राजद 143 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, 8 मुस्लिम चेहरे शामिल, जानें नाम और विधानसभा सीट

RJD Muslim Candidate List: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने 143 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. पार्टी ने इस सूची में जातीय और सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखते हुए कई महत्वपूर्ण नाम शामिल किए हैं. राजद ने 18 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी चुनावी दंगल में उतारा है. तेजस्वी यादव खुद राघोपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे.

ये हैं राजद के मुस्लिम प्रत्याशी

Sr. NO. विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी 1 बैसी अब्दुस सुभान 2 केवटी डॉ. फराज फातमी 3 सिमरी बख्तियारपुर यूसुफ सल्लाउद्दीन 4 कांटी इस्राइल मंसूरी 5 रघुनाथपुर ओसामा शाहाब 6 गोरियाकोठी अनवरुल हक अंसारी 7 समस्तीपुर अख्तरुल इस्लाम शाहीन 8 नरकटिया डॉ. शमीम अहमद 9 ढाका फैसल रहमान 10 सुरसंड सैयद अबू दुजाना 11 बिस्फी आसिफ अहमद 12 जोकीहाट शहनवाज आलम 13 ठाकुरगंज सऊद आलम 14 कोचाधामन मुजाहिद आलम 15 परनपुर इशरत परवनी 16 नाथनगर शेख जियाउल हसन 17 रफीगंज डॉक्टर गुलाम शाहिद 18 जुमई शमशाद आलाम

