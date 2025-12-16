Bihar Politics: बिहार में नितिन नबीन की कमी को पूरा करेगा यह कायस्थ नेता, बांकीपुर सीट के साथ-साथ मंत्रालय भी मिलेगा!

Bihar Politics: बिहार के PWD मंत्री और बांकीपुर के विधायक नितिन नबीन अब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं. पार्टी में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के साथ ही बिहार बीजेपी में एक वैकेंसी आ गई है, क्योंकि अब प्रदेश में नितिन नबीन की जगह खाली हो गई है. प्रदेश इकाई अब इस खाली स्थान को भरने के लिए किसी युवा और तेज-तर्रार नेता को खोज रही है. जानकारी के मुताबिक, बिहार भाजपा ने नितिन नबीन की कमी को पूरा करने के लिए एक नेता ढूंढ लिया है, जो कायस्थ समाज से ही आता है और काफी तेज-तर्रार है. यह नेता पीएम मोदी और अमित शाह का काफी करीबी भी है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, वह कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा हैं.

कौन हैं ऋतुराज सिन्हा?

बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा के बेटे ऋतुराज सिन्हा एक राजनेता के साथ-साथ सफल उद्यमी भी हैं. वे भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी SIS के ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. इस कंपनी ने बड़े पैमाने पर बिहार के लोगों को रोजगार मुहैया कराने का भी काम किया है. ऋतुराज ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पटना के डॉन बॉस्को स्कूल से प्राप्त की. उन्होंने ब्रिटेन के लीड्स यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट स्टडीज में बीबीए की डिग्री हासिल की है. अपने पिता के पदचिह्नों पर चलते हुए उन्होंने साल 2005 में बीजेपी ज्वाइन करके सियासत में कदम रखा था. साल 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उनको कैंपेन कमेटी में बड़ी भूमिका दी थी. वहीं साल 2015 में अमित शाह ने उन्हें प्रचार अभियान समिति के सदस्य की जिम्मेदारी सौंपी थी. 2017 से लेकर 2020 तक बिहार में नित्यानंद राय की टीम का हिस्सा रहे. 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें नेशनल कैंपेन कमेटी में शामिल किया. नवंबर 2021 में जेपी नड्डा ने उन्हें राष्ट्रीय मंत्री के तौर पर नियुक्त किया था

पार्टी की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया

बिहार चुनाव में पार्टी ने ऋतुराज सिन्हा को मगध और शाहाबाद इलाके की जिम्मेदारी सौंपी थी और वह इस जिम्मेदारी में खरे उतरे. ऋतुराज की सटीक रणनीति और माइक्रो मैनेजमेंट की बदौलत इस चुनाव में एनडीए ने इस क्षेत्र में पूरी बाजी पलट दी. शाहबाद मगध क्षेत्र की कुल 48 विधानसभा सीटों में से एनडीए ने इस बार 39 सीटों पर जीत हासिल की. बता दें कि 2020 में एनडीए इन 48 सीटों में से सिर्फ 8 सीटें ही जीत सकी थी. इस क्षेत्र में केवल बीजेपी के प्रदर्शन की बात करें तो बीजेपी ने यहां की 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 14 पर कामयाबी हासिल की, जबकि पिछली बार केवल 5 सीटें ही मिली थीं. यानी इस बार पार्टी को 9 सीटों का फायदा हुआ.