्यागपत्र 19 दिसंबर 2025 के प्रभाव से स्वीकार किया गया है. 

वहीं, रोहतास जिले के बिक्रमगंज के राजस्व अधिकारी रहे राजन कुमार का त्यागपत्र 26 जून 2025 के प्रभाव से स्वीकृत किया गया है. इसी प्रकार सारण जिले के परसा की राजस्व अधिकारी रहीं शिवांगी पांडेय का त्यागपत्र 7 मई 2025 से प्रभावी माना गया है. 

रोहतास जिले के राजपुर की तत्कालीन अंचलाधिकारी अंकिता वर्मा का त्यागपत्र 27 अगस्त 2024 के प्रभाव से स्वीकार किया गया है. इसके अतिरिक्त हाजीपुर सदर की राजस्व अधिकारी रहीं स्मृति कुमारी का त्यागपत्र 20 अगस्त 2025 के प्रभाव से स्वीकृत किया गया है.

यह निर्णय जिलाधिकारियों के स्तर से भेजी गई अनुशंसाओं और संबंधित प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद लिया गया है. इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है.

