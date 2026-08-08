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बांकीपुर में हार के बाद तेजस्वी यादव पर उठे सवाल, ​ऋषि मिश्रा ने कहा- अब कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए

आम तौर पर महागठबंधन के सहयोगी दल अभी तक तेजस्वी यादव पर सीधे प्रहार करने से बचते थे, लेकिन बांकीपुर में राजद के तीसरे नंबर पर आने के बाद से स्थिति उलट हो गई है. पप्पू यादव तो वैसे भी राजद के बदले कांग्रेस की पैरवी करते रहते हैं. अब कांग्रेस के अंदर से भी ऐसी आवाज उठने से राजद असहज हो सकता है.

Written BySunny KumarEdited BySunil MIshra
Published: Aug 08, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 01:37 PM IST
बांकीपुर में हार के बाद तेजस्वी यादव पर उठे सवाल, ​ऋषि मिश्रा ने कहा- अब कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए
Image Credit: तेजस्वी यादव, राजद नेता

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Sunny Kumar

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माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता में परास्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद से Z Bihar-Jharkhand के साथ जुड़े हुए हैं. पिछले तीन वर्षों से पटना में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं. मुख्य रूप से राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके साथ ही शिक्षा, खेल, सॉफ्ट स्टोरी तथा पुलिस मुख्यालय से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार में प्रगति यात्रा एवं समृद्धि यात्रा का व्यापक कवरेज किया है. लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और उपचुनाव की जमीनी स्तर से रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है.

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