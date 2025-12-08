Advertisement
Bihar Politics: प्रशांत किशोर की राह पर रितु जायसवाल, युवाओं-महिलाओं से संवाद के बाद बनाएंगी नई पार्टी

Ritu Jaiswal News: रितु जायसवाल ने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं और महिलाओं से संवाद करके मैं अपनी नई पार्टी बनाने पर विचार करूंगी. रितु ने वादा किया कि उनकी पार्टी में टिकटों की खरीद–फरोख्त नहीं होगी और परिवारवाद के लिए कोई जगह नही होगी.

Dec 08, 2025

Ritu Jaiswal Make New Party: तेजस्वी यादव की कोर टीम में रहीं रितु जायसवाल अब प्रशांत किशोर की राह निकल पड़ी हैं. राजद से निष्कासित होने के बाद रितु जायसवाल ने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं और महिलाओं से संवाद करके मैं अपनी नई पार्टी बनाने पर विचार करूंगी. उन्होंने आगे कहा कि वह एक ऐसी राजनीतिक पार्टी बनाएंगी, जहां महिलाओं और युवाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा. रितु ने कहा कि उनकी पार्टी में टिकटों की खरीद–फरोख्त नहीं होगी और परिवारवाद के लिए कोई जगह नही होगी.

उन्होंने इसके लिए जनता से सुझाव मांगते हुए लिखा कि अगले कुछ महीनों में मैं बिहार के युवाओं से खासकर महिलाओं से संवाद करूंगी. इस संवाद के आधार पर मैं एक राजनीतिक पार्टी बनाने पर विचार करूंगी. एक ऐसी राजनीतिक पार्टी, जहां महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, जहां युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले, जहां टिकटों की खरीद–फरोख्त न होती हो और जहां परिवारवाद के लिए कोई जगह न हो. आपके सुझाव और आपकी आलोचना, दोनों का ही स्वागत रहेगा.

 

कौन हैं रितु जायसवाल?

बिहार की राजनीति में रितु जायसवाल किसी परिचय की मोहताज नहीं है. वह पूर्व सिविल सेवक (IAS रैंक) अरुण कुमार की पत्नी हैं. उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत एक मुखिया के रूप में की थी. अरुण कुमार ने भी सरकारी सेवा से इस्तीफा देकर जनसेवा का ही रास्ता चुना था. आज वह बिहार में छात्रों को मुफ्त कोचिंग देकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करते हैं. वहीं रितु जायसवाल राजद की महिला विंग की अध्यक्ष रह चुकी हैं. 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद ने उन्हें परिहार सीट से चुनाव लड़ाया था, लेकिन इस बार टिकट नहीं दिया तो वे निर्दलीय ही मैदान में उतर गई थीं. उनके कारण राजद को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा. जिसके बाद तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था. अब रितु अपनी पार्टी बनाने का विचार कर रही हैं.

