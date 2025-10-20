Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2969137
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

राजद 143 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, 8 मुस्लिम चेहरे शामिल, जानें नाम और विधानसभा सीट

RJD Muslim Candidate: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजद ने सोमवार को अपनी कोटे की सभी 143 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी. पार्टी ने 18 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है. राजद नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर वैशाली जिले की राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे.

Written By  Shailendra |Last Updated: Oct 20, 2025, 04:33 PM IST

Trending Photos

तेजस्वी यादव (File Photo)
तेजस्वी यादव (File Photo)

RJD Muslim Candidate List: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने 143 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. पार्टी ने इस सूची में जातीय और सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखते हुए कई महत्वपूर्ण नाम शामिल किए हैं. राजद ने 18 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी चुनावी दंगल में उतारा है. तेजस्वी यादव खुद राघोपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

ये हैं राजद के मुस्लिम प्रत्याशी

Add Zee News as a Preferred Source
Sr. NO. विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी
1 बैसी अब्दुस सुभान
2 केवटी डॉ. फराज फातमी
3 सिमरी बख्तियारपुर यूसुफ सल्लाउद्दीन
4 कांटी इस्राइल मंसूरी
5 रघुनाथपुर ओसामा शाहाब
6 गोरियाकोठी अनवरुल हक अंसारी
7 समस्तीपुर अख्तरुल इस्लाम शाहीन
8 नरकटिया डॉ. शमीम अहमद
9 ढाका फैसल रहमान
10 सुरसंड सैयद अबू दुजाना
11 बिस्फी आसिफ अहमद
12 जोकीहाट शहनवाज आलम
13 ठाकुरगंज सऊद आलम
14 कोचाधामन मुजाहिद आलम
15 परनपुर इशरत परवनी
16 नाथनगर शेख जियाउल हसन
17 रफीगंज डॉक्टर गुलाम शाहिद
18 जुमई शमशाद आलाम

यह भी पढ़ें: RJD ने 143 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, तेजस्वी इस सीट से लड़ेंगे चुनाव, देखें लिस्ट

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

tarapur vidhan sabha seat
तारापुर में VIP समर्थित उम्मीदवार अब सम्राट चौधरी के लिए खुलेआम मांग रहा वोट
bihar chunav 2025
राजद-कांग्रेस की दोस्ती में दरार! इन 6 सीटों पर एक-दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार
aap
बिहार में ताबड़तोड़ प्रचार करेगी AAP! केजरीवाल और मान समेत 40 दिग्गजों की लिस्ट जारी
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: न तो कोई ठोस नीति, न ही जनता के लिए कोई विजन: दिलीप जायसवाल
diwali 2025
Diwali 2025: भोजपुरी सितारों ने सोशल मीडिया पर फैंस को दी शुभकामनाएं
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: कांग्रेस ने जारी की चौथी लिस्ट, इन 6 सीटों पर उतारे उम्मीदवार
bihar chunav 2025
मोहनिया विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन ने भरा नामांकन
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: AAP ने जारी की चौथी लिस्ट, 12 उम्मीदवारों के नाम घोषित
patna news
गोलियों की गूंज से थर्राया पटना, युवक की गोली मारकर हत्या
bihar chunav 2025
बिहार में त्योहारों और चुनाव का संगम, एनडीए को मिलेगी प्रचंड जीत: चिराग पासवान