/बांकीपुर में हार के बाद तेजस्वी यादव पर उठे सवाल, ​ऋषि मिश्रा ने कहा- अब कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए

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बांकीपुर उपचुनाव में महागठबंधन की करारी हार के बाद अब अप्रत्यक्ष रूप से तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठने लगे हैं. कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि अब राजद को बिहार में चुनावों का नेतृत्व नहीं करनी चाहिए. इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने आगे की बात कह दी है. ऋषि मिश्रा का कहना है कि 2005 से अब तक जिन लोगों ने चुनावों में महागठबंधन का नेतृत्व किया, वो तब से लेकर अब तक 9 चुनाव हार चुके हैं. ऋषि मिश्रा ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अब बिहार में चुनावों का नेतृत्व कांग्रेस को दे देना चाहिए.
ऋषि मिश्रा ने कहा कि विधानसभा चुनाव, 2025 में 243 में 253 प्रत्याशी महागठबंधन के थे. महागठबंधन की हार हुई, लेकिन उसके बाद अब तक कोई समीक्षा नहीं हुई. राहुल गांधी ने हमलोगों के साथ बैठक की, हमारी समीक्षा हुई, लेकिन महागठबंधन को जो लोग लीड कर रहे थे, उनलोगों ने अब तक कोई समीक्षा नहीं की. उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि जो लोग ईमानदारी से भाजपा को सत्ता से हटाना चाहते हैं, उनको इस पर ध्यान देना होगा.
ऋषि मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है. आप चुनाव में फ्रेंडली फाइट की बात कर रहे हैं. क्या होता है ये फ्रेंडली फाइट? चुनाव में भाई के सामने भाई चुनाव लड़ता है और आप कह रहे हैं फ्रेंडली फाइट. मैं इस बात पर विशेष जोर दे रहा हूं कि जो लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाए, अगर दिल से चाहते हैं तो कांग्रेस को नेतृत्व देनी चाहिए.
उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार में कांग्रेस के अंब्रेला के नीचे सबको आना चाहिए. प्रशांत किशोर महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर घूमते हैं, उनको कांग्रेस के साथ आने में क्या परेशानी है? उनका अप्रोच हर जगह है, उनको बात करनी चाहिए. आखिर ऐसे कब तक हारते रहेंगे.
कांग्रेस के पूर्व विधायक ने कहा कि अगले 5 साल क्या करना है, क्या यह एजेंडा है? इस पर बात तो करें. गठबंधन में सीट का बंटवारा हुआ, कौन उम्मीदवार कहां से लड़ेगा, लेकिन उसकी समीक्षा कौन करेगा? सही मायने में अगर दिल से भाजपा को हटाना चाहते हैं तो कांग्रेस के अंब्रेला के नीचे आना होगा.