बीजेपी में नंबर-2 की रेस हुई दिलचस्प: विवादों ने रोका सम्राट चौधरी का रथ, तो राजस्व सुधार से विजय सिन्हा ने भरी जोरदार उड़ान; जानें इनसाइड स्टोरी

बिहार बीजेपी में आजकल दो नेताओं के चर्चे आम हैं. दोनों डिप्टी सीएम हैं. एक के पास गृह मंत्रालय तो दूसरे के पास भूमि सुधार मंत्रालय का जिम्मा है. गृह मंत्री आलोचनाओं के घेरे में हैं तो भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा वाहवाही बटोर रहे हैं. बयानों में वीरता दिखाने और हवाहवाई बातें करने के चक्कर में सम्राट चौधरी की 'चौधराहट' में कमी आई है तो बेबाकी से अपने काम में तल्लीन रहने वाले विजय कुमार सिन्हा एक सशक्त मंत्री की छवि लेकर सामने आए हैं. एक तरफ सम्राट चौधरी के पास ताकतवर गृह मंत्रालय है, जिसके माध्यम से वे पूरे राज्य की पुलिस को कंट्रोल करते हैं, लेकिन धरातल पर इसका प्रभाव न के बराबर दिख रहा है. दूसरी ओर, विजय कुमार सिन्हा भूमि एवं राजस्व विभाग लेकर भी अपनी सक्रियता से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं. ऐसा कोई भी प्रयास सम्राट चौधरी की ओर से नहीं किया गया है. बिहार सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं. लिहाजा भाजपा के दोनों डिप्टी सीएम के प्रदर्शन की तुलनात्मक समीक्षा यहां पेश की जा रही है.

विजय कुमार सिन्हा की जय-जय

बिहार के बदनाम भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री होकर भी विजय कुमार सिन्हा ने अपनी सक्रियता और आक्रामकता से खुद को भाजपा के कद्दावर नेता के रूप में स्थापित किया है. भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 12 दिसंबर, 2025 से जनसुनवाई के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाई है.

यही कारण है कि विजय कुमार सिन्हा की तारीफ में विधान परिषद में विपक्षी दलों के पार्षद जैसे सुनील सिंह ने भी कसीदे गढ़े. अमौर के विधायक और एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने भी विजय कुमार सिन्हा की कार्यशैली का लोहा माना है. यहां तक कि विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भी उनकी कार्यशैली की काफी प्रशंसा की.

राजद नेता और विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह ने विजय कुमार सिन्हा के बारे में कहा, 'मंत्री जी का प्रयास सही में बहुत सराहनीय है, यह जिस तरह बढ़ते चले जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि जल्द इसका सही फल निकलेगा.' सुनील कुमार सिंह राष्ट्रीय जनता दल के सबसे सक्रिय विधान पार्षद हैं और अगर वे विजय कुमार सिन्हा की तारीफ कर रहे हैं तो जाहिर है उन्होंने कुछ महसूस किया होगा.

सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा, 'मंत्री जी, आपका यह अभियान बहुत पॉपुलर हो रहा है. इसका अच्छा मैसेज जा रहा है इसके लिए धन्यवाद आपको.'

विजय कुमार सिन्हा जमीन विवादों का निपटारा करने के लिए जिलों में जा रहे हैं. जनता दरबार लगा रहे हैं और शिकायतों का निपटारा कर रहे हैं. उनका पूरा फोकस काम पर है और यही कारण है कि उनका काम और नाम दोनों बोल रहा है.

सम्राट चौधरी की 'चौधराहट' में कमी

प्रदेश अध्यक्ष रहे सम्राट चौधरी को भाजपा ने विधानसभा चुनाव के बाद डिप्टी सीएम के रूप में रिपीट किया था. भाजपा विधायकों ने उन्हें अपना नेता चुना था और इस लिहाज से वे विजय कुमार सिन्हा की अपेक्षा पार्टी में ज्यादा प्रभावशाली हैं, लेकिन गृह मंत्री के रूप में उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे हैं.

शंभु गर्ल्स हॉस्टल कांड के बाद से पटना पुलिस की कार्यशैली पर तमाम सवाल खड़े हुए. पहले दिन से पटना पुलिस ने इस केस को ठीक से हैंडल नहीं किया. बिहार पुलिस के कई पूर्व उच्चाधिकारियों ने इसके लिए पुलिस विभाग पर तमाम सवाल खड़े किए, जिनमें अभयानंद भी शामिल हैं. यह पटना पुलिस की नाकामी का ही नतीजा है कि नीट छात्रा केस की जांच अब सीबीआई करने लगी है.

सम्राट चौधरी की प्रतिष्ठा को तब सबसे ज्यादा ठेस लगी थी, जब जहानाबाद से नीट छात्रा के परिजनों को पुलिस मुख्यालय बुलाया गया था. बकौल परिजन, उनसे डीजीपी ने कहा कि एक बड़े नेता से मिलवाना है. परिजन ने इससे इनकार कर दिया और बाहर आकर खुलासा किया कि डीजीपी जिस बड़े नेता से मिलवाने की बात कर रहे थे, वो और कोई नहीं बल्कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी थे. ताज्जुब की बात यह है कि परिजनों के इन आरोपों का न तो गृह मंत्री ने और न ही डीजीपी ने खंडन किया.

सम्राट चौधरी को गृह मंत्री के रूप में बिहार में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर कड़े सवालों का सामना करना पड़ रहा है. विधान परिषद में वे विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो बाहर आकर पत्रकारों के सवालों को भी उचित जवाब नहीं दे पा रहे हैं. विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने तो उनके इस्तीफे तक की मांग कर दी है.

एक तरफ विजय कुमार सिन्हा नौकरशाहों को चुनौती देते दिख रहे हैं तो सम्राट चौधरी ब्यूरोक्रेसी के दबाव में आते दिख रहे हैं. यही कारण है कि पटना गर्ल्स हॉस्टल केस में सम्राट चौधरी की काफी किरकिरी हुई, जबकि विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक उचित दूरी बनाए रखते हुए अपनी अलग पहचान बनाई है.