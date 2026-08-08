/बांकीपुर में हार के बाद तेजस्वी यादव पर उठे सवाल, ​ऋषि मिश्रा ने कहा- अब कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए

बांकीपुर उपचुनाव में महागठबंधन की करारी हार के बाद अब अप्रत्यक्ष रूप से तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठने लगे हैं. कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि अब राजद को बिहार में चुनावों का नेतृत्व नहीं करनी चाहिए. इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने आगे की बात कह दी है. ऋषि मिश्रा का कहना है कि 2005 से अब तक जिन लोगों ने चुनावों में महागठबंधन का नेतृत्व किया, वो तब से लेकर अब तक 9 चुनाव हार चुके हैं. ऋषि मिश्रा ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अब बिहार में चुनावों का नेतृत्व कांग्रेस को दे देना चाहिए.