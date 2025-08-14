राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने सिर्फ झूठ बोला और भ्रम फैलाया : ऋतुराज सिन्हा
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2880785
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने सिर्फ झूठ बोला और भ्रम फैलाया : ऋतुराज सिन्हा

Bihar Sir: भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर एसआईआर के मुद्दे पर जोरदार निशाना साधा है. उन्होंने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को बोला की दोनों केवल भ्रम फैलाने और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इन दोनों की रणनीति एसआईआर का विरोध कर अपने वोट बैंक और घुसपैठियों के नामों को बचाने की है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 14, 2025, 05:02 PM IST

Trending Photos

ऋतुराज सिन्हा, राष्ट्रीय मंत्री, भाजपा
ऋतुराज सिन्हा, राष्ट्रीय मंत्री, भाजपा

Bihar SIR: भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पर एसआईआर के मुद्दे पर जोरदार निशाना साधा. उन्होंने साफ लहजे में कहा कि विपक्ष तुष्टिकरण नीति के कारण और फर्जी मतदाताओं को बचाने के लिए एसआईआर का विरोध कर रहा है. भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पिछले 45 दिनों में 15 से अधिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, लेकिन अब तक किसी दल ने चुनाव आयोग के समक्ष एसआईआर को लेकर एक भी शिकायत या आपत्ति दर्ज नहीं कराई है.

उन्होंने कहा कि दोनों नेता सिर्फ झूठ बोल रहे हैं. उन्होंने तेजस्वी यादव के झूठ और भ्रम की चर्चा करते हुए कहा कि वे यहां तक बोल चुके हैं कि यह पहली बार हो रहा है और सिर्फ बिहार में हो रहा है.

ये भी पढ़ें: सीएम नीतीश कुमार के करीबी नेता के दो वोटर आईडी! तेजस्वी यादव का 'विस्फोटक' खुलासा

वे भूल गए कि आजादी के बाद यह लगातार होता रहा है. भाजपा नेता ऋतुराज सिन्हा ने कहा, राहुल और तेजस्वी की राजनीति किसी विषय, आंदोलन और जनता के मुद्दे की राजनीति नहीं है। इनकी राजनीति सिर्फ वर्ग विशेष को डराकर उसका वोट लेकर, अपने वोट बैंक का इस्तेमाल कर किसी तरह सत्ता में पहुंचकर अपने परिवार के हितों की रक्षा करना है.

उन्होंने कहा कि इन दोनों की रणनीति एसआईआर का विरोध कर अपने वोट बैंक और घुसपैठियों के नामों को बचाने की है. उन्होंने यह भी कहा कि जो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, वे सभी अपने राज्यों और क्षेत्रों में ऐसे गलत काम कर चुके हैं. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रस्तावित 'वोट अधिकार यात्रा' को 'घुसपैठिया बचाओ यात्रा' बताते हुए साफ कहा कि घुसपैठ के वोट से बिहार की राजनीति नहीं चलेगी.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Rituraj Sinha

Trending news

Bihar Crime News
Bihar Crime News: बगहा में निर्मम हत्या से सनसनी, मृतक की बहू समेत तीन गिरफ्तार
RJD
राजबल्लभ यादव को बड़ी राहत, पटना हाईकोर्ट ने किया बरी, रेप केस में मिली क्लीन चिट
Bihar SIR
65 लाख वोटरों की लिस्ट वेबसाइटों और पंचायत भवनों पर होगी दर्ज: सुप्रीम कोर्ट
Bihar SIR
2 EPIC नंबर मामले में सांसद वीणा देवी और JDU MLC दिनेश सिंह को EC ने भेजा नोटिस
Jehanabad news
मेन रोड पर अचानक ट्रक का इंजन बंद होने पर लग गयाभयानक जाम, यातायात ठप
Jamshedpur News
पत्नी किसी और के साथ बना रही थी संबंध, पति ने देखा तो मार डाला, फिर खुद कर ली सुसाइड
Indo Nepal Border
भारत-नेपाल बॉर्डर होगा सील, हाई अलर्ट भी जारी, इसकी हो रही तैयारी, जानिए वजह
bihar chunav 2025
Bihar Vidhansabha Chunav 2025 Highlights: मसौदा सूची में जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम नहीं, उनके नाम वेबसाइटों पर प्रकाशित करें: सुप्रीम कोर्ट
JDU
बिहार चुनाव से पहले JDU में मचा घमासान, MP अजय मंडल ने विधायक गोपाल मंडल पर दर्ज FIR
Bhagalpur News
भागलपुर के बेटे का आज गांव आएगा पार्थिव शरीर, उरी में शहीद हो गए थे अंकित यादव
;