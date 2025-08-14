राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने सिर्फ झूठ बोला और भ्रम फैलाया : ऋतुराज सिन्हा

Bihar SIR: भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पर एसआईआर के मुद्दे पर जोरदार निशाना साधा. उन्होंने साफ लहजे में कहा कि विपक्ष तुष्टिकरण नीति के कारण और फर्जी मतदाताओं को बचाने के लिए एसआईआर का विरोध कर रहा है. भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पिछले 45 दिनों में 15 से अधिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, लेकिन अब तक किसी दल ने चुनाव आयोग के समक्ष एसआईआर को लेकर एक भी शिकायत या आपत्ति दर्ज नहीं कराई है.

उन्होंने कहा कि दोनों नेता सिर्फ झूठ बोल रहे हैं. उन्होंने तेजस्वी यादव के झूठ और भ्रम की चर्चा करते हुए कहा कि वे यहां तक बोल चुके हैं कि यह पहली बार हो रहा है और सिर्फ बिहार में हो रहा है.

वे भूल गए कि आजादी के बाद यह लगातार होता रहा है. भाजपा नेता ऋतुराज सिन्हा ने कहा, राहुल और तेजस्वी की राजनीति किसी विषय, आंदोलन और जनता के मुद्दे की राजनीति नहीं है। इनकी राजनीति सिर्फ वर्ग विशेष को डराकर उसका वोट लेकर, अपने वोट बैंक का इस्तेमाल कर किसी तरह सत्ता में पहुंचकर अपने परिवार के हितों की रक्षा करना है.

उन्होंने कहा कि इन दोनों की रणनीति एसआईआर का विरोध कर अपने वोट बैंक और घुसपैठियों के नामों को बचाने की है. उन्होंने यह भी कहा कि जो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, वे सभी अपने राज्यों और क्षेत्रों में ऐसे गलत काम कर चुके हैं. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रस्तावित 'वोट अधिकार यात्रा' को 'घुसपैठिया बचाओ यात्रा' बताते हुए साफ कहा कि घुसपैठ के वोट से बिहार की राजनीति नहीं चलेगी.

इनपुट: आईएएनएस

